AirDrop ne fonctionne pas? Ici, nous expliquons comment y remédier

AirDrop vous permet d’envoyer des fichiers, des photos et d’autres données entre iPhones, iPads et Macs. Cependant, comme les nouvelles technologies sans fil, AirDrop peut être quelque peu impulsif. Il est donc parfois difficile de faire en sorte que les appareils se «voient». Ici, nous expliquerons comment résoudre les problèmes courants d’AirDrop.

Si vous souhaitez partager des informations, consultez cet article afin de pouvoir partager du contenu multimédia iPhone de plusieurs manières. Vous pouvez donc avoir de nombreuses alternatives pour partager des informations sur vos appareils.

Tout d’abord: qu’est-ce qu’AirDrop?

AirDrop est la méthode exclusive d’Apple pour envoyer des fichiers ou des données localement entre deux appareils. Qui se connecte initialement via Bluetooth ou WiFi en faisant beaucoup de travail lorsqu’il s’agit de transferts de fichiers.

Cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois sur Mac il y a quelques années. Il a été étendu aux appareils iOS avec la sortie d’iOS 7 en 2013. Cette méthode est excellente lorsqu’elle fonctionne parfaitement, mais elle a tendance à présenter des problèmes sur du matériel plus ancien.

Ce sont les problèmes de visibilité les plus courants, de sorte que parfois le destinataire n’apparaît pas, peu importe vos efforts.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Apple a introduit la nouvelle puce U1 avec technologie ultra large bande pour l’iPhone 11. Cette puce est conçue pour améliorer la capacité de détection de l’appareil. Et ainsi éliminer les problèmes qui ont affecté AirDrop pendant toutes ces années.

Cependant, il faudra un certain temps à la plupart des gens pour accéder à cette puce sur leurs appareils. Pour l’instant, vous vous retrouverez coincé à essayer de faire fonctionner AirDrop à l’ancienne.

Pour cela, ces recommandations ont été réparties entre les appareils Mac et iOS, car les deux peuvent utiliser des méthodes différentes sur chaque plate-forme. Si vous souhaitez utiliser AirDrop entre un iPhone ou un iPad et un Mac, assurez-vous de vérifier les deux sections pour obtenir les recommandations indiquées.

Comment résoudre les problèmes d’AirDrop sur iOS

Il existe des astuces pour faire fonctionner AirDrop sur un Mac plutôt qu’un appareil iOS. En effet, sur un ordinateur Mac, vous avez accès à Terminal, plus de paramètres pouvant être ajustés et la possibilité de supprimer des fichiers des dossiers système.

Comme nous l’avons déjà mentionné, vous devez garder votre appareil à jour si vous souhaitez minimiser les problèmes logiciels. AirDrop est capricieux, donc si votre Mac exécute une version obsolète de macOS et essaie d’envoyer des fichiers vers votre nouvel iPhone 11. Cela pourrait vous causer des ennuis.

Tout d’abord, vous devez faire une sauvegarde de votre Mac avec Time Machine, puis aller dans les Préférences Système, appuyer sur Mise à jour logicielle et installer toutes les mises à jour disponibles. Si vous ne pouvez pas exécuter la dernière version de macOS, vous devez ouvrir l’App Store et rechercher «macOS», puis le télécharger gratuitement.

Le panneau AirDrop dans le Finder

Selon Apple, si votre ordinateur Mac exécute OS X Maverick ou une version antérieure, vous devez ouvrir le Finder et cliquer sur AirDrop dans la barre latérale pour transférer des fichiers. Apple ne stipule pas cette exigence pour les versions ultérieures de macOS. Cependant, de meilleurs résultats ont été obtenus lors de l’ouverture de la fenêtre AirDrop avant de commencer un transfert.

Si vous rencontrez des problèmes pour envoyer des fichiers vers un Mac, vous devez ajuster la visibilité dans le Finder. Puis sur AirDrop. En bas de l’écran, vous devez cliquer sur la flèche à côté de l’option “Permettez-moi d’être découvert par:” et sélectionnez “Tous” dans le menu déroulant.

Si vous arrivez à sélectionner «Contacts uniquement», assurez-vous que les coordonnées de l’autre partie apparaissent dans votre application Contacts. Apple ne précise pas quelles informations particulières vous pouvez utiliser pour identifier un contact. Mais une adresse e-mail liée à un identifiant Apple est une option valide.

Parfois, l’option “Contacts uniquement” ne fonctionne pas comme elle le devrait, même lorsqu’il existe des adresses e-mail et des numéros de mobile. Pour obtenir de meilleurs résultats, vous devez vous assurer que les deux parties apparaissent dans les applications Contacts de l’autre utilisateur. Pour cela, vous devez désactiver l’option Ne pas déranger.

Le mode Ne pas déranger peut interférer avec AirDrop car il rend votre ordinateur Mac invisible pour les autres appareils. Avant de pouvoir le désactiver, vous devez ouvrir le Centre de notifications, cliquer sur l’onglet “Aujourd’hui” et faire défiler vers le haut, puis désactiver l’option “Ne pas déranger”.

Exécutez l’option “Rechercher un ancien Mac”

L’ancien ordinateur Mac utilise une implémentation héritée d’AirDrop qui n’est pas prise en charge par les derniers appareils iOS. Vous pouvez donc résoudre ce problème en utilisant un ordinateur Mac moderne afin que vous puissiez envoyer les fichiers vers un Mac plus ancien.

Il vous suffit de “dire” à AirDrop de trouver le Mac le plus ancien en premier. Si votre Mac a été fabriqué avant 2012, cette méthode peut fonctionner pour vous.

