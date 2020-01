Aller au fond de la différence entre: synchronisation, sauvegarde et stockage dans le cloud

Nous entendons des mots associés au cloud tout le temps, des mots comme la synchronisation du cloud, la sauvegarde du cloud et le stockage dans le cloud. Ils font tout le buzz, on les trouve partout, mais que signifient-ils? Et quelle est la différence?

L’objectif commun des trois est de protéger les données d’un utilisateur et de lui faciliter la vie. Les principales différences concernent cependant ce que l’utilisateur attend du logiciel. Chaque type offre une variété d’avantages, mais selon les besoins de l’utilisateur, il peut avoir un impact sur le type de plan qu’ils souhaitent acheter. La différence est que la sauvegarde enregistre vos données en cas de perte ou de dommage, et le stockage crée une passerelle pour accéder aux informations de n’importe où. La synchronisation dans le cloud, d’autre part, permet à plusieurs utilisateurs d’accéder aux données et d’apporter des modifications à tous les niveaux à partir de différents appareils.

Certains logiciels offrent plusieurs fonctionnalités sur une seule plate-forme, offrant à ceux qui en ont besoin la possibilité d’utiliser les trois. Chaque personne peut bénéficier du cloud, que ce soit pour un projet d’école, une entreprise, un institut universitaire ou même des photos et des souvenirs personnels d’un individu.

Nous avons tous eu des incidents où nous avons perdu un document, un ensemble d’images, un projet important ou vécu un événement où nous avons perdu toutes nos données stockées sur notre ordinateur portable ou mobile. L’idée de simplement perdre vos souvenirs de famille est bouleversante et suffisamment convaincante pour sauter dans le train du cloud. Alors, lequel vous convient le mieux? Nous décomposons chaque type, vous donnant un aperçu simple mais complet afin que vous puissiez faire le bon choix.

(Crédit d’image: Pixabay)

Stockage en ligne

Le sens est dans le mot lui-même. Le stockage cloud place les informations dans le cloud, qui est un emplacement sûr et sécurisé hors site. En termes simples, le stockage dans le cloud est comme un disque externe dans un emplacement hors site, accessible via Internet. Il permet d’accéder aux dossiers, permettant à l’utilisateur de stocker autant de données qu’il le souhaite et est facturé en conséquence. Un autre avantage est la sécurité qu’il offre, les informations stockées sont répliquées, les rendant disponibles dans presque toutes les circonstances.

Les fournisseurs de cloud utilisent AWS (Amazon Web Services) ou Microsoft Azure, ce qui garantit la récupération et la confidentialité des données quoi qu’il arrive. Un autre avantage de l’utilisation du stockage cloud est la possibilité d’augmenter la quantité que vous souhaitez stocker à tout moment. Contrairement à un disque externe, pour lequel vous devez acheter un tout nouvel appareil et que vous ne pouvez certainement pas simplement “mettre à niveau” l’ancien, avec le stockage cloud, vous pouvez augmenter la capacité de stockage de votre compte en augmentant simplement vos frais d’abonnement.

Un inconvénient du stockage cloud est la saisie manuelle de tous les fichiers que vous souhaitez stocker; il ne sauvegarde pas automatiquement dans la plupart des cas.

Synchronisation dans le cloud

La synchronisation dans le cloud ne fournit pas un volume de stockage élevé, mais offre aux utilisateurs la possibilité d’accéder aux données sur plusieurs appareils et permet à plusieurs utilisateurs d’accéder à ces données. Lorsque des modifications sont apportées, elles sont effectuées pour tous les utilisateurs et certains fournisseurs autorisent également toutes les modifications sur n’importe quel appareil, ce qui en fait une excellente option pour les tâches de groupe ou la collaboration.

