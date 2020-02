Ajoutez une charge sans fil à vos AirPods ou AirPods 2 pour 10 $ – .

Les AirPods très populaires d’Apple sont en vente dès maintenant sur Amazon au prix bas de tous les temps de seulement 129 $. Si vous voulez la version fournie avec l’étui de chargement sans fil, cela coûtera 169 $ aujourd’hui, ce qui est beaucoup compte tenu du fait qu’ils vous coûteront 199 $ si vous les achetez chez Apple. Et enfin, si vous avez déjà des AirPod et que vous souhaitez leur ajouter une charge sans fil, vous pouvez acheter le boîtier de charge sans fil d’Apple pour 64,99 $ dès maintenant sur Amazon au lieu de 79 $. C’est aussi une bonne remise, mais il y a une autre option que vous voudrez peut-être envisager en premier.

Au lieu de dépenser 65 $ de plus après avoir déjà dépensé plus de 100 $ sur vos AirPods, vous devriez certainement consulter l’adaptateur de récepteur de charge sans fil NeotrixQI pour AirPods. Il est actuellement en promotion sur Amazon, et c’est un accessoire assez brillant. Ce petit gadget est en fait une couverture qui glisse sur le boîtier AirPods régulier d’Apple, et il dispose d’un récepteur de charge sans fil Qi intégré. Déposez-le simplement sur n’importe quel chargeur sans fil comme vous le feriez avec le boîtier de chargement sans fil OEM d’Apple, et vous ferez le plein de votre AirPods en un rien de temps. Cette couverture cool fonctionne avec les AirPods de première génération ainsi qu’avec les AirPods 2, et ce n’est que 9,99 $ actuellement sur Amazon.

Voici les puces de la page produit:

CHARGEUR SANS FIL POUR AIRPODS – Profitez d’une recharge sans fil pour vos AirPods! Placez vos AirPod d’origine dans l’étui de chargement sans fil et placez-le sur le chargeur sans fil Qi pour une expérience de chargement sans fil.

ÉTUI DE PROTECTION – Il utilise de l’ABS pour une coque compacte et dure pour protéger votre étui de chargement des éraflures et des rayures. Protection longue durée contre les rayures pour garder votre étui de chargement AirPods sans rayures et propre.

CHARGE PLUS RAPIDE – La puce intelligente intégrée, peut être contrôlée par les circuits plus efficacement, rend le courant de charge de sortie jusqu’à 5 V / 0,5 A, ne prend que 1,5 heure pour charger complètement les AirPod.

FACILE À UTILISER – Placez simplement les AirPod dans le boîtier, fermez le couvercle puis placez la zone d’induction vers le bas sur le chargeur sans fil Qi. Il pourrait fonctionner avec n’importe quel chargeur sans fil Qi standard, tel que le chargeur sans fil iPhone X ou iPhone 8.

BIEN PROTÉGÉ – La puce de chargement sans fil intelligente QI intégrée peut protéger vos AirPod lors du chargement, réduire efficacement la température de chargement et améliorer l’efficacité du chargement sans fil.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.