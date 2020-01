Alphabet, la société mère de Google, dépasse la valeur marchande d’un milliard de dollars

Les autres membres qui ont atteint cette valeur de marché sont Apple,

Amazon et Microsoft.

SET Puebla News

Alphabet a réussi un exploit cette

Jeudi, après un rebond des actions a conduit l’entreprise

technologie de plus de 1 milliard de dollars en valeur de marché pour

première fois de son histoire, qui consolide la maîtrise de la technologie et de la

Actions sur Internet comme les plus grands titans de Wall Street.

Les actions récupérées dans le

dernière demi-heure de cotation pour clôturer à 1 450,16 dollars, une augmentation

0,8 pour cent le jour.

Avec ce gain, Alphabet va

il est devenu le nouveau membre du «club» de 1 milliard de dollars.

Il n’y a que trois autres sociétés dans

UE qui ont atteint un milliard de dollars: Apple, Amazon et Microsoft.

Dans le monde, la liste est

dirigé par Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale d’Arabie saoudite,

qui a été rendu public le mois dernier et a actuellement une capitalisation de

Marché d’environ 1,8 milliard de dollars.

Amazon n’a atteint le chiffre

opérations intrajournalières du 4 septembre 2018, mais n’a jamais fermé un jour

de cotation au-dessus du billion de dollars, ce qu’Apple et Microsoft ont

atteint à plusieurs reprises.

Source: ElFinanciero.com.mx