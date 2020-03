Alyx ’est un retour à la forme pour Valve, et un incontournable pour les fans de réalité virtuelle – .

Half-Life: Alyx, comme Half-Life avant lui, a l’impression que cela va finir comme un achat nécessaire pour tous ceux qui sont dans la réalité virtuelle. (Images de valve)

Si vous possédez un casque de réalité virtuelle, vous allez vouloir jouer à Half-Life: Alyx à un moment donné. Il vise à être aussi fondamental pour la VR que Half-Life original pour le jeu de tir à la première personne, ou Half-Life 2 pour la physique de jeu réaliste. Cela ressemble à un aperçu de la façon dont la VR se développera pour la prochaine génération.

Le mot auquel je reviens toujours est «artisanat». Une grande équipe de Valve Software basée à Bellevue, au Washington, a construit Alyx en quatre ans, et le produit final ressemble beaucoup à ce que j’imagine que vous obtiendriez si Stanley Kubrick créait un jeu vidéo. Chaque élément individuel d’Alyx donne l’impression que quelqu’un l’a soigneusement conçu pixel par pixel, sans être dérangé par les forces du marché et sans hâte particulière.

Il s’agit du premier jeu canon Half-Life en 13 ans, depuis que l’épisode deux s’est terminé sur un cliffhanger notoire en 2007. Depuis lors, la série est devenue silencieuse, à part les projets de fans comme Black Mesa. Alors que les initiés de Valve ont toujours dit que le développement d’une demi-vie théorique 3 ne s’était jamais exactement arrêté, le départ des trois principaux écrivains de la série au cours des 13 années qui ont suivi (ainsi que l’incapacité apparente de Valve à laisser l’un de ses premiers partis jamais sorti un troisième opus) semblaient indiquer que Half-Life était plus ou moins officiellement terminé. Lorsque Valve a soudainement annoncé Alyx en novembre dernier, ce fut un choc pour le système au même titre que découvrir que George Lucas avait fait une autre Star Wars alors que personne ne regardait.

Alyx se déroule cinq ans avant les événements de Half-Life 2. La combinaison extraterrestre a conquis la Terre il y a des années, dans un conflit bref et brutal appelé la guerre de sept heures, et la plupart des survivants humains vivent dans une poignée de villes occupées. City 17 abrite également le siège de la moissonneuse-batteuse sur Terre, et vous, en tant qu’Alyx Vance, âgé de 19 ans, y vivez en tant que membre de la résistance humaine.

Au début de la partie, le père d’Alyx, Eli, est capturé de manière inattendue par la moissonneuse-batteuse lors d’un balayage, et conduit dans un train en direction de la prison de Nova Prospekt. Votre but en tant qu’Alyx est de rattraper ce train et de secourir Eli avant que la moissonneuse-batteuse ne se rende compte qu’ils ont capturé l’un des chefs de la résistance.

Votre seul véritable avantage dans ce domaine est une paire de «gants de gravité», construite par l’ami d’Eli, Russell. Ils sont un précurseur du pistolet à gravité de Half-Life 2 et vous permettent de tirer des objets vers vous depuis une pièce. En VR, vous pointez votre poing sur eux, puis faites un mouvement saccadé pour les tirer en l’air. C’est un peu désordonné et imprécis, mais il y a une satisfaction particulière, en particulier lorsque vous attrapez et restituez la grenade vivante d’un soldat ennemi, ou tirez des munitions bien nécessaires vers vous de l’autre côté d’un champ de bataille.

À bien des égards, Alyx se sent en fait un peu rétro. Il s’agit toujours d’un jeu Half-Life, ce qui signifie qu’il utilise ce qui est devenu un ancien modèle. Il ne comporte pas de récits de branchement, d’arbres de compétences, de personnages supplémentaires, de rechargement de la santé, d’un monde ouvert ou de toutes les autres fonctionnalités supplémentaires qui ont fini par être intégrées au modèle FPS standard depuis le dernier jeu Half-Life en 2007. C’est un jeu de tir à la première personne relativement linéaire, léger et axé sur les systèmes, du genre qui est tombé en désuétude au cours de la dernière décennie.

Alyx dispose d’un système de mise à niveau des armes, où vous collectez de la résine pour fabriquer des pièces avec des fabricants de cartouches piratés, ce qui m’a fait peur pendant une seconde. J’avais peur que ça devienne Monster Hunter et je finirais par devoir tirer sur 20 Combine Goons jusqu’à ce que l’un d’eux crache la partie spécifique dont j’avais besoin pour faire un magazine étendu. Heureusement, la résine est la seule ressource dont vous avez besoin et Alyx l’utilise comme récompense pour l’exploration, disponible dans presque toutes les pièces fermées à clé, tiroir fermé, étagère encombrée et impasse que vous passez en chemin.

