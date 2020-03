Amazon a 4 offres incroyables de pot instantané, ainsi que 15 superbes accessoires pour 29,99 $ – .

Si vous avez un pot instantané, nous n’avons pas à vous dire pourquoi tout le monde est tellement obsédé par eux. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans mon Instant Pot. C’est un seul appareil de comptoir qui fait le travail de sept à 12 ou même plusieurs machines de cuisson différentes, et il est aussi sûr et fiable que possible.

Vous n’avez toujours pas sauté dans le train du Pot Instantané? Ne vous inquiétez pas, il y a un tas de bonnes affaires disponibles pour vous en ce moment sur Amazon. Vous pouvez accrocher l’autocuiseur électrique 7 en 1 Instant Pot Duo 60 le plus vendu qui coûte normalement 100 $ pour seulement 79 $. Il a sept modes de cuisson différents ainsi que 14 programmes à une touche, et c’est incroyable. Le Duo 60 est le modèle de 6 pintes, et vous pouvez également obtenir le Duo 80 Instant Pot 140 $ avec une capacité de 8 pintes pour seulement 99,99 $.

Si vous êtes technophile et que vous avez besoin de tous les jouets connectés les plus récents et les plus performants, vous voudrez plutôt utiliser l’autocuiseur électrique Instant Pot Smart WiFi 8-en-1. Il a huit modes de cuisson différents et 13 fonctions à une touche, mais le plus cool est la connectivité Wi-Fi intégrée. Il est lié à une application sur votre iPhone ou Android où vous trouverez des commandes, des recettes, etc. Il coûte 150 $, mais il est à 121 $ et change en ce moment.

Que vous ayez déjà un amour Instant Pot ou que vous commandiez l’un des deux modèles de 6 pintes que j’ai recommandés ci-dessus, il existe un complément officiel d’Instant Pot que vous ne devriez pas considérer comme un fou. Cela s’appelle le couvercle instantané de la friteuse à air, et c’est incroyable.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une friteuse à air intégrée directement dans un couvercle Instant Pot. Il remplace le couvercle normal fourni avec votre Instant Pot et possède ses propres commandes de cuisson directement sur le couvercle. En plus de la friture à l’air, cet excellent accessoire peut également rôtir, cuire, griller, réchauffer et déshydrater, et il est en vente en ce moment sur Amazon pour seulement 79,95 $. C’est une énorme remise de 60 $ sur le prix de détail de 140 $!

Enfin, aucun pot instantané n’est complet sans un ensemble d’accessoires de grande qualité. Ces cuisinières polyvalentes sont déjà tellement polyvalentes, mais vous pouvez en tirer encore plus de fonctionnalités si vous achetez des accessoires. L’ensemble d’accessoires pour autocuiseur Pecham 15 pièces est le premier ensemble d’accessoires Instant Pot n ° 1 sur Amazon en ce moment, et il est assez facile de comprendre pourquoi. Vous obtenez un panier à vapeur pour légumes, un panier à vapeur avec séparateur, un moule à charnière, un moule pour morsures d’œufs, un support à vapeur pour œufs empilable, une pince de cuisine en silicone, un clip pour plat, un batteur à oeufs, un clip pour assiette à vaisselle, deux mitaines de four et trois feuilles de triche magnétiques. Tout cela ne coûte que 40 $, mais un coupon coupable sur la page du produit le fait tomber à seulement 29,99 $.

