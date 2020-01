Amazon a ramené 10 de ses offres les plus vendues du Black Friday – .

Parmi tous les meilleurs détaillants, presque tout le monde vous dira qu’Amazon avait les meilleures offres du Black Friday avant les fêtes de fin d’année. Les bonnes affaires étaient partout, bien sûr, et vous ne devriez certainement pas vous sentir mal si vous faisiez la plupart de vos achats dans un autre magasin avant les vacances. En fait, il s’avère que vous n’avez peut-être pas manqué grand-chose, car 10 des meilleures offres d’Amazon du Black Friday sont de retour aujourd’hui, vous pouvez donc récupérer tout ce que vous avez manqué avant Noël.

Bien sûr, certaines des offres que nous couvrons dans ce post ne sont pas exactement les mêmes que le Black Friday. Certains prix sont un peu plus élevés, comme le prolongateur Wi-Fi TP-Link WA855RE le plus vendu à 15,99 $ au lieu de 15 $ et le prolongateur W-Fi amélioré qui est deux fois plus rapide pour 22,99 $, ce qui représente également 1 $ de plus qu’il ne l’était sur Black Friday, mais vous avez des offres comme le Kindle Paperwhite étanche pour 84,99 $ au lieu de 130 $, ce qui est 5 $ moins cher que le Black Friday, et la Ring Video Doorbell 2 pour 10 $ de moins que le prix du Black Friday si vous achetez une remise à neuf. D’autres offres sont exactement les mêmes, comme le Fire TV Stick 4K pour 24,99 $ au lieu de 50 $ avec le code promo 4KFIRETV (uniquement disponible pour certaines personnes), le Kindle pour 59,99 $ au lieu de 90 $, les Apple AirPods à partir d’un niveau record de 129 $ seulement et une mijoteuse Crock-Pot la plus vendue pour seulement 17,99 $. Découvrez nos 10 meilleures offres du Black Friday préférées qui sont revenues sur Amazon ci-dessous.

Extension de portée Wi-Fi TP-Link WA855RE

Compatibilité universelle: fonctionne avec tout routeur, passerelle ou modem câble sans fil avec WiFi

Les voyants lumineux intelligents aident à fournir un placement optimal; Doit être installé entre le routeur et la zone souhaitée

Facile à installer Découvrez des connexions stables pour tout type d’applications telles que Retail POS, Internet, Gaming, Mobile phone, Alexa, Echo et plus

Deux antennes externes pour une portée améliorée par rapport aux prolongateurs de portée standard

Le port Gigabit Ethernet connecte les appareils câblés à votre réseau pour une connexion haut débit

TP Link est le premier fournisseur mondial de Wifi grand public pendant 7 années consécutives selon le rapport IDC T2 2018

Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l’installation, veuillez nous contacter; TP Link offre une garantie de 2 ans et une assistance technique gratuite 24h / 24 et 7j / 7

SEULS LES PRODUITS EXPÉDIÉS ET VENDUS PAR AMAZON OU PAR DES VENDEURS AUTORISÉS (demander une lettre d’autorisation) SONT ADMISSIBLES À LA GARANTIE ET ​​AU SUPPORT

Prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE220

Étendez la portée de votre Wi-Fi avec le RE220, compatible avec n’importe quel routeur / passerelle / point d’accès (2. 4GHz 300Mbps / 5GHz 433Mbps)

Les voyants lumineux intelligents aident à fournir un placement optimal; Doit être installé entre le routeur et la zone souhaitée

Facile à installer Découvrez des connexions stables pour tout type d’applications telles que les points de vente au détail, Internet, les jeux, les téléphones mobiles, Alexa, l’écho et plus encore

Une mise à niveau de son prédécesseur le RE200. Le RE220 fournit des fonctionnalités cloud et une gestion à distance, la sélection de chemin adaptatif, choisit le meilleur chemin entre le répéteur et le routeur)

Le port Fast Ethernet (10 / 100M) connecte les appareils câblés à votre réseau pour une connexion haut débit

TP Link est le premier fournisseur mondial de Wi-Fi grand public pendant 7 années consécutives selon le rapport IDC T2 2018

Si vous rencontrez des problèmes pendant ou après l’installation, veuillez nous contacter; TP Link offre un support technique gratuit de 2 ans et 24/7

Seuls les produits expédiés et vendus par ou auprès de vendeurs agréés (demander une lettre d’autorisation) sont éligibles et support.

