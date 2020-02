Allen Institute ajoute l’ancien gouverneur au conseil d’administration; Starbucks embauche un CMO; et plus – .

De gauche à droite, Margaret Anderson, Phyllis Campbell et Gary Locke. (Photo de l’Institut Allen)

—Le Allen Institute, une organisation de recherche à but non lucratif fondée par le regretté philanthrope milliardaire de Seattle et cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a annoncé trois nouveaux ajouts à son conseil d’administration:

• Ancien gouverneur de l’État de Washington, Gary Locke. En plus d’avoir occupé deux mandats de gouverneur, Locke était ambassadeur des États-Unis en Chine et secrétaire au commerce. Il est actuellement président de Locke Global Strategies, un groupe de consultants, et conseiller principal et consultant pour le cabinet d’avocats Davis Wright Tremaine spécialisé dans les affaires en Chine et aux États-Unis.

• Président de la région Pacifique Nord-Ouest pour JPMorgan Chase Phyllis Campbell. Campbell était auparavant président et chef de la direction de la Seattle Foundation, une organisation philanthropique de 73 ans avec plus d’un milliard de dollars d’actifs. Elle est actuellement présidente du Conseil américano-japonais.

• Margaret Anderson, directeur général chez Deloitte Consulting LLP. Chez Deloitte, Anderson se concentre sur les résultats et l’efficacité dans les secteurs fédéral de la santé, des organismes sans but lucratif et des sciences de la vie. Elle a auparavant travaillé dans le domaine de la santé publique, notamment au Milken Institute et à l’American Public Health Association.

“Nous sommes ravis d’avoir l’expertise et le leadership de renommée mondiale que nos trois nouveaux membres apportent à notre conseil d’administration”, a déclaré Allan Jones, Ph.D., président et chef de la direction de l’Institut Allen, dans un communiqué. «L’expansion de notre conseil d’administration, et l’ajout de leur gérance et de leurs conseils, seront inestimables alors que nous continuons de nous attaquer à des problèmes difficiles en bioscience pour faire progresser la santé humaine.»

– Starbucks a nommé Brady Brewer son nouveau directeur du marketing, en remplacement de Matthew Ryan. Brewer travaille chez Starbucks depuis plus de 18 ans et a récemment été vice-président directeur de l’expérience client numérique. Avant Starbucks, il était chef de produit chez aQuantive et Visio Corporation, tous deux acquis par Microsoft. Il relèvera directement du chef de l’exploitation Rosalind «Roz» Brewer; les deux ne sont pas liés.

– La société commerciale canadienne d’énergie de fusion General Fusion a nommé Greg Twinney son nouveau directeur financier. Twinney vient d’une autre startup canadienne, Hootsuite, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, une plate-forme de gestion des médias sociaux, où il était COO, CFO et SVP intérimaire des ventes mondiales. Il a auparavant occupé des postes financiers dans des sociétés technologiques, notamment Real Matters, Kobo Inc. et Opalis Software. General Fusion compte sur le PDG d’Amazon, Jeff Bezos.

De gauche à droite, Kathleen Reaume et John O’Donoghue. (Photo de Vistara Capital Partners)

– La société d’investissement Vistara Capital Partners de Vancouver, en Colombie-Britannique, a annoncé deux promotions et deux ajouts à son équipe. John O’Donoghue et Kathleen Reaume ont tous deux été promus directeurs des investissements. Tracy Zhang, analyste en investissements, et Alexander Leung en tant que directeur du marketing et des communications sont nouveaux dans l’équipe.

L’année dernière, Vistara Capital Partners a investi dans la start-up de services cloud basée à Bellevue-Wash., BitTitan. L’entreprise élargit actuellement son équipe pour soutenir un nouveau fonds de 115 millions de dollars.

– Le courtage immobilier commercial Kidder Mathews a annoncé que le président-directeur général de longue date, Jeffrey Lyon, quittera ses fonctions le 1er juillet. Le départ de Lyon fera place à deux promotions de leadership interne, selon Bisnow. Le président et chef de l’exploitation, Bill Frame, prendra la relève à titre de chef de la direction et sera remplacé dans son rôle actuel par le président du courtage régional, Brian Hatcher. La maison de courtage basée à Seattle opère dans cinq États de la côte ouest, y compris à Seattle et à Bellevue où la croissance rapide de l’industrie de la technologie a entraîné une vague d’activités immobilières.

–Le fournisseur de soins de santé de Seattle, First Choice Health, a promu Heather Ford du directeur de compte au directeur du programme d’aide aux employés (PAE). Ford a précédemment servi en tant que travailleur social militaire en service actif pendant près de 10 ans, y compris un déploiement en Irak. Se positionnant comme une alternative à l’assurance maladie traditionnelle, First Choice Health a annoncé l’année dernière une intégration avec la startup de télémédecine 98point6.