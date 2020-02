Alors qu’Apple News a du mal, Flipboard teste son plus grand changement à ce jour – .

Si vous avez fait la une des journaux mardi à propos du départ du chef d’entreprise de l’application d’actualités d’Apple, qui a ajouté un niveau payant l’année dernière et tente de convaincre les gens de payer 10 $ / mois dans le cadre de la poussée plus profonde du fabricant d’iPhone dans les produits d’abonnement, cela pourrait vous avoir laissé une certaine impression que peut-être la pression pour amener les gens à payer pour les nouvelles reste une course de dupes. M.G. Siegler à 500 ans semble certainement le penser. “Apple, Just Bundle News + Déjà” lit le titre de son article de mardi à propos de cette nouvelle, faisant référence à la rumeur selon laquelle Apple explore une méga-jungle de ses produits d’abonnement qui s’attaquerait à Apple News + à la manière dont Prime Video est un module complémentaire gratuit pour toute personne qui paie pour Amazon Prime.

Tout cela découle d’un rapport de Bloomberg selon lequel Liz Schimel, l’ancienne présidente des affaires internationales de Conde Nast, quitte son poste de directrice d’Apple News + moins d’un an après l’ajout de la catégorie payante par l’application. Dans le cadre de ses fonctions, elle a géré les relations cruciales entre Apple News et les annonceurs (ainsi que les éditeurs de nouvelles qu’Apple veut rejoindre l’application), et son départ a conduit à beaucoup de tutut sur l’avenir des efforts d’Apple ici et qu’il soit condamné ou non. Pendant ce temps, il y a une histoire connexe qui se déroule et dont on ne parle pas vraiment autant qui est passée sous le radar des nouvelles d’Apple News, et cela concerne peut-être le plus fort rival d’Apple à cet égard. Nous parlons de Flipboard, qui connaît une histoire très différente en ce moment par rapport à l’application de nouvelles d’Apple qui aurait pu autrefois sembler être une menace existentielle.

En fait, alors qu’Apple News continue de lutter pour trouver sa place, Flipboard teste actuellement le plus grand changement jamais réalisé dans les 10 ans de l’application. Un changement qui concerne la première syllabe du nom de l’application.

J’utilise Flipboard sur iOS, et si vous allez dans le menu des paramètres de l’application, tout en haut, vous devriez voir une bascule on / off intitulée «New Flipboard Design». Allumez-le, et le tour est joué – le «flip» le design s’en va instantanément. Le mécanisme de conception qui vous est fourni à la place est le défilement vertical trop familier, qui vous permet de continuer à effleurer votre doigt vers le haut et à parcourir tout votre contenu.

C’est un changement assez important à tester (et c’est vraiment un test, pas le signe d’un changement à venir) et cela coïncide également avec le fait que cette année marque le 10e anniversaire du lancement de l’application. Le PDG de Flipboard, Mike McCue, a assuré à . dans une interview téléphonique que le «flip» ne disparaît pas – que c’est un élément de signature de l’application, et beaucoup de gens l’aiment encore. Nous verrons ce qu’il a dit à propos de ce qui se passe ici dans un instant, mais tout d’abord, cela vaut probablement la peine de partager le texte d’un e-mail que Flipboard a envoyé pour alerter les utilisateurs de la conception bêta en cours de test:

Salut,

Nous aimerions que vous essayiez une nouvelle façon de découvrir Flipboard que nous avons expérimentée. Dans les prochains jours, vous verrez un message apparaître dans votre application Flipboard (ou vous l’avez peut-être déjà vu) qui vous demande d’essayer une version bêta avec un nouveau design.

Les gens nous demandent parfois pourquoi Flipboard flips plutôt que des parchemins. Pour vous, la réponse peut être évidente: un simple geste vous déplace facilement vers un tout nouvel écran plein de contenu. Le flip est l’équivalent moderne de la page imprimée et il crée de superbes dispositions en plein écran qui font de Flipboard une joie à parcourir.

Nous recherchons depuis longtemps une solution qui pourrait coupler la beauté et la facilité du flip avec l’omniprésence du rouleau. Après un an de recherches et de tests, nous avons atterri sur un nouveau mode inspiré à la fois du flip et du scroll. C’est quelque chose de différent du flip d’aujourd’hui que nous aimerions que vous essayiez.

Si vous n’avez pas encore vu l’invite, vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon d’activer la conception bêta. C’est encore une version très précoce, mais nous espérons que vous êtes prêt à l’essayer. Et ne vous inquiétez pas, le flip ne va pas disparaître. Vous pouvez facilement basculer entre les deux modes de navigation en accédant à vos paramètres (appuyez sur l’icône d’engrenage sur votre page de profil.)

