Alerte sur les offres Amazon: économisez sur la toute nouvelle caméra de sécurité Blink XT2

Renforcez la sécurité de votre maison et économisez de l’argent avec cette offre fantastique d’Amazon. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir la toute nouvelle caméra de sécurité intelligente Blink XT2 en vente pour seulement 79,99 $. C’est une remise de 20 $ et le meilleur prix que nous ayons trouvé pour la caméra compatible Alexa. Amazon propose également le kit Blink XT2 à deux caméras en vente au prix de 139,99 $.

Le système de caméra Blink XT2 offre une sécurité à toute votre maison avec une utilisation intérieure et extérieure. Contrairement à la version précédente, le Blink XT2 propose désormais un son bidirectionnel, une détection de mouvement personnalisable et un enregistrement en direct. La caméra Blink fonctionne également avec Amazon Alexa et dispose d’une application compatible qui vous avertit lorsqu’un mouvement est détecté. La caméra intelligente Blink est alimentée par batterie et comprend deux piles au lithium AA qui offrent une autonomie impressionnante de deux ans.

Les remises sur le système de caméra Blink XT2 sont rares, et nous ne savons pas combien de temps Amazon aura le kit de sécurité intelligent en vente, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offres de caméras de sécurité à domicile Blink:

Caméra de sécurité intelligente Blink XT2 99,99 $ 79,99 $ chez Amazon

Pour un temps limité, vous pouvez économiser 20 $ sur la caméra de sécurité Blink XT2. Le kit à une caméra dispose d’un son bidirectionnel et peut être placé à l’intérieur et à l’extérieur pour la sécurité de toute la maison.

Voir l’offre

Kit de deux caméras de sécurité intelligente Blink XT2: 179,99 $ 139,99 $ chez Amazon

La caméra de sécurité intelligente Blink XT2 bénéficie d’une remise de 40 $ sur Amazon. La caméra de sécurité extérieure / intérieure dispose d’une détection de mouvement avancée, d’un son bidirectionnel et fonctionne avec Alexa.

Voir l’offre

Si vous êtes intéressé par un kit de caméra multi-caméras ou supplémentaire, Amazon propose également les kits de caméra Blink XT2 à trois et cinq et à la vente.

Vous pouvez trouver plus de ventes de sécurité à domicile avec le meilleures offres de caméras de sécurité à domicile pas chères actuellement disponibles.

