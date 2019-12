All The Ways Rise of Skywalker reconstitue complètement le dernier Jedi

Ce message contient SPOILERS pour Star Wars: The Rise of Skywalker

Voici toutes les façons Star Wars: The Rise of Skywalker retcons The Last Jedi. Près de deux ans après sa sortie, The Last Jedi reste l'un des films les plus polarisants de mémoire récente, continuant d'inspirer des débats houleux sur ses mérites. Un certain nombre de choix créatifs de Rian Johnson ont frotté les gens dans le mauvais sens, car il a apparemment ignoré les fils d'histoire J.J. Abrams s'était installé le réveil de la force. En réalité, rien dans The Last Jedi contredit le réveil de la force; Johnson vient de prendre l'histoire d'une manière que certains téléspectateurs ne prévoyaient pas, aidant le Guerres des étoiles La franchise évolue avec un film qui interpelle ses personnages et le public.

Considérant à quel point la division The Last Jedi était, certains pensaient (et espéraient) Abrams tenterait quelques corrections de cap sur La montée de Skywalker, annulant certaines des décisions prises par Johnson sur son film. Mais tout au long de la construction de Rise of Skywalker, Abrams a déclaré à plusieurs reprises qu'il allait honorer ce que Johnson avait fait, ne permettant pas aux réactions des fans de nuire à la bonne histoire. Cependant, maintenant que La montée de Skywalker est sorti, il est difficile de vraiment croire cela, car il y a plusieurs façons dont le final de la saga reprend son chapitre précédent.

Luke attrape le sabre laser sur Ahch-To





D'une part, cela pourrait être interprété comme une continuation de l'arc de trilogie de la suite de Luke. À la fin de The Last Jedi, il était prêt à sacrifier sa vie pour la Résistance et à relancer une étincelle d'espoir dans toute la galaxie, donc bien sûr cette fois il voudrait attraper son ancienne épée (plutôt que de la jeter). Dans le concept, c'est un renversement de rôle intéressant de Dernier Jedi, car cette fois, c'est Rey qui ne veut plus se battre et Luke doit la convaincre de réaliser son destin.

Pourtant, quelque chose semble fondamentalement différent de la façon dont la scène elle-même est exécutée. Une grande partie de cela a à voir avec la ligne de Luke sur la façon dont l'arme d'un Jedi mérite plus de respect que d'être simplement jetée dans une épave en feu. Ce n'était clairement pas une opinion qu'il avait sur les sabres laser au début de The Last Jedi, ce qui est encore plus étrange compte tenu d'une autre retcon liée au sabre laser vue dans le film.

Luke avait un sabre laser sur Ahch-To (Leia's)





L'intérêt de Luke en exil était qu'il voulait mourir seul, loin de tout conflit galactique, croyant que l'Ordre Jedi faisait plus de mal que de bien. Lui, avec les dernières traces de la religion (les textes sacrés), serait parti. Dans The Last Jedi, il n'avait pas de sabre laser avec lui (ce qui est arrivé à son épée verte n'est pas connu) parce qu'il n'avait plus l'intention de se battre à nouveau. Mais, pour une raison quelconque, il a caché le sabre laser de Leia dans sa hutte.

Franchement, cela ne correspond pas entièrement. Tout comme son X-wing réparé comme par magie, Luke étant en possession de tout sabre laser pendant qu'il est sur Ahch-To, il semble contredire et miner la nature de sa disparition. Bien qu'il soit cool de savoir que Luke a formé Leia aux arts Jedi pendant un court moment, il est curieux de savoir pourquoi Luke apporterait le sabre laser de sa sœur avec lui. S'il n'avait pas l'intention de revenir, cela n'a aucun sens que l'arme soit là.

La X-wing de Luke n'est pas cassée





Au début de The Last Jedi, Rey aperçoit le vieux X-wing de Luke immergé sous l'eau. Il a été confirmé plus tard que Skywalker avait fait cela lui-même, détruisant son seul moyen de transport au large d'Ahch-To. Il n'a jamais eu l'intention de quitter la planète, car il est venu sur l'île pour mourir en exil. C'est pourquoi c'est si surprenant quand il est révélé que le vaisseau était entièrement fonctionnel tout le temps, apparemment juste là-bas au cas où Luke changerait d'avis.

Dans La montée de Skywalker, Rey retourne à Ahch-To, prévoyant de vivre le reste de sa vie dans l'isolement. Mais un discours d'encouragement du fantôme de la force de son ancien maître la persuade d'affronter Palpatine et de vaincre les Sith une fois pour toutes. Cependant, Rey a détruit le chasseur TIE de Kylo Ren, qui était sa seul moyen hors du monde. C'est alors que Luke utilise la Force pour faire sortir l'aile X de l'eau, un rappel flagrant de L'empire contre-attaque, permettant à Rey de voler en tant que Red 5 pour sauver la galaxie.

