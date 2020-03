Amazon a en quelque sorte un robot aspirateur de premier ordre en vente pour 130 $ aujourd’hui – .

Certains des meilleurs robots aspirateurs Roomba sur le marché sont en promotion aujourd’hui sur Amazon.

Les meilleures offres incluent 200 $ de réduction sur l’incroyable Roomba i7 + qui aspire vos sols et se vide ensuite, et une offre qui vous donne le Roomba 614 pour seulement 224 $.

Quiconque cherche un robot aspirateur de haute qualité à un prix défiant toute concurrence a cependant une option encore moins chère en ce moment: le populaire aspirateur robot ILIFE V3s Pro, qui est en vente pour seulement 129,99 $.

La gamme d’aspirateurs robots Roomba d’iRobot était auparavant très onéreuse pour de nombreuses personnes et les modèles Roomba haut de gamme sont encore très chers. Prenez par exemple le robot aspirateur iRobot Roomba i7 + avec élimination automatique de la saleté. Cet incroyable aspirateur robotique a une aspiration puissante et toutes les cloches et sifflets auxquels vous pouvez penser, en plus il a une fonctionnalité que vous ne trouverez jamais sur les modèles inférieurs: lorsque le i7 + se remplit de poussière, de saleté et de poils d’animaux, il revient à une station de base spéciale et se vide en fait. Ensuite, il retourne au travail, il peut donc fonctionner pendant des mois sans que vous ayez à y penser.

Le Roomba i7 + coûte 200 $ en ce moment sur Amazon, mais c’est toujours assez cher pour un robot aspirateur. D’autres modèles Roomba plus simples sont également en vente en ce moment, comme le robot aspirateur Roomba 614 iRobot pour 224 $ ou le Roomba 675 amélioré avec prise en charge Alexa pour 269 $. Ce sont deux bonnes affaires, mais il y a une autre vente sur Amazon aujourd’hui que vous devriez certainement considérer avant d’acheter l’un de ces modèles.

L’aspirateur robot ILIFE V3s Pro n’a pas tout à fait la même notoriété que Roomba, mais il n’a pas non plus l’énorme budget marketing d’iRobot avec lequel travailler. Ceux qui obtiennent ce modèle semblent toujours s’extasier à ce sujet, ce qui explique pourquoi il a plus de 2500 notes 5 étoiles sur Amazon.

Ne vous laissez pas tromper par le profil mince des V3s Pro d’ILIFE, il s’agit d’un robot aspirateur puissant avec une forte aspiration qui est comparable aux modèles Roomba de milieu de gamme. Il a également une charge automatique, tout comme Roombas, et il fonctionne aussi bien sur un tapis à poils ras que sur un sol dur. Ce grand modèle coûte régulièrement 160 $, et c’est déjà beaucoup moins que ce que vous payeriez pour un Roomba comparable ou même un modèle similaire d’une marque à petit budget. Grâce à l’offre Gold Box d’une journée d’Amazon dimanche, vous pouvez en acheter un pour seulement 129,99 $ après avoir coupé le coupon sur place! C’est un prix incroyable et il ne sera pas disponible beaucoup plus longtemps, alors assurez-vous d’en acheter un pendant que vous le pouvez.

