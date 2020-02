ajouté de nouvelles langues pour la première fois en quatre ans

Cela semble très étrange mais, croyez-le ou non, Google n’a pas ajouté nouvelles langues à traduire à partir de 2016. La raison de cette décision prise au fil du temps par le géant de la technologie n’est pas claire, mais la société semble commencer à compenser le manque apparent qui s’est produit ces dernières années. Google traduire s’ajoute bien cinq nouvelles langues, y compris le kinyarwanda (Rwanda), dégoûts (Inde), Tata, turkmen et, en particulier, ouïghoure. Les Ouïghours sont une population originaire du nord-est de la Chine. Il peut être difficile pour eux d’utiliser ce service, car la Chine bloque les services de Google et cible sa population. Cependant, cela pourrait aider les étrangers à comprendre les nouvelles communautés. Translate prend également en charge la saisie au clavier virtuel pour le kinyarwanda, le tatar et l’uyghour.

Google Translate: il y a encore beaucoup de langues à ajouter mais les principales sont toutes là

Ces nouveaux ajouts portent le nombre de langues de Google à ben 108. Ce n’est qu’une petite fraction des langues qui sont présentes sur notre planète (Ethnologue dit qu’il y a environ 7117 langues parlé), mais la bibliothèque couvre toujours 100 langues principales. Les traductions ont toujours été un outil utile: lors de voyages à l’étranger et dans la recherche, Translate a toujours été un outil précieux. Nous ne pouvons pas savoir si à l’avenir (espérons-le pas très loin) Google ajoutera de nouvelles langues à sa bibliothèque. En attendant, il nous aide au cas où nous voudrions voyager au Rwanda ou au Turkmène.