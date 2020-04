Amazon a décidé de prolonger le retour des produits jusqu’en mai

La plateforme e-commerce Amazon a récemment annoncé qu’il avait décidé de prolonger le retour des produits achetés jusqu’au 31 mai 2020.

L’urgence sanitaire Covid-19 cela provoque de nombreuses victimes et le chaos en Italie et dans le monde entier. Le gel des activités a provoqué une augmentation de la demande sur les marchés en ligne. Pour cette raison, Amazon a été confronté à un problème de livraison, mais soyez assuré que vous pouvez revenir jusqu’à la fin du mois de mai 2020.

Amazon prolonge le retour des produits jusqu’au 31 mai 2020

Le géant dirigé par Jeff Bezos a récemment annoncé qu’en raison de cette urgence de coronavirus, il avait décidé d’étendre la possibilité à tous les utilisateurs de retourner leurs produits à la prochaine 31 mai 2020. La société a récemment annoncé qu’elle accordait la priorité aux besoins de base, car elle ne pouvait pas suivre les millions de commandes des utilisateurs du monde entier.

Les mesures que l’entreprise a décidé de prendre en considération au cours de ces dernières semaines d’urgence sont nombreuses et les plus importantes ont été celles de considérer les nécessités de base comme des marchandises à livrer le plus rapidement possible, deuxièmement, ceux qui ne sont pas considérés comme essentiels. Certainement une épreuve de force pour le géant du e-commerce, qui n’a pas connu de gros problèmes d’approvisionnement jusqu’à présent.

La société a en effet décidé d’aider les utilisateurs d’une autre manière, ce qui précisément en raison du blocage dû à l’urgence aurait eu du mal à faire physiquement un retour d’un produit. Plus précisément, tout le monde les produits achetés entre le 15 février 2020 et le 30 avril 2020 peuvent être retournés avant le 31 mai 2020.