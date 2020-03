Alors que les événements s’annulent en raison de COVID-19, la startup de Seattle construit une plate-forme virtuelle – .

(Image patible)

Au cours d’une journée typique, Pathable, la société basée à Seattle qui produit normalement des applications mobiles pour les conférences et événements, pourrait recevoir de trois à cinq demandes de renseignements sur son site Web de personnes intéressées par une démonstration. Lorsque l’épidémie de coronavirus a frappé, Jordan Schwartz, PDG de la société de 12 ans, a vu l’annulation massive d’événements dans le paysage technologique et ailleurs comme une menace existentielle pour son entreprise.

Jordan Schwartz.

“Nous avons soudainement vu notre marché disparaître”, a déclaré Schwartz par téléphone depuis son bureau à domicile. “Lorsque vous êtes un constructeur automobile et qu’ils disent:” Nous annulons l’essence pour les six prochains mois “, vous vous dites:” Où est passée mon entreprise? “”

Mais Pathable était dans une position unique pour survivre et potentiellement prospérer en créant une plateforme d’événements en ligne et en transformant les «citrons en limonade».

Depuis l’épidémie, la société a traité plus de 50 demandes en seulement deux jours cette semaine, car elle a rapidement pivoté pour organiser des événements virtuels à grande échelle.

Lorsque l’entreprise a démarré, elle a intégré l’architecture nécessaire pour devenir une communauté en ligne pour les événements avant même que le mobile et les applications ne soient une chose.

Parlant aux planificateurs d’événements au cours des dernières semaines, Schwartz a déclaré que dans la plupart des cas, l’annulation était une proposition très difficile en raison des investissements dans l’espace hôtelier, des frais d’inscription des participants, des engagements envers les sponsors et les exposants et plus encore. Ces sponsors cherchent un moyen de continuer à apporter de la valeur.

Avec une infrastructure déjà en place pour ses activités normales, les événements virtuels de Pathable reposent sur Zoom – qui a vu son stock augmenter depuis le début de l’épidémie – et peuvent toujours offrir des sessions éducatives, des webinaires, des forums de discussion et des «salles de réunion» privées. Alors que beaucoup de gens vont aux événements pour l’aspect éducatif, le réseautage en est une grande partie.

“Face à face est une chose si importante”, a déclaré Schwartz. “Pouvoir regarder dans les yeux de quelqu’un quand il vous parle et voir l’expression sur son visage, c’est très important. Nous avons donc eu cette idée de ces salles de réunion «oiseaux de plume». Il s’agit d’une salle de réunion Zoom avec vidéo multidirectionnelle, tout le monde saute dessus. C’est un remplacement pour ces tables de déjeuner thématiques que beaucoup de conférences font. “

Pathable a également repensé son outil de planification de réunions privées existant qui permet aux gens de prendre des rendez-vous lors de réunions individuelles de type acheteur-vendeur lors d’événements. Au lieu de se présenter à une table et de s’asseoir pendant 15 minutes avec quelqu’un, l’utilisateur appuie sur un bouton et commence une réunion dans Zoom et finit par avoir un chat vidéo – “depuis la sécurité de votre bunker stérile où que vous soyez”, a déclaré Schwartz. .

Tout dépend du cloud et des participants à l’événement qui peuvent se connecter en ligne dans un bureau à domicile avec un ordinateur portable décent, une webcam et une connexion Internet solide.

«La beauté d’avoir choisi Zoom comme fournisseur, c’est que ce que nous faisons va remettre en question l’échelle dont ils sont capables», a déclaré Schwartz.

Les sponsors et exposants peuvent créer un «salon virtuel» tout au long de l'année via la plateforme d'événements en ligne de Pathable.

L’ICANN a converti son événement de mars en virtuel via Pathable et CompTIA utilise la société pour des événements hybrides depuis un certain temps, intégrant des diffusions de leur événement en personne aux participants distants.

En tant qu’entreprise de 20 personnes, l’équipe des ventes de Pathable est un peu dépassée par les planificateurs d’événements qui cherchent des moyens d’éviter d’annuler. Et la perspective de mesures de coronavirus et de quarantaine de masse s’étendant sur plusieurs mois a Schwartz envisageant une nouvelle normalité potentielle pour l’industrie événementielle.

“Est-ce que tous ces événements qui ont été forcés de se connecter en ligne, forcés d’avoir des événements virtuels, regarderont autour de nous et diront:” Ce n’était vraiment pas si mal “?” Se demanda Schwartz. “Je vous parie que nous verrons au moins un intérêt continu pour les événements hybrides. Vous n’avez pas à payer le plein [in-person] prix, mais vous pouvez toujours y assister de chez vous et vous obtenez le réseautage, et un ensemble limité de sessions éducatives livrées sous forme de webinaire. “

La notion de mener des événements à distance a du sens chez Pathable, ne serait-ce que parce que le travail à distance fait partie de la culture de la startup depuis des années. La société a des personnes qui travaillent depuis leur domicile en Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis bien avant le coronavirus.

“C’est soudainement désespérément pertinent”, a déclaré Schwartz à propos de son style de vie où il a plaisanté en allant dans le couloir jusqu’à son ordinateur, en pyjama. “Je suis curieux de savoir ce qui va se passer après que tout cela ait explosé pour Microsoft et Amazon et tous ceux qui ont dit à tout le monde de travailler à distance, puis ils vont réaliser, comme nous l’avons réalisé, que c’est vraiment génial.

“Quelle sera la nouvelle normalité, juste pour travailler?”