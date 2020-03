AirPods Pro et AirPods 2 à prix réduit sont de retour sur Amazon une dernière fois – .

Les vrais écouteurs sans fil AirPods Pro à réduction de bruit d’Apple et ses écouteurs Bluetooth sans fil AirPods 2 sont actuellement les écouteurs les plus populaires au monde.

Les trois versions des AirPod d’Apple sont actuellement en stock sur le site, et elles sont également parmi les seuls produits «non essentiels» qui sont toujours expédiés immédiatement.

Pour rendre les choses encore meilleures, les deux versions des AirPods 2 sont en vente en ce moment et le meilleur modèle est revenu à son prix le plus bas de tous les temps d’avant les vacances de l’année dernière.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde entier et aux États-Unis en particulier, beaucoup d’entre nous attendent de grands changements dans notre mode de vie normal. Si vous habitez près d’un centre de population qui est même le moins dense, vous allez presque certainement subir un arrêt pendant un certain temps. De nombreux États à travers le pays ont déjà forcé la fermeture de toutes les entreprises non essentielles et ont demandé aux gens de s’abriter chez eux, à moins qu’ils ne doivent absolument sortir. Si les estimations des experts sont exactes, nous pouvons probablement nous attendre à ce que des mesures similaires soient prises prochainement dans de nombreux autres États.

Amazon a également perturbé nos vies normales. Nous sommes tous tellement habitués à pouvoir commander tout ce que nous voulons chez le meilleur détaillant en ligne du pays, puis le faire apparaître à nos portes quelques jours plus tard. Ce n’est plus le cas. Amazon déplace temporairement son attention des produits non essentiels pour libérer de la capacité pour des choses comme les fournitures médicales. En conséquence, la plupart des livraisons régulières sont différées jusqu’à la fin avril au plus tôt. Il existe cependant quelques exceptions, et l’une d’entre elles se trouve être sur les écouteurs les plus populaires de la planète.

Si vous prévoyez d’écouter de la musique, de rattraper son retard sur les podcasts et d’écouter de nombreux livres audio pendant que vous êtes en quarantaine, vous avez certainement besoin d’une bonne paire d’écouteurs afin de ne pas rendre les autres membres de la famille fous. La gamme d’AirPods d’Apple est aussi bonne que possible, et les trois modèles, y compris les AirPods Pro incroyablement populaires avec suppression active du bruit, sont en stock dès maintenant et disponibles pour expédition immédiate.

De plus, les AirPods 2 et AirPods 2 avec étui de chargement sans fil sont en vente avec des remises de 30 $. Cela signifie que le modèle AirPods avec chargement sans fil est tombé à 169 $ au lieu de 199 $, et les AirPods 2 d’entrée de gamme d’Apple sont en vente pour seulement 129 $. Cela correspond au prix le plus bas de tous les temps du Black Friday de l’année dernière, et si vous commandez maintenant, ils seront entre vos mains – et dans vos oreilles – d’ici la fin de la semaine.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Fadhli Adnan / Shutterstock

.