AirPods Pro vs Beats Powerbeats Pro: les vrais écouteurs sans fil d’Apple se battent

Beats Electronics, l’entreprise derrière les écouteurs Beats, est un acteur majeur sur le marché mondial de l’audio depuis sa création il y a près de 16 ans. Avance rapide jusqu’en 2014 et la société a été acquise par Apple pour 3 milliards de dollars – et depuis lors, elle ne cesse de se renforcer.

L’année dernière, Beats et Apple ont lancé les Beats Powerbeats Pro, une paire de véritables écouteurs sans fil créés pour s’entraîner. Lors de notre examen, nous avons constaté qu’ils sont extrêmement confortables, sains et décents et ne semblent jamais tomber. Que pourriez-vous demander d’autre à une paire de têtes conçues pour le fitness?

Plus tard en 2019, Apple a dévoilé l’Apple AirPods Pro. Ce sont, certes, une meilleure paire de têtes quand il s’agit de l’intelligence audio – grâce à la nouvelle technologie d’annulation du bruit. Mais quand il s’agit d’une bonne paire d’écouteurs sans fil authentiques, il y a beaucoup plus à considérer. Alors, quelle paire d’écouteurs sans fil appartenant à Apple est vraiment la meilleure?

Comme avec la plupart des écouteurs haut de gamme de nos jours, la réponse sera différente pour tout le monde en fonction de votre style de vie. C’est pourquoi nous avons équilibré les avantages et les inconvénients de chaque paire d’écouteurs en fonction de leurs facteurs les plus importants, tels que les performances sonores et le confort. Lisez la suite pour savoir quelle paire d’écouteurs sans fil authentiques nous pensons être la bonne pour vous.

(Crédit d’image: TechRadar)

AirPods Pro vs Beats Powerbeats Pro: prix

Les véritables écouteurs sans fil Apple AirPods Pro coûtent 249 $ / 249 £ / 399 $ AU. Vous pourriez penser que cette étiquette de prix premium a du sens pour un produit Apple, mais il y a une différence de prix significative lorsque vous les comparez aux AirPod 2019, qui coûtent 159 $ / 159 £ / 249 AU $ avec l’étui de charge standard et 199 $ / 199 £ / 319 AU $ avec l’étui de chargement sans fil.

En tant que tels, ils ne sont pas commercialisés en remplacement direct des AirPod 2019. Lorsque nous avons comparé l’Apple AirPods Pro aux Apple AirPods, nous avons constaté qu’il y avait beaucoup plus à offrir avec le nouveau modèle Pro, y compris la suppression du bruit et l’égalisation active. Pour beaucoup qui pourraient justifier la forte hausse des prix, pour d’autres, les performances avancées peuvent encore ne pas être suffisantes pour attirer ce prix.

De même, le Beats Powerbeats Pro coûte 249 $ / 219 £ / 349 AU $. Contrairement aux AirPods Pro, vous avez le choix entre quatre couleurs différentes, dont le noir, l’ivoire, la mousse et la marine – qui sont toutes livrées avec un étui de chargement assorti.

Les Powerbeats Pro sont nettement plus chers que l’itération précédente de ces écouteurs, les Powerbeats 3, qui peuvent généralement être trouvés en ligne pour moins de 100 $ / 100 £. Mais comme nous l’apprendrons plus tard, ce que vous obtenez avec le Powerbeats Pro est la conception considérablement améliorée, la dernière puce H1 d’Apple et la qualité sonore avancée.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de différence de prix entre les deux vrais écouteurs sans fil d’Apple aux États-Unis – et une différence marginale ailleurs.

AirPods Pro vs Beats Powerbeats Pro: conception

Ce que vous pensez des différents modèles d’écouteurs dépend souvent de vos préférences personnelles et de savoir si vous voulez un plus gros bouton qui ne soit pas joli mais qui se sent en sécurité, ou un design minimal qui valorise le style par rapport aux références sportives.

Les Apple AirPods Pro sont minces et minimes, mais ont un look distinct lorsque vous les avez dans vos oreilles, ce qui est devenu synonyme d’Apple. Ceci est largement dû aux tiges, qui dépassent de votre oreille et pointent vers le bas. Ces tiges sont considérablement plus petites que les AirPod d’origine, mais ce sont toujours des AirPods de toute évidence.

