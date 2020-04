AirPods Pro à 225 $ dans les meilleures offres du jour, plus

Les meilleures offres de lundi incluent AirPods Pro à 225 $, plus HomePod à 205 $ et diverses réductions Anker à partir de 11,50 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Les AirPods Pro coûtent 225 $

Verizon Wireless propose les AirPods Pro d’Apple pour 225 $. Vous payez généralement 249 $ et nous les avons vus tomber à 235 $ périodiquement. L’offre d’aujourd’hui est la deuxième meilleure que nous ayons jamais suivie. Nous avons vu cet accord plus tôt en avril, mais il s’est vendu rapidement.

Les AirPod haut de gamme d’Apple offrent une version actualisée avec une suppression active du bruit et jusqu’à 24 heures d’autonomie. La puce H1 d’Apple offre une connectivité rapide et un accès à des fonctionnalités notables comme «Hey Siri» et plus encore. Notre Jeff Benjamin a accepté dans son examen pratique, notant que les AirPods Pro “ont un son incroyable, ils sont ultra-portables, sont dotés d’une grande autonomie et disposent d’une incroyable suppression active du bruit.”

HomePod est près de 33% de réduction

Trusted Seller Other World Computer propose le HomePod d’Apple à partir de 205 $. Ce sont des modèles nouveaux et open-box avec tous les accessoires d’origine. Vous payez généralement 299 $ pour ces haut-parleurs, ce qui est inférieur au prix d’origine de 349 $. Ceci correspond à notre mention précédente de 2020.

Apple HomePod fournit Siri et l’accès à Apple Music et bien plus dans un package élégant. Ajoutez AirPlay 2 et vous pouvez facilement diffuser du contenu à partir de diverses sources sur votre appareil iOS. OWC comprend une garantie complète d’un an à l’achat sur ce modèle à boîtier ouvert.

Chargeur Apple Watch d’Anker, plus en vente

La dernière vente d’Anker sur Amazon est mise en évidence par le populaire iPhone 2-en-1 et le chargeur sans fil Apple Watch pour 24 $. À titre de comparaison, le prix est généralement de 30 $, l’accord d’aujourd’hui marquant le meilleur prix que nous avons suivi à ce jour.

Ce chargeur sans fil prend en charge les appareils iPhone et Android, ainsi qu’un emplacement dédié pour votre Apple Watch. Vous devrez fournir votre propre rondelle de charge pour le portable d’Apple. Suivre cet itinéraire vous aidera à simplifier la configuration de votre table de chevet. Découvrez le reste de la vente d’aujourd’hui ici.

