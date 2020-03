Alors que les hôpitaux manquent d’équipements de protection, les travailleurs de la technologie sont en quête d’aider à combler la pénurie – .

(Photo BigStock)

L’épidémie de coronavirus dans l’État de Washington n’a pas encore atteint le «pic» que certains responsables de la santé publique anticipent, mais déjà des médecins des soins intensifs comme Mike Holmes sont aux prises avec une pénurie de fournitures nécessaires.

Holmes a décrit une «pénurie extrême» des masques dont lui et ses collègues du Swedish Medical Center de Seattle ont besoin pour traiter les patients COVID-19. «Nous réutilisons à maintes reprises des masques à usage unique», a-t-il déclaré.

C’est un défi pour les professionnels de la santé de l’État de Washington, qui demandent au grand public de faire don de tout équipement de protection individuelle (EPI) dont ils disposent. L’entrepôt d’équipement de protection individuelle du gouvernement de l’État est vide. Bien que Washington reçoive des fournitures du stock fédéral d’équipements de protection, les personnes en première ligne de la crise disent que ce n’est pas suffisant.

Mais bien avant que Washington ne devienne un hotspot pour COVID-19, c’était un épicentre de l’innovation, qui abrite Microsoft, Amazon, Boeing et des centaines de startups technologiques connues pour leur résolution créative de problèmes. Bon nombre de ces innovateurs se mobilisent désormais pour trouver des solutions aux défis de la chaîne d’approvisionnement et à la pénurie mondiale d’équipements de protection pour les prestataires de soins de santé.

Microsoft a émergé comme un intervenant précoce de la crise, tirant parti de son empreinte mondiale pour sécuriser les approvisionnements de son pays d’origine. Le géant du logiciel fait don de milliers d’articles, dont 30 000 boîtes à lunch pour les familles, 240 000 masques chirurgicaux, 35 000 désinfectants pour les mains et des fournitures supplémentaires, selon le président de Microsoft, Brad Smith. L’entreprise prévoit de sécuriser des fournitures supplémentaires et de les donner à leur arrivée.

Ce ne sont pas seulement les organisations avec les ressources de Microsoft qui intensifient. Les gens du monde des affaires de Washington trouvent leurs propres moyens créatifs de mettre l’équipement de protection entre les mains des travailleurs de la santé.

Rachel Popkin et d’autres bénévoles de la communauté technologique ont créé FindTheMasks.com pour aider les travailleurs de la santé à accéder à l’équipement de protection individuelle.

Rachel Popkin, chef de produit pour Google Chrome, basée à Seattle, s’est inspirée d’un message texte d’un ami travaillant dans une unité de soins intensifs de la région de la baie. Le médecin a demandé à Popkin comment faire connaître la pénurie de masques que les hôpitaux connaissent partout en ligne.

Popkin a réalisé qu’ils avaient une boîte de masques N95 dans leur sous-sol, acquis lors de l’épidémie de feux de forêt qui a ravagé le nord-ouest du Pacifique il y a deux ans. Popkin ne pouvait pas dormir en pensant à la demande, alors ils ont décidé de développer un simple site Web FindTheMasks.com.

«Ma pensée était que, pendant cette pénurie, si nous pouvions simplement connecter les fournitures qui existent déjà, qui sont déjà proches des points où les hôpitaux en ont besoin, avec les travailleurs de la santé, nous pouvons combler un écart jusqu’à ce que la chaîne d’approvisionnement régulière soit en mesure de fournir », ont-ils déclaré.

Six jours plus tard, plus de 1 300 hôpitaux à travers le pays ont rejoint la base de données des organisations FindTheMask qui accepteront des dons d’équipements de protection individuelle. Popkin a recruté des travailleurs de la technologie dans son réseau pour se porter volontaires pour le projet, y compris les responsables de l’ingénierie Albert Wong et Graeme Roche.

“Il a été incroyable et humiliant de voir à quelle vitesse certains des ingénieurs et des concepteurs les plus talentueux de Seattle ont sauté sur le coup”, a déclaré Popkin.

Moins d’une semaine après son lancement, FindTheMasks s’est associé à GetUsPPE.org, une équipe de professionnels de la santé à travers le pays qui s’efforce de fournir des équipements de protection aux travailleurs de la santé de première ligne. FindTheMasks fournit maintenant une infrastructure back-end pour GetUsPPE et dessert tous les États américains et Porto Rico.

Par ailleurs, plusieurs professionnels de Washington tirent parti de leurs relations professionnelles et personnelles avec les fabricants en Chine pour sécuriser des milliers de masques et les expédier à Seattle plus rapidement que les masques acquis via les canaux officiels.