Sinon, Alyx est un retour confortable d’un match. Il n’y a pas beaucoup de cruauté pour vous séparer de l’action: c’est vous, une poignée de balles, et tous les avantages que vous pouvez tirer de l’environnement contre un gantelet d’aliens, de zombies et de soldats combinés.

Le chemin d’Alyx à travers la ville la mène à travers un labyrinthe de biosphères extraterrestres, de blocs de ville en ruine, de rues encombrées et de gares désolées. Bien que vous passiez beaucoup de temps dans des emplacements de tir standard des années 2000 (égouts! Zones de construction! Bâtiments abandonnés!), Chacun est minutieusement conçu à la main. J’aime particulièrement le fait qu’il ne tienne jamais exactement la main pour vous montrer où aller ou quoi faire ensuite; vous devez tout régler à partir du contexte, et il y a presque toujours juste assez de ce contexte pour que je ne me sente jamais désavantagé.

Le moment où Alyx a vraiment cliqué pour moi était à un stade précoce, où je me frayais lentement un chemin à travers un tunnel de drainage sous la ville qui avait été à moitié dépassé par la flore extraterrestre. Je venais de passer un combat par la peau de mes dents et mon pistolet était vide.

Vous devez recharger manuellement chaque arme dans Alyx. Vous tendez la main par-dessus votre épaule gauche pour saisir des magazines de rechange dans le sac à dos d’Alyx, puis les insérez dans votre arme à feu et faites un tour dans la chambre. (C’est l’un des seuls jeux auxquels j’ai jamais joué, en fait, où il vous permettra de ranger inutilement la diapositive sur votre pistolet et d’éjecter un round en direct de la chambre, ce qui gaspille la balle.) 15 heures plus tard, je n’ont pas encore atteint le point où c’est une seconde nature.

Un crabe a soudainement éclaté du plafond vers moi, alors j’ai fait marche arrière sur une échelle pour avoir un peu d’espace pour recharger. Quand je regardais derrière moi, le crabe sautait avec colère dans ma direction générale, mais ne pouvait pas être assez haut pour me rejoindre.

J’ai décidé d’en profiter et de tirer sur la chose dans une position de relative sécurité. Je me suis penchée en avant pour attraper une perle dessus et j’ai tendu la main pour me stabiliser sur une rambarde de sécurité à proximité, qui bien sûr n’était pas là, et j’ai failli tomber à plat ventre sur mon visage au milieu de mon salon.

À ce stade, j’ai dû admettre qu’Alyx avait mis ses crochets en moi. J’ai eu quelques difficultés au début à m’adapter aux commandes, mais une fois que ma mémoire musculaire a démarré, il était facile de croire à l’illusion d’être réellement là. Une fois que vous allez un peu plus loin et que les environnements commencent vraiment à devenir surréalistes, Alyx développe un profond sentiment d’appartenance qui facilite encore plus l’immersion dans son monde.

Alyx a quelques problèmes, mais la plupart d’entre eux semblent être intrinsèques à l’état actuel de la réalité virtuelle plutôt que des problèmes avec le jeu lui-même. Ma plus grande plainte vient des différents mini-jeux de piratage et de crochetage, qui ont l’air cool et sont élégamment conçus, mais ne fonctionnent pas aussi bien qu’ils le devraient. Je suis particulièrement ennuyé chaque fois que le jeu m’oblige à désamorcer une mine, car il m’oblige généralement à tordre mon bras en bretzel dans la vraie vie pour éviter de toucher le fil de déclenchement de la mine virtuelle. J’ai également toujours rencontré des problèmes où un objet virtuel cessait de répondre aux entrées de mon contrôleur, en particulier lorsque je traçais le câblage électrique avec le multitool d’Alyx.

Ce sont de petites plaintes dans l’ensemble, cependant. Half-Life: Alyx, comme Half-Life avant lui, a l’impression que cela va finir comme un achat nécessaire pour tous ceux qui sont dans la réalité virtuelle. Il y a peu ou pas d’autres jeux VR originaux avec des valeurs de production aussi élevées, qui ont été créés par une équipe qui avait autant de temps et de liberté pour faire les choses correctement.

Je n’irais pas jusqu’à appeler cela une «application de tueur», car le coût d’entrée des consommateurs pour la VR est toujours aussi élevé (je ne pense pas qu’un jeu de VR puisse être une application de tueur dans l’environnement actuel), mais Half-Life: Alyx est l’un des 10 meilleurs concurrents de la bibliothèque de jeux VR, et cela aura un impact énorme sur le médium et le genre à l’avenir.

Half-Life: Alyx est disponible dès maintenant dans les vitrines numériques pour 59,99 $. Il est exclusivement destiné à la réalité virtuelle et est compatible avec les plateformes HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality ainsi qu’avec le Valve Index.

[Valve provided a digital copy of Half-Life: Alyx and a Valve Index for the purposes of this review.]