Airbnb étend son bureau de Seattle, selon un rapport – .

Un autre espace de rassemblement unique au bureau d’Airbnb à Seattle. (Photo de Donal Murphy)

Airbnb se développe à nouveau à Seattle.

Selon un rapport du courtier immobilier Colliers International, la société a signé un bail de 58 300 pieds carrés dans le 8ème immeuble Olive au centre-ville de Seattle, où elle a ouvert un bureau il y a environ 18 mois.

Airbnb a atterri pour la première fois à Seattle en 2016 et a établi ses racines permanentes avec le bureau 8th + Olive deux ans plus tard, occupant deux étages totalisant 42000 pieds carrés. L’expansion à Seattle donne à Airbnb une plus grande capacité de braconner des employés de diverses sociétés, dont Expedia, un concurrent de premier plan qui positionne sa filiale HomeAway comme un rival direct d’Airbnb.

Airbnb, un candidat potentiel à l’introduction en bourse en 2020, a également signé un bail dans la région de San Francisco cette semaine, totalisant 300 000 pieds carrés dans deux bâtiments.