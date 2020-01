Amazfit X prêt pour le lancement, le smartband avec un écran incurvé arrive

Huami semble avoir tenu sa promesse: il y a quelques semaines, la société avait annoncé que la production de ses bande intelligente avec un écran incurvé caractéristique aurait commencé dans la première moitié de l’année, et il semble que le lancement de la nouvelle Amazfit X est plus proche que prévu.

Le smartband est, en fait, dans ces heures atterri sur le plateforme de financement participatif Indiegogo. Sur la page du produit, vous pouvez admirer Amazfit X dans les premières images officielles et lire certaines de ses fonctionnalités. Cependant, il manque des références concernant le prix de vente et la disponibilité.

Amazfit X, les caractéristiques

Nous avons déjà dit que l’un des éléments caractéristiques de ce smartband est son écran incurvé. Cela atteint un courbure de 92 ° et offre une meilleure adhérence au poignet, en plus d’un meilleur angle de vision. Quant à l’affichage, Amazfit X en présente un Écran AMOLED de 2,07 pouces avec une résolution HD de 326 ppp.

Il y a aussi la possibilité de synchroniser l’appareil avec votre smartphone, afin de recevoir et lire le notifications directement sur le smartband. Amazfit X il résiste à l’eau jusqu’à cinq atmosphères (peut également être porté en nageant) et intègre une batterie qui garantit une autonomie d’une semaine sur une seule charge. Comme tout appareil de ce type, la proposition de Huami surveillera également son activité et sa fréquence cardiaque et prendra en charge divers modes sportifs.

Amazfit X il garantit également un bon niveau de personnalisation: ils sont plus de vingt cadrans personnalisables disponibles au choix, dont certains sont vraiment élégants, afin de rendre l’appareil adapté à toute occasion.