En prenant un projet de groupe ou une présentation de groupe comme exemple, la synchronisation du cloud est votre meilleure amie. Les utilisateurs peuvent travailler à partir de plusieurs appareils et enregistrer les modifications sur l’appareil de chaque utilisateur. Cela permet non seulement d’économiser de l’espace et de l’argent, mais aussi de gagner beaucoup de temps. Comme beaucoup de gens le savent, trouver le moment et le lieu qui permettent à plusieurs personnes de se rencontrer et de travailler peut être problématique, la synchronisation dans le cloud est accessible de n’importe où, ce qui en fait un outil pratique pour des tâches comme celle-ci.

La synchronisation dans le cloud est également l’une des options les plus abordables compte tenu du faible volume de stockage, de nombreuses plates-formes sont gratuites dans une certaine mesure. Cette option n’est pas recommandée pour les documents volumineux ou les quantités massives d’informations qui doivent être conservées en toute sécurité.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Sauvegarde sur le cloud

Un logiciel de sauvegarde fonctionnant selon un ensemble de règles, envoyant une copie des données d’un utilisateur vers le stockage cloud, peut être considéré comme une sauvegarde. Un service de sauvegarde pleinement fonctionnel devrait sauvegarder automatiquement et régulièrement les données, ce qui en fait l’une des qualités de sauvegarde les plus attrayantes. En outre, il doit garantir la confidentialité en chiffrant les données d’un utilisateur avec un mot de passe. Il devrait offrir plusieurs versions de fichiers des versions précédentes et suivre les modifications apportées.

Pour assurer la sécurité, un service fiable doit compresser et dédupliquer les données pour économiser sur les dépenses de stockage et avoir la possibilité de sauvegarder certains fichiers ou tous les fichiers. En cas de dommage ou de perte, la sauvegarde dans le cloud pourra récupérer vos informations instantanément, avec la version la plus récente disponible. La sauvegarde dans le cloud est recommandée pour de grandes quantités de données ainsi que pour les organisations qui ont besoin d’avoir des sauvegardes automatiques et fréquentes de leurs informations.

La sauvegarde dans le cloud est généralement basée sur un abonnement et nécessite des frais mensuels ou annuels, bien que certains fournisseurs proposent des comptes à vie avec un paiement unique. En fonction de la quantité de données nécessitant une sauvegarde, son prix est calculé en conséquence. Un autre avantage de la sauvegarde cloud est la possibilité d’ajouter à tout moment plus de données si nécessaire, un peu comme le stockage cloud et contrairement à un disque externe.

Sauvegarder vos données

De nos jours, il est devenu essentiel non seulement de rester dans la boucle, mais de se tenir au courant des dernières solutions logicielles pour nos vies de plus en plus axées sur les données. Après avoir lu ceci, j’espère que vous comprenez mieux quelle est l’option la mieux adaptée à vos données. Selon la quantité de données dont vous disposez, ainsi que la nécessité de sauvegarder automatiquement ou non, vous pourrez déterminer le type de plan qui vous convient le mieux.

Avec de nombreux fournisseurs parmi lesquels choisir, le prix et la qualité varient. Certains logiciels proposent même des plans gratuits pour une certaine quantité de stockage. Lorsque vous ciblez des entreprises en particulier, des éléments tels que la gestion d’entreprise, le nombre illimité d’utilisateurs et la reprise après sinistre sont essentiels en ce qui concerne les applications de sauvegarde. De plus, en ce qui concerne les photos, les vidéos et la musique, les solutions de sauvegarde doivent sauvegarder automatiquement les données utilisateur avec peu ou pas de configuration, et sans avoir besoin de glisser-déposer des fichiers.

En résumé, le stockage Cloud est accessible via Internet, stockant les données dans un centre distant hors site. Tandis que la sauvegarde dans le cloud permet le transfert de données vers des serveurs distants, selon les configurations définies par l’utilisateur, et les sauvegardes sont effectuées automatiquement. La synchronisation dans le cloud est utile pour permettre le partage de fichiers sur plusieurs appareils avec plusieurs utilisateurs, idéal pour le travail d’équipe et les projets partagés.

Jay El-Anis, responsable marketing chez Zoolz