Les parents de Rey / Backstory





L'héritage de Rey a été laissé intentionnellement vague dans le réveil de la force, un mystère majeur à découvrir dans les derniers épisodes de la trilogie. The Last Jedi cherchait à répondre à cette question en disant à Rey la chose la plus difficile qu'elle aurait pu entendre: ses parents étaient des nobodies. Ce sont deux ivrognes qui l'ont revendue pour avoir bu de l'argent et sont morts dans le désert de Jakku. La famille que Rey attendait depuis des années l'avait abandonnée dans son enfance. C'était une torsion déchirante et dévastatrice qui a été complètement rétablie.

La montée de Skywalker, bien sûr, révèle que Rey est la petite-fille de Palpatine. Son père (qui était le fils de Palpatine) et sa mère ont choisi de vivre en noblesse sur Jakku dans le but de protéger Rey des griffes de son grand-père. Donc, techniquement, cela donne une tournure "d'un certain point de vue" à ce que Kylo a dit dans The Last Jedi, mais cela apparaît toujours comme un rejet de ce que Johnson recherchait. L'idée dans The Last Jedi était qu'un héros pouvait venir de n'importe où, même s'il ne faisait pas partie d'une lignée puissante / emblématique. Rey rejette sa famille biologique pour devenir un Skywalker dans l'esprit, prouvant qu'un héros peut toujours venir de n'importe où. Mais le fait qu'elle et son père descendent sans doute du Seigneur Sith le plus puissant qui ait jamais vécu les rend certains corps.

Rey propriétaire du Skywalker Sabre





Transmis d'Anakin à Luke, le sabre laser Skywalker classique est devenu Rey dans la trilogie suivante. L'arme a appelé le charognard sur Takodana et l'a choisie plutôt que Kylo Ren sur la base de Starkiller. Rey l'a ensuite utilisé tout au long The Last Jedi, que ce soit pour s'entraîner sur Ahch-To ou pour combattre les gardes prétoriens aux côtés de Kylo. Lucasfilm est même allé jusqu'à le renommer "Sabre laser de Rey" à des fins de marchandisage, donc La montée de Skywalker dispose d'un point de tracé étrange en ce qui concerne le sabre.

Au début du film, Rey fait un exercice d'entraînement, mais ne le termine pas parce qu'elle est distraite. Pour en revenir à son nouveau maître Leia, Rey remet au général de la Résistance le sabre laser et dit qu'un jour elle sera digne du sabre laser de Luke. Cela ne correspond pas vraiment aux films précédents, établissant un arc où Rey s'approprie complètement l'arme. Elle l'avait dans les deux films précédents, et ce n'était pas un problème.

Rey brise le lien de force avec Kylo Ren





Pour développer davantage la dynamique fascinante de Rey et Kylo Ren, Johnson a introduit un concept communément appelé «Force Skype», dans lequel les deux pouvaient communiquer entre eux des côtés opposés de la galaxie via la Force. Ce lien a été un élément récurrent tout au long du film, mais Rey a semblé rompre le lien à la fin de The Last Jedi. Sa fermeture du Millennium Falcon's rampe a été interprétée comme coupant le lien, mais dans La montée de Skywalker, il est de retour et semble plus évolué. Kylo est capable d'arracher le collier de Rey sur Pasaana, et Rey peut donner à Ben Solo un sabre laser sur Exegol.

Il est possible que Palpatine ait construit un pont entre les deux, similaire à Snoke in The Last Jedi, mais La montée de Skywalker joue vraiment dans la connexion entre Rey et Kylo en tant que dyade de Force, liée ensemble. Donc, d'une certaine manière, cela sape le geste symbolique fait par Rey à la fin de Dernier Jedi. Elle a toujours un lien avec Kylo, ​​même après avoir apparemment coupé le fil afin qu'elle puisse être avec sa famille retrouvée dans la Résistance.

Rose est mise de côté





Présenté comme l'un des nouveaux Dernier Jedi personnages, Rose a reçu un tel accueil négatif de la part de certains cercles, l'actrice Kelly Marie Tran a choisi de quitter les réseaux sociaux. C'était encore un autre point bas pour une base de fans malheureusement remplie d'entre eux (Jake Lloyd, Ahmed Best), mais sans surprise le Guerres des étoiles cinéastes et acteurs se sont tenus à côté de Tran pendant sa période difficile. Lors de Celebration Chicago, Abrams a même déclaré qu'il était reconnaissant au casting de Tran Johnson, donnant à la jeune actrice un vote de soutien bien nécessaire. Cependant, Abrams avait une drôle de façon de montrer son appréciation pour Tran dans La montée de Skywalker.

