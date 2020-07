Alors que les cas de coronavirus augmentent, un médecin explique pourquoi les États-Unis perdent la guerre des coronavirus

Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas de coronavirus monte en flèche.

Jeudi dernier, les États-Unis ont enregistré plus de 55 000 nouvelles infections.

Les hôpitaux de certains États comme le Texas sont maintenant sur le point de manquer de place pour d’autres patients.

Un médecin spécialiste des maladies infectieuses explique que le COVID-19 est un problème si énorme aux États-Unis parce que les Américains ignorent la gravité de la maladie ou prétendent qu’elle n’est pas aussi risquée qu’elle ne l’est réellement.

Si vous regardez le nombre de nouveaux cas de coronavirus dans des pays comme l’Italie et la France, il est facile de voir que le virus dans ces endroits diminue considérablement. À peine une surprise, de nombreux pays mettent leurs populations entières en quarantaine stricte afin d’empêcher la propagation du virus.

Les États-Unis, en revanche, ont adopté une approche différente. Alors que certains États – comme New York et l’Illinois – ont adopté des mesures de verrouillage et ont exigé la fermeture d’entreprises non essentielles, d’autres États comme la Floride ont adopté une approche beaucoup plus clémente. Certains autres États comme le Nebraska, quant à eux, ont essentiellement fonctionné comme si le coronavirus n’existait même pas. Le résultat final, malheureusement, est une situation où le nombre de nouveaux cas de coronavirus monte en flèche dans une grande partie du pays.

Jeudi dernier, les États-Unis ont vu plus de 55 000 nouveaux cas de coronavirus en une seule journée, un chiffre qui éclipse le précédent record quotidien de nouvelles infections. Tout compte fait, le coronavirus est en hausse dans plus de 30 États. La situation est particulièrement désastreuse au Texas, où des représentants du gouvernement avertissent maintenant que les hôpitaux atteignent ou progressent.

Alors, comment les États-Unis sont-ils entrés dans ce pétrin alors que d’anciens épicentres – comme l’Italie – ont réussi à mettre le pire derrière eux?

Le Dr Mark Kortepeter, expert en maladies infectieuses à l’Université du Nebraska, a récemment expliqué que de vastes régions des États-Unis ignoraient les dangers associés au coronavirus ou poursuivaient simplement leur routine quotidienne comme si le virus n’avait jamais existé:

L ‘«ennemi» viral et les bases de la transmission virale n’ont pas changé depuis et l’augmentation des nouveaux cas d’infection n’est pas surprenante. Les États qui ont ignoré le problème ou ont eu des délais de réouverture plus agressifs en paient maintenant le prix et doivent revenir sur leurs ouvertures précédentes. Les États du nord-est qui ont été martelés lors de la première vague sont un peu plus prudents et voient un nombre de cas en baisse ou stable.

En outre, de nombreuses personnes – même dans des États qui ont pris des mesures énergiques pour lutter contre le coronavirus – ne portent toujours pas de masques ou ne respectent pas les lignes directrices en matière de distanciation sociale.

Et bien que la bonne nouvelle soit que le nombre de décès dus aux coronavirus n’ait pas explosé parallèlement au nombre de nouveaux cas, Kortepter affirme que cela pourrait changer dans un proche avenir.

Bien que le nombre de décès ait diminué à travers les États-Unis, à mesure que les cas augmentent, il ne sera pas surprenant qu’une augmentation des décès se produise bientôt. Espérer que ce problème disparaîtra n’est pas un plan.

Quant à savoir pourquoi le taux de mortalité n’a pas augmenté, cela peut être attribué au fait que les personnes plus jeunes qui sont moins sensibles aux symptômes plus graves du virus sont désormais infectées lors de la réouverture des États. De plus, le coronavirus prend parfois quelques semaines avant qu’un individu succombe à ses effets, c’est-à-dire que nous pourrions encore voir une augmentation des décès au cours des deux prochaines semaines.