Merci pour votre aide,

Équipe de Flipboard

Avant d’entrer dans ce que Mike m’a dit, je veux dire quelque chose tout de suite – j’adore le nouveau design. Un défilement permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à de nombreux contenus, que vous soyez sur Twitter, Facebook, même Apple News ou des tonnes d’autres applications. J’ai adoré et utilisé Flipboard depuis le début, mais si vous vous tordiez le bras et me forçiez à pointer une chose que je souhaitais pouvoir changer, ce serait les limites associées au «flip». Pour être plus précis, ce mouvement ne vous permet de travailler que sur un seul élément de contenu, qui occupe tout votre écran, à la fois. Lorsque vous avez beaucoup de choses que vous souhaitez passer, un par un peut sembler un peu lourd et contraignant.

Pas à mon avis, avec ce nouveau parchemin que Flipboard teste. Vous pouvez vous frayer un chemin à travers tout un peu plus rapidement, tout en éprouvant une sensation de Flipboard similaire.

Bien sûr, cela soulève la question, pourquoi tester cela et pourquoi maintenant? Soit dit en passant, ce n’est même pas la seule nouvelle à sortir de Flipboard en ce moment non plus – le service a également annoncé ces derniers jours le lancement de packages organisés de contenu local dans 23 grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord.

Les 23 premières sections locales (y compris des villes comme Atlanta, Austin, Boston et Chicago, entre autres) seront présentées dans l’onglet Explorer de l’application. Et ces sections comprendront du contenu d’organismes de presse locaux, tels que des journaux, des stations de télévision, des stations de radio, des sites d’actualités universitaires et des blogs, qui partagent leurs histoires sur Flipboard. Tout cela à un moment, bien sûr, où une plus grande importance est accordée à la sauvegarde des nouvelles locales à travers le pays, quelque chose qui ne bénéficie pas des mêmes mécanismes de soutien qu’une publication nationale comme le New York Times, avec sa large base d’abonnés.

En attendant, revenons au nouveau test de conception de Flipboard.

«Le flip a été une percée très importante pour nous» au début, a déclaré McCue à .. «Il était important pour nous de comprendre comment aider les utilisateurs à naviguer dans le contenu de manière efficace et très immersive. Ce que je veux dire, c’est la navigation bord à bord, écran à écran, à travers le contenu. Et au début, nous avons pris une énorme quantité de repères de conception du monde de l’impression, donc des images à fond perdu, des cartes, des polices différentes – et tout est différent, page par page. Ce qui crée également la possibilité de faire de la publicité en pleine page. »

Comme nous l’avons dit, et il convient de le souligner à nouveau, rien de tout cela ne disparaîtra de si tôt («Une leçon que j’ai apprise au fil des ans est que vous ne voulez pas forcer vos utilisateurs à utiliser votre produit d’une certaine manière l’utilise d’une manière différente »). Il s’agit plus de – A) le défilement est un moyen incroyablement populaire d’utiliser des applications comme celle-ci, mais aussi B) Flipboard propose déjà quelques expériences utilisateur différentes, selon l’endroit où vous utilisez le service.

Si vous ouvrez Flipboard sur le Web, vous faites défiler le contenu. Sur les applications mobiles maintenant, vous basculez, mais si vous cliquez sur un élément de contenu et que vous souhaitez accéder à une actualité, une nouvelle page s’ouvre et vous allez faire défiler celle-ci.

Le parchemin que Flipboard teste actuellement est également un ajustement intéressant du mécanisme sur lequel ils se sont installés. Ce n’est pas un simple défilement vertical, où vous pouvez balayer vers le haut et regarder une sélection de contenu tourbillonner devant vous. Si vous faites un léger remorquage, le prochain élément de contenu se mettra en place. “Avec un défilement parfait”, explique McCue, “Le contenu est toujours un peu” désactivé “. vous pourriez voir du contenu jeter un œil »de la source suivante qui veut faire son chemin dans votre champ de vision.

Essayez-le maintenant si vous voulez voir ce que vous pensez du changement. Mais, encore une fois, il s’agit d’une stratégie opt-in, et si vous voulez continuer à retourner, Flipboard est plus qu’heureux de vous laisser faire.

“La valeur par défaut est que nous garderons le retournement dans un avenir prévisible”, a déclaré McCue. «Je ne veux pas forcer un modèle de navigation totalement différent sur les gens.» Flipboard est en fait lié à Twitter en termes de plus gros moteurs de trafic sur Internet, poursuit-il. Ce test consiste à essayer de mieux comprendre le fait que trop de fois les gens cliquent sur un environnement de retournement qui les emmène dans un environnement de défilement, mais McCue met en garde: «Je ne veux pas non plus créer une expérience holistique qui marche loin de l’idée de beauté et d’immersion bord à bord que vous obtenez avec un flip. “

Tout cela pour dire, gardez un œil sur ce concurrent décousu d’Apple News, car même maintenant, 10 ans plus tard, “nous ne faisons que nous échauffer.”

Source de l’image: Flipboard

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

