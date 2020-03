Amazing Stories est le fade rival d’Apple TV à Black Mirror

Je souhaite avoir aimé Amazing Stories, le redémarrage par Apple d’une série d’anthologies NBC du même nom qui a été produite au milieu des années 1980. C’est l’une des émissions phares d’Apple TV Plus et a eu l’occasion de sortir le service de streaming de l’ornière dans laquelle il était coincé. Mais ce n’est pas le cas.

Et Apple TV Plus pourrait ne jamais obtenir son comeuppance si des émissions comme Amazing Stories continuent de ne pas résister à leurs homologues Netflix – dans ce cas, le chef-d’œuvre cérébral incroyablement stimulant qu’est Black Mirror.

Les anthologies offrent une occasion unique d’explorer des questions sociétales pressantes ou des délibérations existentielles d’une manière que les drames sérialisés traditionnels ne peuvent pas. Souvent, ils peuvent le faire d’une manière qui vous fait ressentir quelque chose de profondément profond en seulement 30 minutes et rester avec vous longtemps après le générique.

Amazing Stories, à sa manière fade, essaie de s’aventurer dans cette voie et descend immédiatement à la première sortie sans transmettre d’émotion particulière – et ce n’est vraiment que le début de ses problèmes.

Alors, qu’est-ce qui ne va pas?

Pour commencer, Amazing Stores démarre avec probablement son épisode le plus faible, appelé The Cellar, qui s’ouvre en 2019 avec deux frères interprétés par Dylan O’Brien et Micah Stock alors qu’ils rénovent une vieille maison.

Le personnage d’O’Brien, Jake, qui n’a pas eu beaucoup de chance avec les femmes au cours de ce siècle, trouve un baromètre dans le temps (oui, vous avez bien lu) dans le sous-sol de la maison et est ramené en 1919 une fois la ville touchée par un système météorologique à basse pression unique *. (* Cela se produit au moins quatre fois dans l’épisode.)

La configuration prend un peu plus de temps que ce à quoi vous vous attendiez, et quand tout est dit et fait, il s’agit essentiellement de voyager dans le temps.

Une fois que Sam frappe le passé et que l’histoire bouge, elle s’arrête brièvement sur l’inégalité historique entre les hommes et les femmes, et le manque d’agence des femmes avait (et à certains égards a toujours), mais – et voici le plus gros problème de l’émission – cela évite alors affronter ces problèmes de façon réelle. Ce qui devrait être le nœud de l’histoire devient l’intrigue b d’un thread principal inférieur à la normale.

(Crédit d’image: Apple)

Au lieu de cela, Amazing Stories vous attire avec un conte d’amour de voyageur du temps, puis, pour une raison quelconque, dévie avec désinvolture à la dernière minute juste pour vous empêcher d’obtenir toute sorte de catharsis pour le temps que vous avez investi. Et il le fait pour chaque épisode.

Pire encore, le développement des personnages se fait d’une manière si artificielle, mécanique et laborieusement longue, que vous commencez presque à détester les personnages. Un exemple particulièrement flagrant de cela est lorsque le deuxième épisode de la série se sent obligé de vous présenter aux membres de la famille de l’un des personnages pour montrer à nouveau ce personnage en arrière-plan.

Maintenant, tout cela serait tolérable si le gain de l’émission – la torsion du genre qui a été un aliment de base depuis les années 60 – était plus mémorable, ou du moins tolérable. Mais, sur les quatre épisodes que j’ai vus jusqu’à présent, ce n’est pas le cas.

Amazing Stories est-il une relique d’une époque révolue?

Je sais que ce n’est pas exactement une critique juste, mais l’un des problèmes de la série est qu’elle décide délibérément de garder les choses conviviales et parfois écoeurantes pour renforcer l’image familiale d’Apple.

De cette façon, Amazing Stories est l’opposé polaire de Black Mirror qui est prêt à vous montrer quelque chose de tordu – quelque chose que vous ne vouliez pas voir, mais quelque chose qui est difficile à détourner du regard. Amazing Stories veut vous montrer quelque chose de plus doux, plus doux et, finalement, moins cérébral.

Maintenant, regardez, forcer un politicien à avoir des relations sexuelles avec un animal de ferme n’est pas exactement une condition préalable pour créer une bonne série d’anthologies, mais vous devez admettre que c’est une prémisse qui vous accompagne.

Amazing Stories ne pénètre jamais dans ces eaux dangereuses. Pas en termes de prémisse, ni en termes de capacité à présenter quelque chose de convaincant. Il adhère à la politique d’Apple de toujours mettre ses produits entre les mains des gentils, en gardant les jurons au minimum et en ne demandant jamais au public de réfléchir trop à ses personnages, à leurs motivations ou à leurs situations.

C’est une énorme déception en ce qui concerne les séries d’anthologie.

Mais peut-être que l’émission ne fonctionne pas parce que Black Mirror a déplacé les pylônes. C’est peut-être parce que le discours public s’est tellement approfondi à l’ère des think-pieces et des fils Twitter. Peut-être que c’est parce que Black Mirror était sombre, de mauvais augure et parfois difficile à regarder où Amazing Stories est prêt à garder les choses sous PG-13 à tout moment.

Quel que soit le raisonnement – et c’est probablement plus que n’importe quoi – sa note de 6,4 sur IMDB montre que le monde a largement dépassé la narration tiède d’Amazing Stories.

(Crédit d’image: Apple)

Le côté le plus brillant de la série d’anthologie d’Apple

Si cela n’apparaît pas maintenant, le nom “ Amazing Stories ” est un peu exagéré – mais la série a une fonctionnalité de rachat: parce qu’elle s’éloigne si loin de raconter des histoires plus sombres, à l’intérieur de chaque conte de la série d’anthologie d’Apple est vraiment doux geste de gentillesse, une histoire dans une histoire qui montre un meilleur côté de l’humanité.

Ces gestes prennent plusieurs formes – dans le premier épisode, c’est un acte sacrificiel dans une cave, dans le troisième épisode, c’est un papy acerbe consolant son petit-fils. Dans un autre, c’est le sacrifice littéral d’un étranger pour sauver la vie d’un personnage. Chaque épisode a un acte d’altruisme qui dément tout… eh bien, en fait «incroyable» au sujet des histoires.

Malheureusement, ces moments durent environ 10 secondes dans un épisode d’une heure et ne vous accompagnent pas de la même façon, par exemple, en regardant la jambe de quelqu’un se casser. (Spoilers: cela pourrait être la partie la plus mémorable de toute la série jusqu’à présent.)

Je ne préconise pas que Amazing Stories doive être une heure de tourment et de torture – je détesterais cette émission aussi – mais quand les enjeux sont si faibles, il est difficile de se soucier des personnages et de l’intrigue de la série d’anthologie terne d’Apple.

Pour faire court, autant que j’admire la décision d’Apple de garder les choses au chaud et floues, Amazing Stories est finalement trop sûr et Apple TV Plus est d’autant pire pour cette décision.