Amazon a déjà supprimé plus d’un million de produits avec des prix en flèche

La plateforme e-commerce Amazon au cours des dernières semaines, elle s’est retrouvée presque envahie par des produits proposés à des prix très élevés en raison de la forte demande. Nous parlons de produits tels que Amuchina et autres gels et masques désinfectants.

Ces derniers jours, la plateforme a annoncé qu’elle avait commencé supprimer certains produits, vendu par des vendeurs bénéficiaires à un prix 100 fois plus élevé. Maintenant, les produits éliminés ont dépassé le million. Voyons les détails.

Amazon a supprimé plus d’un million de produits à des prix plus élevés

La plate-forme déjà au début de la propagation de l’épidémie de coronavirus avait averti tous ses vendeurs que les prix ne seraient pas tolérés en violation de la “Politique de prix équitable”. Cette dernière empêche l’application de prix qui risquent de compromettre la confiance des consommateurs et, en général, trop élevés par rapport aux standards de la plateforme elle-même et des autres magasins.

En Italie, la Guardia di Finanza a ouvert il y a quelques jours une enquête sur Amazon et eBay en raison de certains prix gonflés par certains détaillants de produits, comme Amuchina et les masques. Certaines associations de protection des consommateurs avaient estimé un rjusqu’à 1700% pour les masques et 750% pour les gels désinfectants. À l’heure actuelle, plus d’un million de produits ont été supprimés car ils sont contraires aux politiques de prix.

Ces derniers jours, Facebook est également intervenu avec des politiques ciblées pour tenter de lutter contre les publicités qui spéculent sur le coronavirus, signalant de fausses informations ou des produits à des prix gonflés. Les plateformes qui viennent d’être mentionnées ne font que tenter de réduire les spéculations provoquées par cette épidémie, notamment sur certains utilisateurs très anxieux ou exaspérés.