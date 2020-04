Amazon a eu quelques problèmes de réseau mineurs

La plateforme e-commerce Amazon au cours des dernières heures, il a rencontré des problèmes de réseau en Italie. Plus précisément, je les inefficacités affectent l’ensemble de l’écosystème, à la fois le commerce électronique et les services auxiliaires tels que Prime Video et Kindle.

Bien qu’ils reviennent actuellement, les problèmes d’Amazon ne concernent pas seulement le marché, mais aussi les services auxiliaires tels que Prime Video et Kindle. Voyons ce qui s’est passé.

Amazon: problèmes de réseau en Italie pour la plateforme de commerce électronique

Le géant de Seattle a des problèmes répartis dans toute l’Italie, il est presque impossible de naviguer entre les sites, les images et de nombreux autres éléments de la page ne sont pas chargés. Le problème semble concerner avant tout la navigation bureau. À partir d’un navigateur mobile, en revanche, la plate-forme est accessible et Prime Video est également navigable, malgré les problèmes rencontrés dans la reproduction de contenu via l’application native.

Dans d’autres cas, cependant, il n’est même pas possible d’accéder à Prime Video et l’utilisateur est immédiatement bloqué. Selon le site Détecteur de descente, qui, comme vous le savez, enregistre les rapports des utilisateurs, le le problème semble se propager dans toute l’Italie de manière homogène. D’autres rapports ont également été faits dans le nord de la France.

Pour le moment, comme prévu précédemment, le problème est en cours de résolution, par conséquent, il peut commencer à fonctionner dès maintenant, ou dans quelques heures ou même dans les prochains jours. À ce stade, nous devons simplement attendre peut-être une communication officielle de la plate-forme. Nous vous mettrons à jour dès que nous connaîtrons plus de détails, en attendant vous pouvez continuer à naviguer sur l’application Android ou iOS.