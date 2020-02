Ajoutez le contrôle Alexa à tout avec des prises intelligentes Wi-Fi à 6 $ – .

Il y a tellement d’appareils intelligents pour la maison que nous aimons absolument. Des haut-parleurs intelligents Echo aux systèmes audio Sonos en passant par les ampoules intelligentes, les thermostats intelligents, les interrupteurs intelligents et bien plus encore, vous pouvez trouver une connectivité sans fil et des «intelligences» dans tant de choses différentes de nos jours. Heck, vous pouvez même obtenir un robinet intelligent qui vous permet de contrôler votre évier avec Alexa, ou une petite boîte de 38 $ qui vous permet de contrôler vos portes de garage à partir de votre appareil Android ou iPhone. À quel point cela est cool?!

Il existe en effet un million de gadgets intelligents différents. Mais pour chaque appareil intelligent, il y a un appareil que vous possédez déjà et qui n’a pas d’intelligence. C’est là que les prises intelligentes entrent en jeu, comme les mini-prises intelligentes Aoycocr 15A.

Ces minuscules petites boîtes se branchent sur n’importe quelle prise de courant standard de votre maison, puis vous branchez parfois sur la prise intelligente. Il peut s’agir d’une lampe, d’un ventilateur, d’une cafetière, d’un radiateur ou de tout autre élément que vous souhaitez contrôler avec votre smartphone ou votre voix. Voici un exemple intéressant: tous mes éclairages extérieurs sont connectés à une prise intelligente et ils sont intégrés à mon système SmartThings. Chaque fois que l’une de mes caméras extérieures Arlo capture un mouvement au milieu de la nuit, les lumières du paysage s’allument pendant 10 minutes.

Ce n’est qu’une parmi un million de choses différentes que vous pouvez faire avec des prises intelligentes, et nous avons un accord tueur pour vous aider à démarrer. Utilisez le code de coupon 35P3FDFS à la caisse et vous économiserez 35% sur un pack de 4 mini-prises intelligentes Aoycocr 15A avec surveillance de l’énergie. Cela réduit le prix à seulement 23,39 $, ou 5,85 $ par prise! Vous remarquerez que ces prises intelligentes ont également une fonctionnalité supplémentaire que vous ne trouvez pas dans la plupart des modèles: la surveillance de l’énergie. Cela signifie qu’en plus de pouvoir contrôler tous vos appareils stupides avec un smartphone, un système de maison intelligente, Alexa ou Google Voice, l’application gardera également une trace de la quantité d’énergie utilisée par chaque appareil.

Découvrez quelques détails supplémentaires sur la page du produit:

Planifiez votre prise intelligente pour allumer et éteindre automatiquement vos appareils électroniques au besoin, comme la télévision, la cafetière, la bouilloire électrique et d’autres appareils électroniques domestiques.

Surveillez et contrôlez la consommation d’énergie et les coûts sur l’application Smart Life de n’importe où. Réduisez vos factures d’énergie en gérant efficacement vos appareils les plus énergivores.

Contrôlez à distance vos appareils électroménagers partout dans le monde sur votre smartphone ou tablette via la connexion Internet (WiFi / 3G / 4G) à l’aide de la prise intelligente.

Les familles peuvent partager la vie colorée intelligente ensemble via la prise intelligente avec des familles intimes. Partager l’appareil et partager vos soins pour les familles intimes en même temps.

Avec IFTTT, il existe un service gratuit sur le Web qui vous permet de vous amuser davantage avec votre vie intelligente.

Prend en charge jusqu’à 15 ampères pour les appareils haute puissance.

Utilisez-le avec les climatiseurs muraux et de fenêtre, les radiateurs, les ventilateurs et une grande variété d’autres gadgets et appareils haute puissance.

Avec une protection d’alimentation anormale, lorsque la consommation électrique dépasse le seuil, l’appareil s’éteint. Protection contre les surcharges pour vous protéger, vous et votre famille. (MAX: 1800 w)

