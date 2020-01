Alerte Aussie: le liseuse Kindle Oasis super premium d’Amazon est à 38% de réduction

Les livres physiques prennent beaucoup de place et peuvent être un investissement coûteux. Alors que les lecteurs passionnés aimeraient avoir une bibliothèque, il est possible de le faire numériquement en lisant des livres électroniques qui sont relativement moins chers à acheter. Et les lecteurs de livres électroniques les plus populaires disponibles en Australie sont les Kindle d’Amazon.

Très populaire auprès des amateurs de livres, les Kindles permettent aux utilisateurs d’enregistrer un nombre impressionnant d’ebooks sur l’appareil, et leur petite taille les rend remarquablement portables.

Alors que le Paperwhite est le liseur le plus vendu d’Amazon, le Kindle Oasis est le plus luxueux de l’entreprise. Un modèle de deuxième génération légèrement amélioré, lancé à la fin de l’année dernière, mais l’original est toujours disponible (et excellent) – et Amazon Australia le vend actuellement avec une énorme remise de 38%.

L’Oasis a été conçu pour une utilisation à une seule main pour ceux qui ne peuvent pas mettre ce qu’ils lisent, avec un grand écran à encre E haute résolution de 7 pouces qui fera pivoter automatiquement l’orientation du livre si vous le tournez à l’envers. C’est également le premier Kindle à inclure l’étanchéité, où il bat la plupart des smartphones phares avec un indice IPX8.

Contrairement à ses homologues en plastique, le Kindle Oasis est construit en aluminium noir anodisé, est ultra-mince, léger et est livré avec 8 Go ou 32 Go de stockage à bord, ce qui signifie que vous pourrez conserver des milliers de vos titres préférés sur l’appareil. Il existe même une version LTE disponible, vous pouvez donc télécharger des livres où que vous soyez.

Dans l’ensemble, c’est l’un des meilleurs livres électroniques sur l’argent que vous pouvez acheter, et c’est vraiment très premium. Le Kindle Oasis 32 Go Wi-Fi + 3G coûte généralement 529 AU $, mais Amazon a réduit le prix de 38%. De plus, si vous achetez le Kindle, vous bénéficiez également d’une réduction de 50% sur une housse de protection si vous pensez en avoir besoin.

Kindle Oasis ereader (première génération) | 329,00 AU $ (était de 529,00 $ AU; économisez 200 $ AU)

