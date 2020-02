Altice One propose une connexion avec Apple TV 4K pour une visualisation multiroom

Altice One offre maintenant ce qu’il décrit comme une expérience transparente et multi-pièces, grâce à un lien avec l’Apple TV 4K.

Maintenant, vous pouvez profiter d’une expérience Altice One transparente dans d’autres pièces de votre maison avec Apple TV 4K. Obtenez le meilleur d’Altice One et d’Apple TV, dans une expérience élégante…

La société affirme qu’une nouvelle application Altice One sur Apple TV signifie que vous pouvez étendre la gamme complète de programmation à n’importe quel téléviseur de la maison avec une box Apple TV 4K.

Diffusez votre télévision en direct préférée, regardez des films et des émissions à la demande, et planifiez et lisez tous vos enregistrements Cloud DVR Plus. De plus, profitez de la télévision en direct en arrière-plan pendant que vous naviguez. C’est Altice One, sur Apple TV.

L’intégration avec Siri signifie que vous pouvez utiliser la télécommande Siri pour rechercher vocalement du contenu en direct et à la demande.

La société propose une Apple TV 4K pour 10 $ / mois pendant 18 mois, offrant effectivement un crédit sans intérêt par rapport à un achat ferme, mais limité à un achat par compte.

L’application Altice One vous permet également de regarder du contenu en direct, à la demande et DVR sur votre iPhone ou iPad.

«Avec Altice One sur Apple TV 4K, nous fournissons aux clients un autre moyen innovant mais simple de visualiser tout le contenu de haute qualité qu’ils aiment», a déclaré Hakim Boubazine, directeur des opérations et président des télécommunications d’Altice USA. “ Propulsée par le puissant réseau haut débit et Wi-Fi d’Altice et tirant parti des fonctionnalités avancées de l’Apple TV 4K, l’application Altice One pour Apple TV étend nos services encore plus loin dans la maison et offre aux clients plus de choix et de flexibilité dans la façon et l’endroit où ils regardent leur contenu préféré. ‘

L’expérience Altice One est disponible pour les clients Altice Optimum et Suddenlink. Les utilisateurs nouveaux et existants d’Altice One peuvent sélectionner Apple TV 4K dans le cadre de leur forfait en achetant un appareil directement sur les sites Web Optimum et Suddenlink ou en visitant certains magasins de détail. L’Apple TV 4K est disponible via des offres de financement mensuelles à partir de 10 $ par mois ou 180 $. Les clients d’Altice One qui choisissent Apple TV 4K dans le cadre de leur forfait bénéficient également d’une offre d’une durée limitée d’un an d’Apple TV + incluse gratuitement, afin qu’ils puissent regarder Apple Originals tels que The Morning Show, See, Servant et Little America sur le Application Apple TV. Les clients d’Altice One peuvent également utiliser l’application Altice One sur leurs appareils Apple TV 4K ou Apple TV HD existants.