Mercredi, la campagne # Masks4WA a reçu 6 000 masques KN95 – l’équivalent chinois du masque N95 critique. La campagne Masks4WA est un financement participatif pour soutenir leurs efforts via GoFundMe. Selon le montant qu’ils peuvent collecter, une livraison supplémentaire de 7 500 à 20 000 masques KN95 et 20 000 masques chirurgicaux pourrait arriver lundi. Les masques seront remis à UW Medicine, au Swedish Medical Center et au Seattle Children’s Hospital.

La première expédition # Masks4WA est arrivée aux États-Unis cette semaine. (Photo # Masks4WA)

«Nous essayons de résoudre ce problème de pénurie de masse et c’est la seule ressource dont nous disposons», a déclaré Crysti Chen et entrepreneur et organisateur de la campagne Masks4WA.

“Le pic va bientôt arriver à Washington et il est temps de renforcer l’accès”, a ajouté Kate Wang, une autre organisatrice de l’initiative.

Crysti Chen et ses camarades bénévoles ont trouvé un moyen d’accélérer le passage des masques à Washington.

L’État de Washington recherche environ 65 000 masques N95, ainsi que 154 000 masques chirurgicaux et des milliers de blouses et de masques faciaux.

La situation crée un dilemme pour les entreprises qui fournissent des équipements de protection individuelle à leurs employés, comme Beta Hatch. La startup de l’État de Washington cultive des insectes comme aliments pour animaux et fournit aux travailleurs des masques pour se protéger contre les allergènes. Le PDG de Beta Hatch, Virginia Emery, a fait don de 15 masques jetables N95 et d’un respirateur PAPR au Swedish Medical Center, où Holmes travaille à l’USI.

“J’étais incroyablement reconnaissant”, a-t-il déclaré. «Je venais de publier un article sur Facebook pour évoquer autant de médecins que de nombreux. Le nombre de personnes qui ont offert des fournitures était très élevé. »

Emery décide maintenant de faire don de l’équipement de protection restant de l’entreprise, sachant qu’elle pourrait ne pas être en mesure de réapprovisionner l’équipement après la fin de la pandémie en raison de pénuries d’approvisionnement.

Amazon est dans une position unique en tant que ressource clé vers laquelle des milliers de consommateurs se sont tournés vers les commandes à domicile. L’entreprise fait face à une augmentation des commandes en ligne et embauche 100 000 nouveaux employés d’entrepôt pour répondre à la demande accrue.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a tenté de dissiper les inquiétudes concernant la sécurité des entrepôts le week-end dernier, assurant aux employés que l’entreprise tentait d’obtenir plus d’équipements de protection pour les travailleurs en première ligne. Il a déclaré qu’Amazon a commandé des millions de masques pour les employés d’entrepôt qui ne peuvent pas faire de télétravail et sont aux prises avec une forte augmentation des commandes de consommateurs confinés à domicile essayant d’éviter la propagation du coronavirus.

Mais Bezos a déclaré dans un e-mail aux employés qu’aucune des commandes de masques d’Amazon n’avait été exécutée parce qu’elles étaient «dirigées par les gouvernements vers les installations les plus urgentes comme les hôpitaux et les cliniques».

«Il est facile de comprendre pourquoi les incroyables fournisseurs de soins médicaux qui desservent nos communautés doivent être les premiers à s’aligner», a-t-il déclaré. «Lorsque notre tour des masques arrivera, notre première priorité sera de les mettre entre les mains de nos employés et partenaires qui travaillent pour fournir des produits essentiels aux gens.»

Les entreprises technologiques en dehors de Washington fournissent également des milliers de masques dans leurs communautés et au-delà. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la société avait acheté 10 millions de masques pour les États-Unis et des millions d’autres pour les pays européens durement touchés. Et le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait don de 50 000 masques N95 à UW Medicine et à UCLA Health.

Il est essentiel que les travailleurs de la santé aient accès à l’équipement de protection dont ils ont besoin car ils sont les plus exposés au virus et ils sont essentiels pour préserver des vies. Le coronavirus très contagieux met hors service de vastes pans de la communauté médicale en Europe, un sort qui serait désastreux pour les États-Unis. En Espagne, près de 14% des cas confirmés de coronavirus sont des professionnels de la santé, selon le New York Times. Dans la province d’Italie la plus durement touchée, 10 à 15% des médecins et infirmières ont été infectés par le virus.

«En voyant certains de nos collègues tomber extrêmement malades, je n’ai pas encore personnellement décédé de collègues, mais je connais certaines personnes qui l’ont fait», a déclaré Holmes, médecin suédois du USC du Medical Center. “En voyant cela se produire également, je ne connais pas une seule personne qui travaille dans une unité de soins intensifs à Seattle en ce moment qui ne soit pas terrifiée par cette chose.”

Écoutez ci-dessus et abonnez-vous à . Health Tech dans n’importe quelle application de podcast.