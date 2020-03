Amazon a «par erreur» caché certains produits à ses concurrents

Une défaillance du système Amazon a caché des produits à ses concurrents ils auraient pu expédié plus rapidement que ce que propose votre système Prime. Ce qui précède a été découvert par Recode, qui a rapporté qu’Amazon avait accepté que n’a pas montré les offres d’autres vendeurs Ils ont proposé de livrer les envois dans un délai plus court, bien qu’il ait dit que c’était “involontairement”.

Avec l’augmentation des cas de coronavirus aux États-Unis, les expéditions ont été retardées. L’entreprise a établi que les produits classés comme «non essentiels» auraient un délai de livraison d’un mois sous le format Prime. En même temps, d’autres les vendeurs ont offert un délai de livraison plus court du même produit, bien que cette alternative ait été cachée par le système.

Comme le mentionne Recode, le vendeurs ont accusé Amazon de favoriser son système Prime et à ceux qui utilisent leurs entrepôts. Le rapport cite des produits tels que des imprimantes, des serrures ou un gant de baseball dont les délais de livraison étaient plus courts que ceux établis par Prime. Certains même s’est avéré être moins cher que l’offre d’Amazon et ils ont été envoyés dans la moitié du temps.

Amazon a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré avoir effectué une série de ajustements dans le fonctionnement du magasin Afin de garantir que les articles de haute priorité soient expédiés dès que possible.

Dans ce cas, certains de ces changements ont entraîné une erreur qui, dans certains cas, a entraîné des variations indésirables dans la façon dont nous sélectionnons les offres à offrir. Nous travaillons pour le corriger le plus rapidement possible

L’entreprise a également modifié certaines politiques pour les vendeurs en raison de la pandémie de coronavirus. Les produits non essentiels ne peuvent pas être stockés dans leurs entrepôts car Amazon a besoin d’espace pour les articles essentiels.

Le problème est que l’entreprise ne leur permet pas de retirer les produits déjà stockés Et votre seule option est de vous fier aux expéditions officielles d’Amazon, prévues fin avril. Cela laisse les vendeurs dans une situation précaire, qui enregistrent des pertes dues à la pandémie de COVID-19.

Amazon a déjà dit que travailler pour le corriger dès que possiblebien que pour cela je devrais faire des ajustements à la Buy Box, c’est là que vous pouvez accéder aux offres de tiers. Sur le site des États-Unis, il n’y a qu’une petite section située dans la barre latérale où les utilisateurs peuvent voir d’autres options d’achat, tandis qu’en Espagne et au Mexique, il y a toujours un accès direct dans la description principale.

Amazon Espagne propose un lien pour d’autres vendeurs dans la description du produit

