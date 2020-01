AirPods Pro, la dernière mise à jour ne satisfait pas les utilisateurs

La dernière mise à jour du firmware pour AirPods Pro peut avoir causé plus de mal que de bien. Certains propriétaires d’écouteurs Bluetooth se sont plaints de Reddit au sujet d’une caractéristique distinctive qui “ne fonctionne plus comme il se doit”. Il apparaît que la suppression active du bruit ne satisfait plus les utilisateurs après la dernière mise à jour.

La suppression active du bruit est conçue pour supprimer les sons indésirables en ajoutant un deuxième son qui annule le premier. AirPods Pro a été lancé en octobre et les utilisateurs ont été impressionnés par le bon fonctionnement de l’annulation active du bruit. Apple a publié la mise à jour du firmware 2C54 pour des raisons inconnues, bien que certains utilisateurs d’AirPods Pro disent que ce problème a commencé avec la mise à jour du firmware 2B588, publiée en novembre.

AirPods Pro: la suppression active du bruit s’est aggravée

Ces mises à jour sont envoyées aux utilisateurs d’AirPods Pro sans aucune notification et exécutées en arrière-plan; le propriétaire d’AirPods n’a aucun moyen de démarrer ou de refuser le processus de mise à jour. Une fois le nouveau firmware installé, le dernier numéro de version apparaîtra dans le menu des paramètres.

Il semble que les propriétaires d’écouteurs d’autres fabricants se soient également plaints d’une mise à jour logicielle ayant un impact négatif sur la suppression du bruit. De nombreux utilisateurs de Bose QuietComfort 35 II se sont plaints d’une mise à jour qui a réduit l’efficacité de la suppression du bruit. En ce qui concerne le casque Sony WH-1000XM3, les utilisateurs se plaignent d’une mise à jour du firmware qui a réduit jusqu’à 40% l’efficacité de la suppression active du bruit.

D’autres fabricants permettent à l’utilisateur de modifier la puissance de l’annulation du bruit, mais avec AirPods Pro, vous ne pouvez activer ou désactiver que la fonction. Cependant, il est possible d’alterner entre le mode d’annulation de bruit actif et non via le capteur de force approprié sur le casque.