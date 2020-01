Amazon a breveté une technologie qui vous permettra de payer dans vos magasins uniquement à la main

Le scanner

serait en mesure d’identifier une personne par des traits de ses mains tels que

Rides ou même veines.

Il est clair depuis longtemps qu’Amazon n’est pas seulement un

société qui vend des produits en ligne, mais a proposé d’enquêter et de

Développer des actualités dans tous les domaines possibles. Aujourd’hui, les gens

qui vont dans leurs magasins Amazon Go, où il n’y a personne dans

caisses enregistreuses, payer via une application qui est numérisée dans le

entrée. Mais les choses pourraient encore changer davantage à l’avenir.

Amazon a enregistré une demande de brevet pour créer un

système de paiement qui identifierait les personnes non par leurs traits faciaux

mais pour certaines caractéristiques de ses mains telles que les rides et les veines.

Cela ne signifie pas que cette technologie sera développée d’une manière

définitive, mais selon le New York Post, la société a commencé à faire quelques

Essayez avec elle.

Dans la demande de brevet, vous pouvez lire qu’il s’agit d’un

“Dispositif scanner pour obtenir des images de la paume d’un

utilisateur Les premières images analyseraient les caractéristiques externes, telles que

les rides et ridules de la paume des mains; tandis que le second

ensemble d’images analyserait les structures anatomiques telles que les veines, les os,

les tissus et autres parties sous la couche cutanée ».

Les inventeurs décrivent également le placement du

scanners aux entrées ou sorties d’un lieu particulier et associer un

scanner sur le compte d’une personne afin que «si l’utilisateur choisit un élément

à partir d’un emplacement d’inventaire et quitte l’installation, votre compte peut être utilisé

pour payer cet article. “

Amazon a déjà ouvert 24 magasins de ce type aux États-Unis

Unis depuis l’ouverture du premier au rez-de-chaussée des bureaux de la

à Seattle, il y a presque deux ans. Les clients doivent utiliser une application

spécifique à acheter dans ce magasin. Dans ces endroits, il existe un certain nombre de

capteurs et caméras qui permettent aux clients de saisir ces produits sans

doivent s’arrêter à la sortie pour payer.

