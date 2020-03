Ajoutez du mouvement à votre page d’accueil avec ces 10 constructeurs de sites Web aléatoires

Lorsque vous avez tendance à avoir la même page d’accueil à chaque fois que vous ouvrez votre navigateur Web, cela peut devenir un peu ennuyeux après un certain temps. C’est pourquoi nous vous donnerons les 10 générateurs de sites Web aléatoires où vous pourrez placer des sites aléatoires amusants, une vidéo ou des informations chaque fois que vous ouvrez votre navigateur.

Si vous souhaitez continuer à changer votre page d’accueil, vous pouvez toujours le faire en ayant plusieurs pages d’accueil. Faites simplement un clic droit sur les liens ci-dessous pour copier le lien dont vous avez besoin et vous pouvez l’ajouter aux paramètres de votre page d’accueil ou simplement le marquer dans le navigateur de votre choix.

Donc, si vous ne savez pas comment modifier votre page d’accueil, c’est une possibilité qui est déjà disponible, que vous naviguiez sur Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Safari. Si vous souhaitez continuer à naviguer et à expérimenter, vous pouvez cliquer sur cet article où vous avez des sites Web où vous pouvez vendre des billets de voyage non remboursables.

Quelques générateurs de sites Web aléatoires: Wikipedia

Wikipedia est devenu l’encyclopédie préférée au monde, cette page a une option aléatoire qui affiche une page dans votre collection de près de 6 millions de pages. Si vous souhaitez passer à une autre langue, vous devez remplacer le “en” dans l’URL par la langue appropriée, comme “es” pour l’espagnol ou “de” pour l’allemand.

Ce qui est très utile si vous apprenez une nouvelle langue. De plus, la grande majorité des sites créés sous ce format wiki ont une option “aléatoire”.

Générateurs de sites Web aléatoires: Wookieepedia

Wookiepedia wiki comprend également une option de page

aléatoire. Si vous êtes un fan de Star Wars, il y a une chance

que cela peut consommer votre temps comme rien d’autre.

Si vous pouvez lire l’histoire d’un personnage, d’un lieu ou d’une arme que vous ne connaissiez pas, il vous suffit de cliquer sur les liens pour accéder à une grande quantité d’informations. Vous aurez sûrement plus de 20 onglets ouverts dans cet espace.

Générateurs de sites Web aléatoires: Reddit

Vous êtes l’un des plus grands fans de Reddit, mais vous avez du mal à lire quelque chose en dehors de vos sous-programmes préférés. Ceci est le site idéal pour vous.

Lorsque vous accédez à la page d’accueil de votre navigateur sur le chemin r / random, il vous dirigera vers un sous-répertoire que vous n’avez jamais rencontré auparavant. Cependant, sachez que certains subreddits vous amèneront à une discussion, un débat ou une histoire d’une manière que seul Reddit peut.

Illusions d’optique

À un certain moment, vous serez toujours curieux de regarder quelque chose qui vous fera sentir que vous ne devriez pas faire confiance à vos propres yeux et que vous pourriez vous retrouver avec un mal de tête.

Pour ce faire, vous pouvez accéder à une page BrainBashers aléatoire qui vous emmène à vivre une illusion d’optique aléatoire pour commencer votre journée en vous souvenant qu’en réalité, vous ne pouvez pas toujours croire tout ce que vous voyez.

Vous devez activer JavaScript pour pouvoir cliquer sur chaque illusion pour voir la “réalité” derrière elle.

Fonds d’écran ou fonds d’écran

Maintenant, si c’est un régal visuel pour un autre, mais cette fois, ce n’est pas destiné à provoquer une migraine, vous pouvez compter sur toute une collection de fonds d’écran Wallhaven aléatoires et souvent beaux.

Ce qui est certainement une autre des pages qui peuvent attirer de longues périodes de navigation mais il s’agit d’art. On pourrait donc dire que cette idée est excellente.

Coloriages

Si vous êtes ce type de personne qui préfère colorer vos propres images au lieu de parcourir le travail des autres, pourquoi ne pas accéder à une sélection aléatoire de pages qui vous permettent de colorier et que vous pouvez également imprimer à partir de Just Color? C’est une excellente occasion pour vous de créer votre propre art et de fixer une certaine attention en même temps.

Produits sur Etsy

En ce qui concerne les thèmes artistiques et les belles choses, que diriez-vous de trouver des trouvailles aléatoires Etsy? Ce n’est pas une page aléatoire comme dans une recherche aléatoire, mais les résultats ont tendance à changer assez régulièrement.

Si vous voulez acheter des choses étranges que vous ne trouveriez pas normalement, cette page pourrait épuiser votre compte PayPal avant de vous en rendre compte.

Devis

Si vous êtes à la recherche de lieux plus élégants et plus dignes, vous pouvez visiter la page Citations et obtenir des citations aléatoires de personnes réelles et imaginaires.

Chaque citation peut inclure des liens vers d’autres citations de l’auteur si vous les trouvez trop intéressantes. Ensuite, vous devez les mémoriser pour que vous puissiez ressembler à un savoir-tout aux yeux de vos collègues de travail ou d’études.

Dictionnaire urbain

Le dictionnaire urbain a une page aléatoire qui peut certainement vous apprendre de nouvelles définitions que vous ne connaissiez pas auparavant. Il convient de noter que tout ce qui peut apparaître ne doit pas être vu par les enfants ou lorsque vous êtes au travail.

Vidéos YouTube aléatoires

Malheureusement, YouTube n’a pas d’option aléatoire. Pour cela, les RandomLists sont arrivées, qui ont des pages aléatoires pour les films, les chansons et les GIFS, donc ce site est venu à votre secours.

Les vidéos n’apparaissent pas au hasard car les vidéos populaires et récentes ont tendance à apparaître. Mais avec des milliers de vidéos téléchargées sur la plateforme de streaming chaque jour, il est probable que vous les ayez rarement vues auparavant.

Générateurs de sites Web aléatoires – Autres sites aléatoires

Maintenant, si c’est un non-sens vraiment aléatoire,

Inutile Web est la page parfaite. Il a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer

pour accéder à des sites Web complètement aléatoires et dénués de sens.

Par exemple, vous pouvez vous rendre soudainement sur un site Web comme Tiny Tuba. Qui contient une image d’un très petit tuba qui peut jouer quelques notes en cliquant dessus. C’est complètement inutile, cependant, c’est complètement agréable et vous pouvez en profiter pendant un certain temps.