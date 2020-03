Alcatel 1S (2020), un smartphone d’entrée de gamme pour tous

Alcatel 1S (2020) est désormais disponible en Espagne (et dans d’autres pays) en tant qu’évolution de la série de téléphones intelligents que TCL Communication propose à gamme d’entrée sur la plateforme Android.

Tous les utilisateurs n’ont pas besoin ou ne peuvent pas se permettre le coût élevé des smartphones haut de gamme. Ou ils nécessitent un deuxième terminal avec des fonctionnalités de base. C’est là que cet Alcatel 1S (2020) que pour la rénovation mise pour un amélioration substantielle du système de caméra.

Comme l’explique David Derrida, directeur produit EMEA de TCL, «le pourcentage de photographies prises à partir de téléphones portables a augmenté ces derniers temps, car de nombreuses personnes préfèrent utiliser leurs terminaux comme principale méthode de photographie. C’est donc une étape nécessaire pour proposer une technologie qui convienne à tous nos clients ».

De cette façon, l’Alcatel 1S (2020) vise à «porter l’expérience photographique de l’utilisateur à un autre niveau» avec l’incorporation d’une caméra arrière qui libère un triple capteur 13MP + 5MP + 2MP, avec objectif ppal, grand angle et macro. Quant à la caméra frontale pour les selfies, elle monte un capteur 5MP avec flash LCD. Le système est renforcé via un logiciel, avec 22 types de détection de scène qui ajusteront automatiquement les paramètres de la caméra et avec des fonctions AI.

Pour le reste, il offre un design attrayant avec une courbe en S et un verre 2.5D et un écran qui dépasse la barrière de 6 pouces, avec un rapport écran / corps de 87,5%. Son moteur est un MediaTek huit cœurs et la mémoire et le stockage offrent ce que nous pouvons attendre d’une plage d’entrée. La capacité de la batterie est supérieure à la moyenne.

Alcatel 1S (2020), spécifications

Écran: LCD IPS 6,22 pouces

Résolution: (HD +) 1520 x 720 pixels

Chipset: Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm)

CPU: Huit cœurs Cortex-A53 1,8 GHz

GPU: PowerVR GE8320

RAM: 3 Go

Stockage: 32 Go extensible avec des cartes microSD

Chambre principale: 13 MP, f / 1,8 + 5 MP, f / 2,2, + 2 MP, f / 2,4

Caméra arrière: 5 MP, f / 2,2

Connectivité: LTE, Wi-Fin, microUSB, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS

Les dimensions: 158,7 x 74,6 x 8,5 mm

Le poids: 165 g

La batterie: 4 000 mAh

Système opératif: Android 10

Intéressant cet Alcatel 1S (2020) étant donné que son prix de vente en Espagne n’est que de 119 euros. en couleurs Il est disponible en finitions grises ou vertes et préinstalle Android 10.