Après avoir joué un rôle vital dans Finn's Dernier Jedi arc, Rose est complètement mise à l'écart dans la finale, ayant très peu à faire alors que de nouveaux personnages comme Zorii Bliss et Jannah sont à l'honneur. The Last Jedi semblait installer Rose comme nouveau membre du groupe principal, et Finn lui offre même une place pour la mission à Pasaana en Rise of Skywalker. Mais Rose décline et devient une réflexion après coup pour la plupart du temps de course. On a presque l'impression que ce choix a été délibérément fait par peur de mettre en colère les plus durs Dernier Jedje critiques. Au lieu de continuer l'histoire de Rose et d'en faire un élément clé de la Résistance, elle est juste là en arrière-plan.

Snoke Was Palpatine





Outre la filiation de Rey, le plus grand mystère de la trilogie de la suite concernait la nature de Supreme Leader Snoke. Il semblait se positionner comme un nouvel empereur, le "grand méchant" qu'il faudrait vaincre pour que la Résistance l'emporte. Frustrant pour certains, Snoke a été tué dans The Last Jedi avant même qu'un soupçon de trame de fond ne puisse être révélé. Il semblait que l'histoire et la montée en puissance du personnage devraient être couvertes de matériaux non cinématographiques, comme des livres et des bandes dessinées. Mais, La montée de Skywalker donne enfin aux gens les réponses dont ils avaient envie.

Dans l'une des premières séquences du film, Palpatine dit à Kylo Ren qu'il a créé Snoke, transformant essentiellement Snoke en marionnette pour faire les ordres de l'empereur. L'ancien chef suprême n'agissait pas de lui-même, il servait l'empereur, aidant le premier ordre à prendre pied dans la galaxie. Après The Last Jedi, il semblait que Snoke n'était pas très important, mais cela change cela et révèle qu'il faisait partie d'un plan beaucoup plus grand. Honnêtement, ce n'est pas le retcon le plus offensif, car il tente de lier Palpatine aux événements de la trilogie suivante pour rendre son retour moins soudain.

Le suivi de l'hyperespace est maintenant facile





Un point majeur de l'intrigue The Last Jedi est le premier ordre a la technologie de suivi hyperespace, qui leur permet de suivre les croiseurs de la Résistance à n'importe quelle partie de la galaxie. Le film tient à mentionner que cela se fait grâce à un système de suivi sur le plomb Star Destroyer, qui doit être désactivé pour que la Résistance s'échappe. Il est établi que le suivi de l'hyperespace est une nouvelle technologie et limite impossible, mais il a apparemment fait des bonds en un an entre les deux films.

Très tôt, Poe saute dans l'hyperespace Millennium Falcon, essayant de secouer certains combattants TIE du Premier Ordre. Les TIEs sont illustrés Faucon à travers l'hyperespace, ce qui implique que même un seul chasseur léger est équipé pour mener à bien la tâche. Encore une fois, un argument peut être avancé que le Premier Ordre a développé la technologie qu'il possédait, mais il est toujours étrange que le suivi de l'hyperespace soit devenu monnaie courante maintenant.

La manœuvre de Holdo a eu de la chance





L'un des moments les plus impressionnants de toute la trilogie de la suite est la manœuvre de Holdo, dans laquelle l'amiral de la Résistance a audacieusement fait le saut à la vitesse de la lumière afin de détruire Snoke's Star Destroyer (et le reste de la flotte du Premier Ordre). Après The Last Jedi est sorti, beaucoup se sont demandé si c'était une option, pourquoi cela n'avait-il pas été fait auparavant dans aucun des autres films. La montée de Skywalker tente d'expliquer les choses avec une ligne de dialogue jetable.

Lors de l'analyse de sa stratégie contre la nouvelle flotte Sith du Premier Ordre d'Exegol, l'un des membres de la Résistance a déclaré qu'il lui fallait faire encore plus de "manœuvres Holdo" pour se débarrasser des Star Destroyers. Une autre personne intervient en disant que le sacrifice de Holdo était essentiellement une chance sur un million, mettant l'action à la chance. C'est pourquoi la manœuvre Holdo n'a pas été effectuée avec plus de fréquence. C'est même loin d'être réussi, ce qui semble étrange puisque Holdo a pointé son croiseur directement sur le Star Destroyer et a fait le saut.

Plus: Star Wars: La montée de la fin de Skywalker expliquée





