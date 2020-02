Allez Apple, arrête de me faire choisir entre éviter le Coronavirus et déverrouiller facilement mon iPhone en Chine

C’est difficile là-bas, les gens. Des milliers de personnes ont été infectées par le nouveau Coronavirus en Chine, des millions sont sous contrôle, les avions sont cloués au sol et les frontières sont resserrées. C’est comme si nous étions revenus à la peste bubonique – ou plus exactement à l’iPhone 5s!

Laissez-moi vous expliquer… Je sais que ce n’est pas trop courant pour les gens de sortir et de porter des masques en public aux États-Unis, mais c’est assez courant ici en Asie. L’idée derrière cela est en fait de vous empêcher, vous qui portez le masque, de propager vos germes malades à d’autres personnes en bonne santé et heureuses. Donc, si vous vous présentez à Hong Kong ou à Kuala Lumpur ou à Taipei ou dans toute autre ville asiatique et que vous commencez à éternuer sans masque, il y a de fortes chances que vous obteniez un mauvais œil d’un local.

Le coronavirus, bien sûr, est différent: les médecins recommandent aux gens de porter des masques pour éviter tout contact avec le «nouveau» virus, assurant ainsi votre sécurité. Mais les masques couvrent une grande partie de votre visage (même un grand visage, comme le mien), ce qui invalide fondamentalement Face ID. Je sais, je sais, cela semble très trivial, et ça l’est. Mais insignifiants et ennuyeux ont longtemps comploté ensemble pour provoquer une grande colère et une grande frustration.

Les iPhones modernes sont livrés avec Face ID, et si Face ID ne fonctionne pas de manière répétée, alors… eh bien… l’expérience iPhone est horrible. C’est un testament de la façon dont Face ID fonctionne normalement que je ne le remarque même plus – jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Comme aujourd’hui. À plusieurs reprises, au cours de la courte promenade de 15 minutes entre mon appartement et mon immeuble de bureaux, j’ai sorti mon iPhone pour vérifier un message ou acheter un café avec Apple Pay uniquement pour confondre complètement Face ID. Il me regarda en arrière, haussa les épaules et garda le téléphone bien verrouillé. Alors que je marchais et bougeais un peu, il a continué d’essayer de m’identifier et a échoué. Parfois, quand je commençais à taper mon mot de passe, Face ID devenait désespéré et essayait de confirmer qui l’homme étrange tenait le téléphone, mais échouait à nouveau et réinitialisait le mot de passe avant même d’avoir fini de le taper. Ouais, parlez de vous présenter au bureau en colère.

C’est la première fois que je souhaite un retour aux fidèles ol 5 et Touch ID.

Je peux déjà entendre des gens me crier dessus, me disant de simplement désactiver Face ID. Je sais, je pourrais probablement le faire, mais la plupart d’entre nous pensent que la technologie fonctionnera bien si nous lui donnons juste une chance de plus. Peut-être que cette fois, Face ID me verra, me reconnaîtra et me laissera entrer. Mais hélas, c’était comme si Face ID avait développé la maladie d’Alzheimer et m’avait totalement exclu.

Comparé aux personnes qui ont réellement un coronavirus, des millions de personnes bloquées à Wuhan et à celles qui ont des symptômes mais qui ne peuvent pas voir de médecin, j’admets pleinement que mes problèmes sont probablement les plus gâtés, #firstworldproblems possible. Mais quand même… Apple, si vous écoutez, pensez aux bonnes gens d’Asie. Aidez-nous. C’est l’hiver même. Apprenez à Face ID à déverrouiller nos téléphones lorsque vous portez des masques médicaux – s’il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que ce ne sera pas le dernier problème de santé auquel nous devrons faire face.

Remarque: comme indiqué dans l’image supérieure ci-dessus, essayer de configurer une autre apparence d’identification de visage tout en portant un masque ne fonctionne pas.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: