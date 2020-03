Al Roker montre sa configuration de diffusion «Today Show» avec deux iPhones + iPad Pro

Nous avons déjà vu combien d’animateurs d’émissions de télévision adoptent les iPhones pour la production à domicile. Maintenant, Al Roker est allé sur Instagram pour présenter sa configuration iPhone + iPad pour sa diffusion à domicile pour The Today Show de NBC.

Hier, dans un post sur Instagram, Roker a présenté sa configuration de diffusion à domicile. Dans l’image, vous pouvez voir un iPhone 11 Pro qui, selon Roker, est utilisé pour transmettre son flux vidéo aux studios Today à l’aide de LiveU. L’autre iPhone, qui semble être un modèle plus ancien, est utilisé pour le flux de retour.

Pour l’audio, Roker dit qu’il utilise un microphone Sennheiser associé à une interface iRig, qui adapte le microphone pour une utilisation avec un iPhone, iPad, Mac ou appareil Android. Pour l’éclairage, Roker utilise ce qui semble être un panneau lumineux LED assez standard.

Roker utilise également un iPad Pro – associé à un Smart Keyboard Folio – pour son téléprompteur. Bien qu’il existe une variété d’applications de téléprompteur pour iPad, Roker semble en utiliser une qui est liée à ses co-hôtes Today Show, peut-être via le service LiveU.

Enfin, ce ne serait pas une émission à domicile sans AirPods, et Roker peut être vu portant un seul AirPod lors de ses spots sur Today Show.

Alors, comment tout cela s’est-il déroulé? Vous pouvez consulter l’épisode complet du Today Show diffusé hier sur le site Web de NBC.

Au milieu de la pandémie de COVID-19 et des blocages associés et des avertissements de refuge sur place, de nombreuses émissions de télévision et émissions ont lieu à domicile. Plus tôt ce mois-ci, nous avons examiné comment Conan O’Brien utilise un iPhone pour tourner son émission TBS, Conan, depuis chez lui. Des invités apparaissent sur l’émission via Skype.

Avez-vous remarqué des cas d’utilisation intelligente de la technologie Apple dans le travail actuel depuis l’environnement domestique? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

