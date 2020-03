Alyx pourra pré-télécharger ce vendredi

Il y a tout juste un mois, Valve nous a confirmé la date de sortie de Half-Life: Alyx, le nouvel opus en VR de sa légendaire saga d’action et de science-fiction qui a marqué plus d’une génération de joueurs. Quelque chose qui à son tour a généré d’énormes attentes autour du jeu lui-même, c’est pourquoi la société Newell continue de se spécialiser pour nous.

Plus précisément, et comme nous pouvons le voir dans la dernière publication de la société sur Twitter, le jeu sera disponible à partir de la prochaine Lundi 23 mars à 10h00 heure du Pacifique (18h00 en Espagne et 17h00 aux îles Canaries), bien que pour éviter un débordement de ses serveurs, Valve vient d’annoncer que tous ceux qui ont pré-acheté Half-Life: Alyx, pourront faire le pré-téléchargement et l’installation du même à partir de ce vendredi.

N’oubliez pas que oui, c’est un titre exclusif pour les appareils de réalité virtuelle, donc bien que nous puissions l’acheter et l’installer, nous ne pourrons pas y jouer sans l’un de ces systèmes. De plus, conformément à ce qui a été annoncé, Valve elle-même a ajouté de nouvelles unités à son kit Valve Index après avoir épuisé les stocks à plus d’une occasion, en ayant toujours des unités disponibles sur son site officiel, avec des prix jusqu’à 1079 euros pour l’ensemble complet des écouteurs et des lunettes, des contrôleurs et des détecteurs de mouvement.

Une vague d’achats auxquels HTC a également souhaité s’associer, avec l’annonce que toutes ses lunettes VR Vive Cosmos Elite seront également livrées avec une copie gratuite de Half-Life: Alyx, tout comme Valve l’a déjà fait, mais à un prix légèrement inférieur 999 $ (toujours sans prix officiel pour l’Espagne).

D’autre part, rappelez-vous également que si vous n’avez pas encore joué à la saga Half-Life, Steam offre actuellement un accès aux premiers versements entièrement gratuit jusqu’à la date de lancement de Half-Life: Alyx, date après laquelle Nous devons acquérir le jeu pour continuer nos jeux.

En savoir plus sur Half-Life: Alyx

Avant de terminer, nous voulons nous rappeler que ce jeu ne remplace pas le troisième opus de la saga, mais se déroulera entre le premier Half-Life et Half-Life 2, à la suite du combat d’Alyx Vance contre la race extraterrestre connue sous le nom de Combine.

Exigences minimales pour Half-Life Alyx

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i5-7500 à 3,8 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 à 3,5 GHz

Mémoire: 12 Go de RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Je veux dire