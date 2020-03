Alyx avec plusieurs cartes graphiques

Half-Life: Alyx a été la plus grande version de Valve au cours des sept dernières années et est également un candidat solide pour devenir le meilleur jeu de réalité virtuelle jamais conçu. Bien entendu, les mérites ne manquent pas. Grâce à l’utilisation de Moteur source 2 Valve a pu atteindre une qualité graphique impressionnante, plus typique de la prochaine génération de consoles que la version actuelle, et l’a assaisonnée avec gameplay unique et récit de classe mondiale.

On l’a déjà vu ce matin lors de la revue des évaluations faites par les premières analyses, tous conviennent que Half-Life: Alyx est une grande choseMais qu’en est-il de ses performances? Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, nous avons affaire à un titre exclusif au PC et qui a des exigences matérielles assez importantes:

Exigences minimales pour Half-Life Alyx

Windows 10 64 bits.

Processeur Intel Core i5-7500 à 3,8 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 à 3,5 GHz.

12 Go de RAM.

NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580.

La première chose que nous pouvons voir est que nous avons une erreur majeure dans l’équivalence des processeurs Intel et AMD, puisque le Core i5 7500 a quatre cœurs et quatre fils et le Ryzen 5 1600 a six cœurs et douze brins. L’équivalence la plus proche serait un Ryzen 3 1300X, qui serait légèrement inférieur à l’Intel.

Valve n’a pas spécifié les exigences recommandées pour déplacer Half-Life: Alyx et cela a une explication: cela dépend du kit de réalité virtuelle que nous utilisons, car tous ne rendent pas à la même résolution ou n’ont pas les mêmes fonctionnalités. Cela signifie que les données de performances que nous allons voir ensuite, extraites de diverses sources fiables, telles que PCGamer, par exemple, ne sont pas absolues et peuvent subir certaines variations en fonction de ce que nous avons commenté.

Par exemple, HTC Vive effectue le rendu sur 2160 x 1200 pixels, tandis que l’indice de soupape 2880 x 1600 pixels. Cela explique pourquoi Half-Life: Alyx effectue des réglages automatiques assez conservateurs pour la qualité graphique même lorsqu’il détecte du matériel haut de gamme. Nous ne devons pas non plus oublier que la fluidité et la latence des images sont essentielles pour obtenir une bonne expérience et éviter les étourdissements.

Half-Life: Alyx est viable sur une GTX 1650, mais avec des sacrifices

Au niveau du processeur Half-Life: Alyx évolue de manière transparente sur les processeurs six cœursNous n’avons pas besoin d’un processeur à huit cœurs. Consommation de mémoire RAM reste stable à environ 10 Go, ne consomme pas 11 Go, ce qui signifie que si nous remplissons les conditions minimales, nous pouvons jouer assez bien.

Le problème est dans la carte graphique, et c’est qu’avec une GTX 1060 ou une Radeon RX 580 nous n’obtiendrons pas une expérience totalement optimale. La GTX 1650, qui tombe en dessous des deux, peut déplacer Half-Life: Alyx avec de bons taux de FPS en basse qualité, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire, car malgré ce que les images par seconde indiquent cela la carte graphique génère Problèmes de latence élevés dans le rendu FPS, ce qui entraîne des problèmes de bégaiement (bégaiement de l’image) et de déchirement (rupture de l’image).

Si nous voulons jouer avec des garanties, nous avons besoin, au moins, d’une Radeon RX 5600 XT ou d’une RTX 2060. Gardez à l’esprit que pour obtenir une expérience optimale avec un kit de réalité virtuelle et éviter les étourdissements, nous devons atteindre et maintenir un taux de FPS stable qui correspondre à votre taux de rafraîchissement, ce qui signifie que Si votre fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz, l’idéal est de maintenir 90 FPS stables.

Pour jouer à Half-Life: Alyx, vous n’avez pas besoin d’une équipe à la pointe de la technologie, mais il est évident que nous avons besoin un PC assez puissant.