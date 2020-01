AirPods et MacBook Air en vente aujourd’hui

Les meilleures offres de vendredi incluent des AirPod de deuxième génération à partir de 129 $, plus un MacBook Air 13 pouces à 900 $, et vous pouvez vous procurer un iMac 21 pouces à 950 $. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Seconde génération Les AirPod sont de retour sur Amazon bas

Amazon propose Apple AirPods 2 avec étui de chargement pour 129 $. En règle générale, vous payez 159 $, le contrat d’aujourd’hui revenant à Amazon à bas prix. Passez aux mêmes AirPod avec un étui de chargement sans fil pour 169 $ (Règl.199 $). Les AirPod de deuxième génération prennent en charge «Hey, Siri» et incluent la puce H1 mise à niveau d’Apple pour un appariement sans fil rapide. Nous les avons adorés lors de notre examen pratique.

Bénéficiez de 199 $ de réduction sur le MacBook Air 13 pouces d’Apple

Amazon propose le MacBook Air 13 Go d’Apple de 128 Go pour 900 $. À titre de comparaison, cela représente une économie de 199 $ sur le tarif normal et un match des meilleurs que nous ayons vus en dehors des mentions de vacances ces derniers mois.

Le dernier MacBook Air d’Apple arbore un écran Retina de 13 pouces, Touch ID, un processeur Intel i5 bicœur de 8e génération et 128 Go de stockage. Deux ports Thunderbolt 3 et jusqu’à 12 heures d’autonomie complètent la liste des fonctionnalités notables.

Obtenez un iMac Apple 21 pouces pour 950 $

Amazon propose l’iMac 21 pouces de la génération précédente 2,3 GHz / 8 Go / 1 To pour 950 $. Initialement de 1 099 $, l’offre d’aujourd’hui est de 150 $ sur le tarif courant. Nous l’avons vu chuter à 900 $ une fois en août, sinon, il est resté stable à ce prix. L’Apple iMac est une option solide pour les étudiants ou ceux qui n’ont pas besoin des dernières technologies. Il dispose du Wi-Fi 802.11ac et est livré avec le Magic Keyboard et la Magic Mouse 2 d’Apple.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Jarvisen Review: pratique avec le traducteur portable le plus rapide [Video]

Focal Arche Headphone Amp / DAC Review: un son haut de gamme pour les écouteurs Hi-Fi [Video]

Drop Panda Headphones Review: Meilleure option sans fil pour les audiophiles? [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: