Alerte deal iPhone chez Sprint: baisses de prix sur les iPhone 11, 11 Pro, XR et iPhone XS

Si vous cherchez à obtenir une remise sur l’iPhone d’Apple, alors vous avez de la chance. Pour une durée limitée, Sprint propose des réductions de prix sur la gamme iPhone, qui incluent des offres sur l’iPhone 11, 11 Pro, XR et iPhone XS. Vous pouvez économiser sur les paiements mensuels et obtenir une Mastercard prépayée de 300 $ lorsque vous apportez votre téléphone et votre numéro à Sprint.

À partir de maintenant jusqu’au 9 avril, si vous apportez un appareil éligible ou achetez un nouveau téléphone et souscrivez à un plan Sprint Unlimited, vous recevrez une Mastercard prépayée de 300 $ par la poste. Si vous apportez votre propre téléphone, vous pouvez acheter un kit SIM ou utiliser une carte SIM Sprint, puis activer votre appareil en ligne. La Mastercard prépayée sera ensuite expédiée dans les 90 jours suivant l’enregistrement.

Vous pouvez économiser encore plus si vous achetez un nouveau téléphone sur un bail Sprint Flex, que nous avons répertorié ci-dessous en détail pour chaque appareil. C’est une offre fantastique si vous envisagez de passer à Sprint ou si vous souhaitez économiser sur un tout nouvel iPhone. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la vente de printemps de Sprint se termine le 9 avril, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offres iPhone sur Sprint:

iPhone 11 pour 699 $ chez Sprint | Commandez l’iPhone 11 pour 0 $ par mois avec échange éligible

Obtenez l’iPhone 11 gratuitement avec un bail Sprint Flex de 18 mois. Vous devez échanger un téléphone éligible dans les 30 jours suivant l’activation et vous verrez les crédits appliqués dans les deux mois. Vous pouvez retourner et mettre à niveau vers le dernier iPhone à tout moment après 12 paiements de location. Vous pouvez également bénéficier d’une réduction de 50% sur toute Apple Watch lors de l’achat de votre iPhone.

Voir l’offre

iPhone 11 Pro pour 999 $ chez Sprint | Commandez l’iPhone 11 Pro pour 41,67 $ par mois avec échange éligible

Pour une durée limitée, vous pouvez commander l’iPhone 11 Pro pour 41,67 $ par mois avec un bail Sprint Flex de 18 mois. Au mois 18, vous pouvez le retourner et passer à un nouveau modèle, ou l’acheter (via un paiement unique ou 6 paiements mensuels). De plus, obtenez 50% de réduction sur toute Apple Watch avec votre achat iPhone.

Voir l’offre

iPhone XR pour 599 $ chez Sprint | Obtenez l’iPhone XR pour 10 $ / mois sur un bail Sprint Flex

Obtenez l’iPhone XR de 64 Go pour 10 $ par mois sur le bail Sprint Flex de 18 mois. Au mois 18, vous pouvez retourner le téléphone et passer à un nouveau modèle, l’acheter ou payer six paiements mensuels. Si vous annulez tôt, le solde restant sera dû. Vous pouvez également obtenir une Apple Watch à -50% avec votre achat iPhone.

Voir l’offre

iPhone XS pour 899 $ chez Sprint | Obtenez l’iPhone XS pour 25 $ / mois avec un bail Sprint Flex

Obtenez l’iPhone XS pour 25 $ par mois avec un bail Sprint Flex de 18 mois. Au mois 18, vous pouvez retourner le téléphone et passer à un nouveau modèle ou acheter le téléphone avec un paiement unique ou avec six paiements mensuels. De plus, économisez 50% sur l’Apple Watch avec votre achat iPhone.

Voir l’offre