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

Apple AirPods

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé sans fil à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide du connecteur Lightning

Un tout nouveau Kindle

L’éclairage avant réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l’intérieur comme à l’extérieur, de jour comme de nuit.

Conçu spécialement pour la lecture, avec un écran sans éblouissement de 167 ppp qui se lit comme du vrai papier, même en plein soleil.

Lisez sans distraction. Mettez en surbrillance des passages, recherchez des définitions, traduisez des mots et ajustez la taille du texte sans jamais quitter la page.

Faites votre choix parmi des millions de livres, journaux et livres audio. Kindle contient des milliers de titres pour que vous puissiez emporter votre bibliothèque avec vous.

Avec Prime Reading, les membres Prime lisent gratuitement avec un accès illimité à plus d’un millier de titres.

Une seule charge de batterie dure des semaines, pas des heures.

Profitez de plus de livres avec Audible. Associez-le à des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth pour basculer de manière transparente entre la lecture et l’écoute.

Kindle Paperwhite

Maintenant disponible en noir ou bleu crépuscule

Le Kindle Paperwhite le plus fin et le plus léger à ce jour – avec un design à face affleurante et un écran sans éblouissement de 300 ppp qui se lit comme du vrai papier même en plein soleil.

Maintenant étanche, vous êtes donc libre de lire et de vous détendre à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain.

Profitez de deux fois le stockage avec 8 Go. Ou choisissez 32 Go pour contenir plus de magazines, de bandes dessinées et de livres audio.

Maintenant avec Audible. Associez-le avec des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth pour écouter votre histoire.

Une seule charge de batterie dure des semaines, pas des heures.

La lumière réglable intégrée vous permet de lire à l’intérieur et à l’extérieur, de jour comme de nuit.

Obtenez un accès instantané aux nouvelles versions et aux meilleures ventes, ainsi qu’à plus d’un million de titres à 2,99 $ ou moins.

Barre de son Bose SoundTouch 300 avec Alexa

Fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal (appareil Alexa vendu séparément)

La connectivité HDMI avec transmission 4K donne vie à votre musique, vos films et vos émissions de télévision. Formats audio pris en charge: Dolby Digital, DTS

La grille en verre et en métal de qualité supérieure rend la barre de son aussi belle qu’elle en a l’air. Compatibilité de la source vidéo: HDMI et 4K pass-through

Le Bluetooth avec le couplage NFC et la technologie Wi-Fi vous permettent de diffuser de la musique sans fil, comme vous le souhaitez. Écoutez des services de musique comme Amazon Music, Spotify et Pandora et votre musique stockée personnelle

Ajoutez à tout moment un module de basses sans fil Acoustimass 300 et des enceintes surround sans fil Virtually Invisible 300 pour des basses plus profondes et un son surround complet

L’étalonnage de la salle audio adapté ajuste le son du système à votre pièce afin que votre son s’adapte toujours à votre espace

Mijoteuse manuelle Crock-Pot SCR300-SS 3 pintes

Pour 3 personnes et plus. Capacité de 3 pintes

Réglages de cuisson haut / bas et réglage chaud pratique

Crock-Pot comprend un insert en grès amovible et lavable au lave-vaisselle et un couvercle en verre lavable au lave-vaisselle

Argent poli, extérieur en acier inoxydable avec des accents noirs et des poignées en plastique

Recettes incluses

Sonnette vidéo Ring 2 remise à neuf certifiée

Une sonnette vidéo Ring 2 remise à neuf certifiée est remise à neuf, testée et certifiée pour ressembler et fonctionner comme neuve et est livrée avec la même garantie limitée qu’un nouvel appareil.

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu’un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d’entrée».

Vous permet de voir, d’entendre et de parler aux visiteurs à partir de votre téléphone, tablette et PC

Envoie des alertes dès qu’un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette

Alimenté par la batterie rechargeable ou se connecte aux fils de la sonnette pour une charge constante

Surveille votre maison en vidéo 1080HD avec vision nocturne infrarouge

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement

