Amazfit X, le smartband à écran incurvé fait ses débuts: les fonctionnalités

Amazfit X est le nouveau tracker de fitness de la marque Huami, un appareil innovant qui se caractérise principalement par son écran incurvé. Plus précisément, Amazfit X sera équipé d’un Écran AMOLED de 2,07 pouces avec une courbure de 92 °, 326 PPI et une luminosité maximale de 430 nits.

Cette configuration devrait non seulement garantir une meilleure ergonomie, mais également une plus grande visibilité (également) sous la lumière directe du soleil et un espace de visualisation plus large. En effet, selon la société, un écran comme “i250% plus d’informations sans avoir à faire défiler». Le verre incurvé a une épaisseur de 12,5 mm et il y a apparemment également un bouton sensible à la pression.

Amazfit X, ce que nous savons du nouveau tracker de fitness

Au-delà de ça, Amazfit X a une batterie de 220 mAh qui garantit jusqu’à une semaine d’autonomie et est équipé d’un capteur BioTracker PPG pour effectuer l’ECG. Les fonctionnalités les plus traditionnelles d’un tracker Fintess sont prises en charge, telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil, la surveillance des activités sportives, prenant en charge, à cet égard, différents modes sportifs. Il est possible de recevoir et de gérer les notifications directement depuis l’appareil et il est également possible de le personnaliser en définissant un cadran de montre à votre convenance.

Amazfit X fera officiellement ses débuts demain, Mardi 28 avril. Les débuts seront limités à Indiegogo, qui s’occupera de la commercialisation et du financement du groupe de fitness. Pour le moment, cependant, il n’y a toujours aucune information sur le prix de l’appareil et sur la disponibilité pour les marchés européens. Il suffit d’attendre pour en savoir plus.