AirPods Pro revient à 235 $, accessoires HomeKit, plus en vente

Les meilleures offres de jeudi incluent Apple AirPods Pro, divers accessoires HomeKit et un récepteur JVC CarPlay. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Les AirPods Pro coûtent 235 $

Amazon propose le nouvel Apple AirPods Pro pour 235 $. Régulièrement de 249 $, l’offre d’aujourd’hui correspond au prix bas de tous les temps d’Amazon et à notre mention précédente. Remarque: Bien que le stock soit actuellement bas, à peu près tous les détaillants en ligne affichent des dates d’expédition prolongées, vous pouvez donc aussi verrouiller un prix réduit ici.

AirPods Pro offre une version rafraîchie de la version originale populaire, désormais dotée d’une suppression active du bruit, de pointes effilées en silicone et d’un design résistant à l’eau. La puce H1 d’Apple vous garantit une connectivité rapide et jusqu’à 24 heures d’autonomie. Notre Jeff Benjamin a accepté dans sa récente revue pratique, notant que les AirPods Pro “ont un son incroyable, ils sont ultra-portables, sont dotés d’une grande autonomie et disposent d’une incroyable suppression active du bruit.”

Divers accessoires HomeKit en vente

Home Depot offre jusqu’à 20% de réduction accessoires pour la maison intelligente, thermostats et plus encore. Notre premier choix est le thermostat programmable intelligent Honeywell T5 de 7 jours à 87 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel jusqu’à 120 $ et 4 $ de moins que le prix bas de tous les temps d’Amazon.

Le thermostat intelligent compatible HomeKit d’Honeywell offre des fonctions de planification flexible et de clôture géographique sur 7 jours pour vous aider à économiser de l’argent et de l’énergie. Ce modèle arbore un design mince et une interface e-ink «facile à lire». Plus d’offres peuvent être trouvées ici.

Apportez CarPlay à votre trajet pour 250 $

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose le récepteur JVC 6.2 pouces CarPlay In-Dash pour 250 $. Normalement vendue pour 350 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 100 $ et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique de août.

Apportant un écran tactile de 6,2 pouces à votre voiture, le récepteur JVC facilite le suivi des directions de navigation et bien plus encore pendant les trajets. CarPlay est au centre de l’expérience, qui a reçu des améliorations notables avec iOS 13 l’automne dernier. Je prends la route avec Siri comme copilote grâce à CarPlay depuis plus d’un an et je ne le recommanderai jamais assez.

Anker’s HomeKit eufyCam 2C coûte 195 $

eufyHome via Amazon propose son kit eufyCam 2C 2 caméras pour 196 $. C’est en dessous du prix habituel de 240 $ et de la deuxième meilleure offre que nous avons suivie à ce jour. La sous-marque eufy d’Anker a pensé à presque tout sur son nouveau système de caméra 2C, avec une autonomie de batterie exceptionnelle de 180 jours à partir d’une seule charge et jusqu’à 3 mois de stockage DVR via le disque dur intégré de 16 Go. Le meilleur de tous? Aucun frais d’abonnement mensuel à vous soucier. Les zones de détection intelligentes complètent la liste des fonctionnalités remarquables, ce qui facilite le suivi de certaines zones autour de votre propriété tout en ignorant les notifications indésirables. En savoir plus sur la nouvelle fonctionnalité HomeKit ici.

Ensemble de chargeur Anker PowerWave Qi 20 $

Anker Direct via Amazon propose actuellement son pack de chargeurs sans fil PowerWave pour 20 $. Habituellement vendue à 25 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 20%, bat la dernière baisse de prix de 4 $ et marque un nouveau creux sur Amazon. Comprenant à la fois le PowerWave Pad et le support Anker, cet ensemble ajoute un chargeur Qi 5 et 10 W à votre arsenal. Les deux sont un excellent moyen de fournir une large couverture sans fil dans toute votre maison. Le support 10W PowerWave est un compagnon de bureau idéal, tandis que le pad 5W sera parfait pour les configurations de charge de nuit.

Offre . du mois

Chargeasap Powerbank 150W Flash USB-C: Chargeasap distingue son nouveau chargeur flash portable de la concurrence avec une sortie totale de 150 W avec 100 W disponibles uniquement à partir du port USB-C PD. La société affirme que cela en fait la «banque d’alimentation la plus rapide au monde». Il propose également une charge sans fil, peut charger quatre appareils à la fois et est disponible dès maintenant pour 149 $ (Reg 299 $) en spécial de précommande.

