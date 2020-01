Alexa et les commutateurs d’éclairage intelligents compatibles avec Google ne coûtent que 8 $ chacun avec cette promotion – .

De bonnes ampoules intelligentes peuvent coûter jusqu’à 50 $ par ampoule, et cela s’ajoute rapidement si vous souhaitez ajouter une connectivité et une intelligence à chaque lumière dans une pièce. C’est pourquoi les interrupteurs d’éclairage intelligents sont si formidables – vous pouvez acheter et installer un petit appareil qui ajoute de l’intelligence à chaque ampoule qu’il contrôle. Les commutateurs intelligents sont encore souvent assez chers, c’est pourquoi l’offre d’aujourd’hui est si intéressante. Utilisez le code de coupon 50FZIION à la caisse et vous pouvez acheter un interrupteur intelligent Aoycocr de 20 $ pour 9,99 $ ou un pack de 2 interrupteurs intelligents pour 16,99 $. C’est seulement 8,49 $ chacun!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

L’INSTALLATION EST SIMPLE – Taille standard; Un fil neutre est nécessaire. Des instructions pas à pas vous guideront tout au long du processus de câblage. Aucun concentrateur requis, Wi-Fi 2.4G uniquement (PAS 5G)

CONTRÔLE DE PARTOUT – Utilisez l’application Smart Life pour allumer et éteindre vos lumières à distance, régler les horaires et les heures depuis votre smartphone

CONTRÔLE VOCAL – Fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant pour permettre le contrôle extérieur et vocal dès la sortie de la boîte

LUMIÈRE SUR VOTRE PROGRAMME – Automatisez vos lumières pour qu’elles s’allument exactement quand vous en avez besoin et s’éteignent lorsque vous n’en avez pas – que ce soit pour des économies, de la sécurité ou simplement

REMARQUE & GARANTIE – Le fil neutre est nécessaire; Interrupteur mural unipolaire; Aucun concentrateur requis, Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Le commutateur intelligent Aoycocr bénéficie de la garantie de remboursement complet inconditionnel de 90 jours, de la garantie de 2 ans et de l’assistance à vie