La tige plus courte peut sembler bonne si vous ne les avez jamais aimés dans les AirPod d’origine, mais nous avons constaté lors des tests qu’il a fallu un certain temps pour s’y habituer. C’est dû au fait qu’il y a un «capteur de force capacitif» situé dans la tige. Il s’agit d’une petite crête sur chacun des écouteurs AirPods Pro que vous pouvez presser pour activer le mode antibruit / transparence, ou sauter et mettre en pause les pistes. Cela signifie qu’avec une tige plus courte, l’activation de ce capteur est un peu plus difficile – bien que nous ayons trouvé que c’était devenu une seconde nature après quelques semaines de test.

Les Beats Powerbeats Pro sont complètement différents des AirPods. Ils ont un design qui est devenu synonyme d’écouteurs axés sur le sport – avec un crochet autour du dos de votre oreille – qui regarde toujours la partie à l’extérieur de la salle de sport. Bien sûr, cela a du sens étant donné qu’ils sont destinés à ceux qui ont besoin d’une bonne paire d’écouteurs de tous les jours qui sont tout aussi à la maison au gymnase qu’au bureau.

Sur le papier, nous préférons de beaucoup ce look, mais le seul inconvénient des AirPods Pro est qu’ils sortent plus des oreilles – pour certaines personnes, ce ne sera pas un problème, mais cela vaut la peine d’être signalé, surtout si vous aimez porter des écouteurs pour vous aider à vous endormir.

Comme les AirPods Pro, il y a un contrôle sur les Powerbeats Pro eux-mêmes. Sur chacun, il y a un bouton de contrôle de lecture situé à l’emplacement du logo Beats, ainsi qu’une bascule de volume, afin que vous puissiez contrôler la musique avec vos mains.

(Crédit d’image: TechRadar)

En ce qui concerne les informations d’identification de confort, les Apple AirPods Pro ont eu une mise à niveau par rapport aux AirPod d’origine. Ils restent maintenant bien en place et lors de nos tests, nous avons constaté qu’ils ne rebondissaient pas du tout – même lorsque nous faisions du jogging ou montions des escaliers.

Cet ajustement fantastique est dû aux fonctionnalités d’ajustement personnalisables. Apple propose trois embouts en silicone de différentes tailles et vous aide à déterminer celui qui vous convient le mieux avec un test d’ajustement dans l’application. Cela garantira que les écouteurs ne s’adaptent pas bien, mais vous offrent également les meilleures performances sonores.

Le seul inconvénient mineur est que beaucoup de sueur peut faire glisser les embouts en silicone un peu plus que ce que nous aurions aimé. Mais surtout, ils ne sont pas tombés, même en courant. Ils sont également très légers, ce qui ressemble à un grand pro, mais pourrait être un problème si l’un d’eux tombait un jour. Nous ne pouvions pas garantir que nous le remarquerions immédiatement.

(Crédit d’image: TechRadar)

Nous avons également constaté que le Beats Powerbeats Pro était extrêmement confortable pendant les tests. Ce que nous entendons par là, ce n’est pas seulement que le design autour de l’oreille est parfaitement ajusté, mais toute l’expérience en écoutant de la musique était également très bien.

Lorsque nous avons testé de vrais écouteurs sans fil dans le passé, nous avons constaté une légère pression intra-auriculaire lors de l’écoute de musique. Ce n’est pas désagréable, mais pas idéal. C’est quelque chose que nous avons ressenti en écoutant d’autres écouteurs d’entraînement, comme le Jaybird X4. Cependant, cette pression étrange est introuvable avec le Powerbeats Pro. Ceci est délibéré et en raison d’une prise de ventilation barométrique micro-laser située dans la chambre avant qui, selon Apple, réduit la pression dans l’oreille et améliore la réponse des basses.

Comme l’Apple AirPods Pro, il existe également un choix de buses d’écouteurs de différentes tailles, qui contribuent à l’excellent ajustement du Powerbeats Pro. Combinez cela avec la conception de crochet supplémentaire et vous obtenez une expérience d’écoute très confortable.