Vous devez vous assurer que l’ancien ordinateur Mac est visible et que la fenêtre AirDrop est ouverte et prête à recevoir. Sur votre Mac le plus récent, vous devez aller dans le Finder et cliquer sur “AirDrop” dans la barre latérale. Maintenant, cliquez sur “Vous ne voyez pas qui vous cherchez?” en bas de la fenêtre, puis vous devez cliquer sur «Trouver un ancien Mac».

Vous devez vous connecter au même réseau WiFi, malgré le fait qu’Apple déclare spécifiquement que les deux appareils ne doivent pas partager le même réseau WiFi pour qu’AirDrop fonctionne correctement.

Les appareils partagent mieux le même réseau

Cependant, par expérience, il est suggéré que lorsque les appareils partagent un réseau, les résultats sont bien meilleurs. Vous devez connecter les deux appareils au même réseau et réessayer.

Vous devez désactiver l’option “Bloquer toutes les connexions entrantes” dans la case à cocher du panneau “Sécurité et confidentialité”.

Si vous utilisez un pare-feu fourni avec macOS, vous pouvez également bloquer les connexions entrantes. Pour éviter l’échec des transferts AirDrop, vous devez désactiver ces paramètres. Nous vous disons que vous n’avez pas à arrêter d’utiliser le pare-feu pour ce faire.

Vous devez aller dans les Préférences Système, puis Sécurité et confidentialité et cliquer sur l’onglet “Pare-feu”. Si le pare-feu est réglé sur “Off”, vous pouvez passer à l’astuce suivante. Dans le cas où il est activé, vous devez cliquer sur le cadenas dans le coin inférieur gauche de la fenêtre puis saisir votre mot de passe administrateur.

Ensuite, vous devez cliquer sur “Options de pare-feu”. Dans la fenêtre qui s’ouvre, assurez-vous que la case à côté de “Bloquer toutes les connexions entrantes” n’est pas cochée. Pour ce faire, vous devez cliquer sur “OK” et enregistrer les modifications et réessayer.

Désactivez le WiFi et le Bluetooth manuellement

Pour l’option “Désactiver Bluetooth”, il vous suffit de le désactiver puis de le réactiver. Pour ce faire avec Bluetooth et WiFi, vous devez cliquer sur l’icône correspondante dans la barre de menu. Qui se trouve en haut à droite de l’écran. Après avoir désactivé le WiFi et le Bluetooth, vous devez les réactiver et réessayer.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de supprimer le service Bluetooth de votre Mac. Cela oblige essentiellement le service à redémarrer et pourrait également résoudre les problèmes de visibilité et de transfert.

Pour ce faire, vous devez rouvrir la fenêtre Terminal et taper: sudo pkill blued. Vous devez appuyer sur Entrée, saisir votre mot de passe administrateur, puis appuyer à nouveau sur Entrée. Le service redémarrera immédiatement et supprimera toutes les autres connexions Bluetooth que vous avez ouvertes. Vous pouvez maintenant essayer à nouveau d’utiliser AirDrop.

Réinitialisez toutes les connexions Bluetooth. Vous devez cliquer sur “Déplacer vers la corbeille” pour supprimer le fichier “com.apple.Bluetooth.plist”. C’est l’option la plus extrême, mais beaucoup de gens y ont réussi. Cela vaut donc la peine d’essayer.

Votre Mac peut stocker les connexions Bluetooth connues dans un seul fichier. Si vous essayez de supprimer ce fichier, vous forcez votre Mac à établir de nouvelles connexions et tout problème sera potentiellement résolu. Vous pouvez également dépanner tout appareil Bluetooth qui n’est pas couplé ou erratique.

Vous devez activer et désactiver Bluetooth

Pour ce faire, vous devez cliquer sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu puis sélectionner «Désactiver Bluetooth». Vous devez ouvrir une fenêtre du Finder, puis sélectionner Aller. Ensuite, vous devez cliquer sur l’option Aller au dossier dans la barre de menus. Vous devez taper ce qui suit, puis appuyer sur la touche Entrée: / Bibliothèque / Préférences /.

Vous devriez trouver le fichier “com.apple.Bluetooth.plist” et le supprimer. Vous pouvez utiliser la barre de recherche, assurez-vous simplement de cliquer sur “Préférences” en haut de la fenêtre du Finder. Maintenant, vous pouvez réactiver Bluetooth et voir si AirDrop fonctionne.

N’oubliez pas de coupler à nouveau vos appareils Bluetooth après avoir essayé cette recommandation. Vous devez redémarrer votre Mac dans la boîte de dialogue “Redémarrez votre Mac”.

Comme toujours, le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes AirDrop est de redémarrer votre Mac et de réessayer. Cependant, cette action n’est pas pratique, surtout si vous êtes au milieu d’un travail ou d’une tâche.

Nous vous recommandons de tester d’abord les recommandations ci-dessus pour voir si certaines d’entre elles fonctionnent avec votre matériel particulier. Vous pouvez donc éviter d’avoir le même problème plus tard.

Autres conseils de dépannage Mac AirDrop

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec AirDrop, vous pouvez essayer d’autres choses. Vous devez redémarrer votre équipement réseau, réinitialiser la PRAM et le SMC de votre Mac. Ensuite, déconnectez-vous de votre identifiant Apple dans les Préférences Système, puis reconnectez-vous. Vous devez réinstaller macOS pour restaurer votre appareil dans un état “comme neuf”.