Alternatives antivirus gratuites à Avast | .

Suite au grand scandale d’Avast le mois dernier, beaucoup sont passés à d’autres programmes antivirus gratuits qui, heureusement, en contiennent une bonne quantité. Avast a été durement touché par des informations faisant état non seulement de la collecte de données, mais de la vente de ces informations à diverses sociétés. L’extension a ensuite été abandonnée par la plupart des navigateurs après cela, forçant peut-être même certains qui voulaient rester avec Avast à travers le scandale à la supprimer.

Les logiciels antivirus gratuits ne sont pas rares aujourd’hui. Divers autres programmes sont gratuits ou proposent une version gratuite et allégée du produit principal. Un exemple de ce dernier serait Bitdefender, qui a l’édition gratuite à côté de son produit principal qui coûte 26 $ par an. Bitdefender est téléchargeable, pas une extension, et fonctionne à la fois sur PC et Mac, ainsi que sur les téléphones Android. Il ne propose aucun module complémentaire flashy, mais possède toutes les fonctionnalités essentielles d’un antivirus.

Kaspersky est l’un des services gratuits les plus respectés, faisant l’éloge de sa facilité d’utilisation ainsi que de ses performances. Lors du téléchargement, Kapersky installe un module complémentaire sur votre navigateur, marquant les sites comme sûrs ou dangereux dans les résultats de recherche Google et dans la barre d’URL. Le service gratuit offre plus que suffisamment de fonctionnalités, mais vous pouvez également essayer l’un de leurs produits premium avec un essai gratuit de 30 jours.

AVG est délicat. Bien qu’il soit déjà très populaire, ils appartiennent à Avast. En raison de la base d’utilisateurs établie d’AVG, ils ont gardé les deux produits séparés, mais ils appartiennent à la même société qui est actuellement sous le feu. Cela pourrait fournir une certaine hésitation justifiée de la part des anciens utilisateurs d’Avast. Néanmoins, AVG est mondialement populaire pour une raison, car il offre des performances rapides et une approche plus simple de la protection antivirus qu’Avast.

Panda Antivirus est un système basé sur le cloud qui est livré avec un VPN sans frais supplémentaires, ce qui est certainement une fonctionnalité intéressante pour un produit gratuit. Il se targue à la fois d’Internet et de la protection contre les logiciels malveillants, et pourrait être un premier choix si vous utilisez beaucoup de Wi-Fi public. Enfin, il y a Sophos Home, qui est la meilleure option si vous avez des enfants. Ils disposent d’un contrôle parental approfondi que vous trouverez généralement dans un package plus premium et peuvent être utilisés sur jusqu’à trois appareils.

Avast était l’un des meilleurs, sinon les meilleurs systèmes antivirus gratuits du marché. Bien qu’il soit dommage de le voir baisser comme il l’a fait, il y a une bonne quantité de remplacements qui peuvent venir au même prix. Ce prix facilite le téléchargement et l’expérimentation de certains des éléments ci-dessus jusqu’à ce que vous trouviez celui qui vous convient le mieux.

