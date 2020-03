Alors que la région de Seattle s’éloigne, les données de trafic montrent des vitesses de déplacement plus rapides, mais il est trop tôt pour voir une tendance – .

Vendredi matin, un assortiment de vues des routes de la région de Seattle vues depuis les caméras de circulation du Département des transports de l’État de Washington. (Images WSDOT)

Les employés de la région de Seattle qui se connectent à la maison peuvent effectuer des tests de vitesse pour déterminer à quoi ils ont recours en ce qui concerne leur connexion Internet. La société de données et d’analyse du trafic INRIX surveille la vitesse sur les routes alors que des milliers de voitures ont disparu du mélange de navettage de la région.

Alors que l’épidémie de coronavirus a forcé les entreprises technologiques et autres à déployer des politiques de travail à distance, les artères normalement obstruées à Seattle et à l’est de la ville de Bellevue, dans le Washington, montraient des signes d’une navigation plus fluide cette semaine. En conséquence, INRIX, basé à Kirkland, dans le Washington, a signalé des vitesses de déplacement moyennes bien supérieures à la normale.

Avec des chauffeurs quotidiens d’Amazon, de Microsoft et d’autres non sur les routes, INRIX a déclaré que les voitures roulaient de 4 à 5 mph plus rapidement pendant les trajets matinaux et environ 9 mph plus rapidement le soir.

Les deux routes qui traversent le lac Washington – I-90 et SR-520 – ont montré des augmentations significatives des vitesses de déplacement moyennes, a déclaré INRIX. Les cartes de trafic partagées par l’entreprise ainsi que par le Département des transports de l’État de Washington et les conducteurs utilisant leurs propres applications montraient des lignes vertes s’étendant autour d’une région qui est normalement inondée de rouge.

Les images sur les médias sociaux ont capturé jeudi les routes sans le flux habituel de pare-chocs à pare-chocs, et ont amené certains à réfléchir un moment avant le boom technologique de la région et la transformation de la situation du trafic à Seattle. D’autres se sont demandé pourquoi le télétravail n’était pas plus largement pratiqué.

Entièrement inconnu…. # SBI5 #RushHour #Mercer # COVID19seattle @parisjKOMO #KOMONews pic.twitter.com/sHTVnuaSDl

– Cristi Landes (@CLandesKOMO) 5 mars 2020

Le trajet #coronavirus est plutôt sympa aujourd’hui. Bien sûr, ce serait bien si nous pouvions faire du télétravail la norme pour plus de gens pic.twitter.com/SFai0jfTZm

– Tiffany Von Arnim (@tiff_seattle) 5 mars 2020

Dans la région de Seattle, le trafic de navettage est plus important le jeudi. Aujourd’hui, alors que je me dirigeais vers le travail à Bellevue, c’était comme le trafic des vacances. Certainement étrange. #seattlecoronavirus # covid19

– Prince Abubu (@ PrinceAbubu4) 5 mars 2020

Tout seul. Aucune congestion lors du premier trajet depuis Amazon demande aux employés de #Seattle de travailler à domicile pour le reste du mois. #coronavirus pic.twitter.com/atn3h0lsyW

– ElisaJaffe (@ElisaJaffe) 5 mars 2020

WSDOT n’était certainement pas prêt à dire qu’il n’y a rien d’autre que des routes ouvertes là-bas maintenant qu’un grand nombre de personnes travaillent apparemment à distance. L’heure de la journée, de quelle direction vous venez, la météo et le même vieux conducteur peuvent tous jouer un rôle dans la circulation.

Comparé au soleil de jeudi, la pluie et les véhicules bloqués à divers endroits vendredi ont réussi à gronder un peu les choses selon divers tweets de WSDOT. Les conducteurs se dirigeant vers le sud à partir de points nord tels que Everett ont vu les déplacements plus faciles, tandis que ceux venant de l’extrémité sud ont eu des problèmes.

“Nous examinons la gamme de ce qui est normal, haut de gamme et bas de gamme, et les temps de trajet ont été inférieurs”, a déclaré Bart Treece, directeur des communications de la région Nord-Ouest du WSDOT. “Il est trop tôt pour voir si c’est une tendance”, a-t-il ajouté, notant que le temps plus ensoleillé et la lumière plus tôt le matin conduisent généralement à de meilleurs temps de conduite. “Les gens ont tendance à conduire plus lentement quand il fait sombre et humide à l’extérieur.”

(Capture d’écran WSDOT)

WSDOT dispose d’un certain nombre d’outils en ligne pour mesurer les données de trafic. Les utilisateurs peuvent sélectionner une date et afficher des cartes des ponts de la région de Seattle, par exemple, pour essayer de mieux comprendre un moment particulier et comment les choses se déroulent. La carte ci-dessus montre le vendredi matin à 8 h.

Indépendamment du coronavirus ou des politiques régionales du travail à domicile, Treece a répété les conseils du WSDOT qui pouvaient survenir à tout moment de l’année en toute circonstance.

“Il est prudent que les gens sachent avant de partir”, a-t-il déclaré, notant que cela ne prend pas beaucoup de temps pour bloquer les choses. “Restez branché, consultez notre application mobile, consultez Twitter.”