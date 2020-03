Alphabet, le parent de Google, fera un don de 800 millions de dollars pour lutter contre la pandémie en cours

Alphabet, la société mère de Google, a révélé qu’elle fera un don de 800 millions de dollars pour produire des fournitures médicales qui seront utilisées pour combattre Covid-19 et qu’elle accordera également des crédits publicitaires au gouvernement et aux organisations de santé ainsi qu’aux entreprises.

Dans un article de blog, le PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, a expliqué que la société travaillerait avec son partenaire Magid Glove & Safety pour créer des masques faciaux de 2 à 3 m, déclarant:

«Nous travaillons avec notre fournisseur et partenaire de longue date Magid Glove & Safety, dans le but d’accélérer la production de 2 à 3 millions de masques faciaux dans les prochaines semaines qui seront fournis à la Fondation CDC. De plus, les employés d’Alphabet, y compris Google, Verily et X, apportent une expertise en ingénierie, en chaîne d’approvisionnement et en soins de santé pour faciliter la production accrue de ventilateurs, en travaillant avec les fabricants d’équipements, les distributeurs et le gouvernement dans cet effort. »

C’est une bonne nouvelle pour les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne qui sont déjà confrontés à une pénurie d’équipements de protection individuelle (EPI). En fait, des sociétés d’impression 3D telles que Prusa ont commencé à fabriquer des écrans médicaux pour aider les hôpitaux à faire face à ce manque d’équipement tandis qu’une entreprise italienne appelée The FabLab a amené ses imprimantes 3D dans un hôpital pour créer des valves de remplacement pour les machines de “ réanimation ”.

Crédits publicitaires et prêts aux petites entreprises

Alphabet a annoncé qu’elle accordera plus de 250 millions de dollars en «subventions publicitaires» à des ONG telles que l’OMS et «plus de 100 agences gouvernementales dans le monde». Un fonds d’investissement de 200 millions de dollars a également été mis en place pour soutenir les ONG et les institutions financières du monde entier qui tentent d’aider les petites entreprises à accéder au capital.

De plus, Google aidera les petites et moyennes entreprises en leur donnant accès à 340 millions de dollars en crédits publicitaires qui “peuvent être utilisés à tout moment jusqu’à la fin de 2020”. Les budgets publicitaires sont souvent la première chose à couper pendant une crise comme celle-ci, donc ces crédits publicitaires permettront aux PME de toucher des clients potentiels.

Google Cloud soutiendra également les établissements universitaires et les chercheurs grâce à un pool de 20 millions de dollars de crédits Google Cloud. Ces crédits leur permettront d’exploiter les capacités et l’infrastructure informatiques de Google pour étudier les thérapies et vaccins potentiels, suivre les données critiques et découvrir de nouvelles façons de lutter contre Covid-19.

Enfin, l’entreprise a augmenté le nombre de cadeaux qu’elle offre chaque année à chaque employé de 7 500 $ à 10 000 $. Cela signifie que les employés de Google peuvent désormais donner 20 000 $ à des organisations dans leurs communautés en plus des 50 millions de dollars que Google.org a déjà donnés.

Via The Verge