Il convient également de mentionner ici que les deux écouteurs ont été conçus avec une résistance à la transpiration et à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’ils sont bons pour 10 minutes d’eau ou de projections de sueur.

(Crédit d’image: Future)

AirPods Pro vs Beats Powerbeats Pro: autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie est un facteur clé pour trouver les vrais vrais écouteurs sans fil pour vous. Il ne sert à rien de devenir totalement sans fil si la batterie est faible et vous devez les brancher pour les charger souvent, après tout.

Lors de nos tests, les AirPods Pro ont duré 4,5 heures avec suppression du bruit et environ cinq sans. Le boîtier de charge de l’AirPods Pro vous offrira alors plus de 24 heures d’écoute lorsqu’il est complètement chargé et il dispose également d’un mode de charge rapide.

En comparaison, les Beats Powerbeats Pro offrent une énorme autonomie de huit à neuf heures. C’est évidemment beaucoup mieux que les AirPods Pro, mais il n’y a pas d’annulation de bruit active ici, ce qui explique une partie de cette grande différence.

Le boîtier de charge Powerbeats Pro fournit également 24 heures d’écoute et est livré avec un mode de charge rapide, ils sont donc à égalité à cet égard – bien que le boîtier de charge Powerbeats Pro soit très grand, ce qui le rend un peu gênant à transporter .

(Crédit d’image: TechRadar)

AirPods Pro vs Beats Powerbeats Pro: performances

La plus grande différence entre les deux véritables modèles d’écouteurs sans fil est l’annulation du bruit. Les AirPods Pro sont les premiers écouteurs d’Apple dotés d’une technologie d’annulation active du bruit intégrée.

Lors des tests des AirPods Pro, nous avons constaté que lorsque la suppression active du bruit était activée, il y avait un effet fort et perceptible. Cependant, il ne supprimera pas complètement tous les sons autour de vous. Par exemple, si vous êtes dans un bureau et que de la musique joue fort, une partie de celle-ci risque de saigner.

Cela dit, le simple fait de marcher dans la rue avec eux dans vos oreilles coupera la plupart des bruits, y compris les voitures et les motos. Le bruit constant, comme un ventilateur ou le vent (le type qui peut être particulièrement ennuyeux), est également bien coupé. Nous avons également constaté qu’ils fonctionnaient bien dans un train, ce qui faisait une énorme différence lorsque ce mode était activé et désactivé.

Les AirPods Pro offrent également un mode Transparence, vous permettant d’écouter de la musique et d’entendre ce qui se passe autour de vous si vous avez besoin d’être un peu plus conscient.

Ce qui est important à noter ici, c’est que bien que les Powerbeats Pro n’aient pas d’annulation de bruit, l’ajustement très serré de la conception – avec le crochet autour de votre oreille et des buses intra-auriculaires confortables – peut vous donner un certain niveau d’annulation passive du bruit en physiquement bloquer le son. Cependant, les AirPods Pro gagnent bien évidemment quand il s’agit de noyer les bruits extérieurs et de fournir une expérience d’écoute immersive.

(Crédit d’image: Future)

En ce qui concerne les performances sonores générales, Apple a fourni des pilotes personnalisés, des basses améliorées et un égaliseur adaptatif dans les AirPods Pro. Lors de nos tests, nous avons constaté que cela signifiait que les voix semblaient souvent très riches et que les basses, en particulier, étaient plus puissantes que les AirPod d’origine.

Nous avons eu une expérience similaire dans tous les types de musique, y compris l’acoustique, le rock indépendant, l’électro, la pop et le hip-hop – mais également dans ces genres, la séparation entre le haut médium et le bas n’était que moyenne. Une chose à noter est qu’il y a toujours le sentiment que le son est «fermé». Ce que nous entendons par là, c’est que la musique vient de l’intérieur de votre tête; Les écouteurs de haute qualité ont tendance à le faire sonner comme si le son venait de vous sous tous les angles.

Certains autres vrais écouteurs sans fil ont mieux performé en ce qui concerne les détails de la musique que les AirPods Pro, comme le Sony WF-1000XM3 par exemple. De même, la musique classique sonnait un peu terne, mais la musique pop est toujours apparue clairement avec des fréquences moyennes riches et équilibrées.

