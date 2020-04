Amazon a lancé une idée pour lutter contre les coronavirus

La plateforme e-commerce Amazon est récemment intervenu contre la nouvelle pandémie de coronavirus. L’entreprise a en effet développé un laboratoire de dépistage de ses travailleurs.

Le colosse a également ajouté qu’il est essentiel de mettre en évidence toutes les infections pour revenir à la normale, en particulier après que certains employés ont été testés positifs. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon lance le dépistage de ses employés

Pour être précis, au moins 64 de ses structures, la plateforme a enregistré des cas de nouveau coronavirus, 19 parmi les employés d’Amazon et les travailleurs ont exprimé leur inquiétude quant aux risques liés aux conditions de travail. Le géant de Jeff Bezos dans un blog officiel a déclaré à propos de espérons que les tests sur un petit nombre d’employés de première ligne commenceront bientôt.

Évidemment, cela peut prendre des semaines, surtout dans un contexte où la pandémie continue de progresser très rapidement. Une source pour Washington Post a affirmé, selon le journal Independent, que le colosse il travaille sur un test de diagnostic sur les antigènes pour déterminer si une personne est infectée de COVID-19 ou moins.

Les employés des dernières semaines ont protesté à New York, dans le Michigan et l’Illinois pour demander un équipement de protection individuelle ou des changements dans les règles concernant la vitesse à laquelle ils doivent travailler. Cette semaine, Amazon a commencé livrer des masques aux employés d’entrepôt, vérifier la température de leurs employés et établir de nouvelles règles sur les distances de sécurité. Nous espérons que nous ne recevrons plus de mauvaises nouvelles concernant de nouveaux cas au sein de l’entreprise.