Alors que les cas COVID de l’État de Washington continuent de baisser, voici les données à l’origine de l’ordre de «rester à la maison» en cours – .

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, explique pourquoi les chiffres ne soutiennent pas le relâchement de l’ordre «rester à la maison, rester en bonne santé» de l’État. (Via Webcast)

Mercredi, l’État de Washington a enregistré son plus faible total quotidien de cas de COVID-19 en plus d’un mois.

Cependant, le gouverneur Jay Inslee dit que les chiffres n’indiquent pas encore qu’il est temps de commencer à assouplir les exigences de distanciation sociale et de rester à la maison, ce qui aurait contribué à minimiser la propagation de la maladie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, Inslee a montré des projections de l’Institute for Disease Modeling et de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, deux organismes de recherche de la région de Seattle, qui disent tous deux que les cas et les décès pourraient rebondir si la distanciation sociale et d’autres précautions sont retiré ou détendu maintenant.

«Nous avons pris des décisions basées sur la science et les données dans notre état et cela nous a très bien servi. Nous sommes un État très axé sur la technologie », a déclaré Inslee lors d’une conférence de presse. “Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons eu un succès considérable en maintenant la courbe.”

Les graphiques étaient assez flous sur ce flux en direct, nous avons donc contacté le bureau du gouverneur et obtenu les originaux.

Une projection, de l’Institute for Disease Modeling, montre que les cas remontent à plus de 300 par jour dans l’État à la mi-mai, contre moins de 100 dans le dernier décompte quotidien, si les fonctionnaires devaient assouplir le «rester à la maison, rester sain »à partir de la mi-avril.

Les projections de l’Institute for Health Metrics and Evaluation montrent également comment les décès augmenteraient.

“Chacun d’eux est une tragédie dans une famille”, a déclaré Inslee. “C’est inacceptable pour nous.”

Les cas ont généralement décliné dans l’État. Mercredi, le ministère de la Santé a signalé 89 nouveaux cas positifs de COVID-19, portant le total cumulé à 10 783 cas. C’est en baisse par rapport à des centaines de cas quotidiens ces dernières semaines. L’État a signalé un total cumulé de 567 décès, soit une augmentation de 26 décès par rapport à la veille.

Seattle et le comté de King sont responsables de 43% des cas de l’État et de 55% des décès.

Lorsqu’on lui a demandé si l’État allait lever l’ordre de distanciation sociale le 4 mai, la date de fin provisoire, Inslee a déclaré qu’il était «inconnaissable». Il a ajouté: “Si vous regardez la modélisation, cela suggérerait probablement que non, étant donné le taux de la courbe en ce moment.”

Inslee a déclaré que le plus grand obstacle était de tester les fournitures de kit. “C’est une énorme frustration pour nous tous.” L’État exécute environ 4500 tests par jour, même s’il a une capacité d’analyse d’environ 13K. Inslee a déclaré que l’État aurait besoin de plus de tests après la “transition” qu’auparavant.

Chaque fois que cela se produit, Inslee dit, il y aura une «transition» progressive vers une vie normale – mais a déclaré qu’elle ne commencera pas avant que plus de distanciation sociale ne réduise le nombre de cas COVID-19, et qu’une approche de «pompiers» soit prête à rapidement tester et traiter les personnes touchées, ainsi que la recherche des contacts en place.

Après avoir émergé comme épicentre américain initial pour COVID-19, l’État de Washington a glissé du top 10 des États américains pour le nombre total de cas de la maladie.