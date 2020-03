AirPods Pro à petit prix, magazines numériques, aspirateur Dyson, chargeurs Anker, plus – .

Vous pouvez utiliser vos week-ends pour vous reposer et vous détendre, mais les bonnes affaires ne prennent jamais de congé et nous non plus. Les faits saillants de la collecte de samedi des meilleures offres quotidiennes sur Amazon incluent Apple AirPods Pro de retour en stock (avec expédition le jour même dans de nombreux domaines!) Et redescend à leur prix bas de Black Friday, la caméra sans fil sauvage qui permet à votre smartphone voir n’importe où pour seulement 28,79 $ ou la version améliorée avec une résolution deux fois plus élevée et un zoom pour 49,49 $, une offre d’une journée qui vous offre un aspirateur balai sans fil Tineco A11 Master aussi bon qu’un Dyson pour des centaines de moins, le pot instantané le plus vendu d’Amazon ensemble d’accessoires avec 15 accessoires différents pour seulement 29,99 $, 51 $ de rabais sur la caméra d’action étanche 4K GoPro HERO8, un téléviseur Fire 4K de 50 pouces le plus vendu avec 13000 notes 5 étoiles pour seulement 279,99 $, le célèbre chargeur sans fil PowerWave Stand d’Anker pour seulement 12,99 $ et son chargeur portable PowerCore Essential 20000 pour 36,52 $, et une offre d’une journée qui vous permet de vous abonner à des magazines populaires comme Cosmopolitan, GQ, Popular Mechanics et des dizaines d’autres à partir de à seulement 0,99 $. Vous trouverez ci-dessous les 10 meilleures offres du samedi.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Julie Clopper / Shutterstock

.