Au cours de nos tests du Powerbeats Pro, nous avons constaté que, comme vous vous en doutez, la marque Beats continue de répondre à l’EDM, au R&B et au rap, et peut désormais jouer le rock et l’alternatif le plus croquant avec une certaine autorité.

Étonnamment, les Powerbeats Pro ont vraiment baissé les basses cette fois-ci. Bien qu’ils ne soient pas tout à fait à un égaliseur plat, cela ressemble plus à une forme en V douce qui accentue les hauts et les bas avec un léger retrait sur les médiums. C’est une courbe lisse pour que la musique soit raisonnablement énergique, mais pas trop inclinée pour que les films et les émissions soient inaccessibles. Nous avons constaté que même des films comme Thor Raganarok leur convenaient parfaitement.

Même s’il convient de mentionner que cela peut être subjectif. Nos préférences pour une courbe d’égalisation ne seront pas adaptées aux goûts de chacun – et il n’y a aucun outil ici pour modifier le son. Cela risque d’être frustrant si vous n’avez pas l’impression d’entendre suffisamment de médiums lorsque vous regardez un film ou si vous avez l’impression que votre musique manque d’éclat dans le registre supérieur.

(Crédit d’image: TechRadar)

Bien qu’ils offraient une bonne expérience d’écoute qui bloquait certains bruits environnementaux, ce n’était pas toujours une bonne expérience d’écoute du Powerbeats Pro dans les transports en commun occupés ou dans un bureau bruyant. Dans cet esprit, nous avons constaté qu’ils faisaient de leur mieux dans des environnements plus calmes, comme à la maison, dans un bureau calme ou au gymnase.

Parce que vous pouvez utiliser Siri mains libres, ils sont parfaits pour régler les minuteries entre les postes et passer des appels à des amis et des clients. Que vous choisissiez les AirPods Pro ou les Powerbeats Pro peut se résumer à quelque chose d’aussi sensé que l’endroit où vous utiliserez le plus vos écouteurs.

Les deux vrais écouteurs sans fil disposent de la puce H1 d’Apple. Cela signifie que vous bénéficiez de fonctionnalités telles que le partage audio, l’annonce de messages avec Siri et Hey Siri avec chacun d’eux. Cependant, une fonctionnalité supplémentaire qu’il convient de mentionner ici est que les AirPods Pro envoient des niveaux de volume exacts à votre iPhone afin que vous puissiez voir si vous écoutez des choses trop fort. C’est une petite mais importante étape dans l’audition de la santé qui pourrait séduire certaines personnes.

(Crédit d’image: Future)

AirPods Pro vs Beats Powerbeats Pro: plats à emporter

Que vous achetiez les AirPods Pro ou les Beats Powerbeats Pro, tout dépendra de ce que vous recherchez. Après tout, ils sont au même prix dans certaines régions.

Si vous êtes actif et que vous voulez une paire d’écouteurs qui fera l’affaire pour le trajet et la salle de gym, vous feriez probablement mieux d’opter pour le Powerbeats Pro. Ils s’adaptent mieux grâce au crochet autour de l’oreille et aux buses ajustées. De plus, les (presque) neuf heures de batterie sont également extrêmement attrayantes si vous êtes actif et n’avez pas la possibilité de vous arrêter et de charger – à moins que vous ne souhaitiez emporter cet énorme étui avec vous.

D’un autre côté, si vous voulez les meilleures performances sonores avec la dernière technologie d’annulation du bruit et le mode Transparence, vous avez besoin des AirPods Pro. Ils sont également une bonne option si vous préférez quelque chose d’un peu plus compact, à la fois dans votre oreille et à transporter grâce au boîtier de charge plus petit.

Si vous n’êtes pas sûr des AirPod par le passé, le design Pro pourrait vous séduire. Ces grosses tiges sont plus petites, les performances audio sont meilleures et l’ajustement a été énormément amélioré.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces véritables écouteurs sans fil et à la fin de la journée, cela dépendra de ce à quoi ressemblent vos activités quotidiennes, que vous ayez besoin de la dernière technologie antibruit ou peut-être que vous préférez simplement la conception de l’un sur l’autre.