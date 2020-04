Amazon a réduit l’antivirus McAfee à seulement 16,99 $, aujourd’hui seulement – .

Tout le monde se concentre sur la nouvelle éclosion de coronavirus, qui continue de se propager aux États-Unis et dans le monde.

Un autre type de virus devient également plus répandu maintenant que tant de personnes ont été prises au dépourvu et doivent maintenant travailler à domicile.

Nous parlons bien sûr des virus informatiques, et Amazon organise une fantastique vente d’une journée mercredi qui fait passer le prix de McAfee Total Protection de 80 $ à seulement 16,99 $.

Il faudra des mois sinon un an avant que nous puissions pleinement évaluer l’impact de la nouvelle pandémie de coronavirus. À court terme cependant, le virus dévastateur a déjà complètement bouleversé notre mode de vie. Partout au pays, on demande aux gens de s’auto-mettre en quarantaine et de pratiquer la distanciation sociale afin de ralentir la propagation du virus COVID-19 potentiellement mortel.

Dans les zones chaudes comme New York, le New Jersey et la Californie, les gouvernements locaux font plus que simplement demander. Toutes les personnes autres que les travailleurs essentiels comme les professionnels de la santé et les personnes qui travaillent dans l’industrie alimentaire sont en lock-out. Cela signifie travailler à domicile ou suivre des cours à domicile pour de nombreuses personnes, ce qu’ils n’ont pas l’habitude de faire. Pour les pirates, cela signifie une vague géante de nouvelles personnes à cibler avec des virus informatiques et autres logiciels malveillants.

Si vous vous trouvez mal préparé à faire face à la menace croissante des virus lorsque vous travaillez à domicile, Amazon propose mercredi une offre fantastique sur une solution à guichet unique qui protégera votre ordinateur contre les virus et assurera la sécurité Internet pendant que vous Feuilleter. McAfee Total Protection Antivirus et Internet Security sont parmi les options les plus populaires pour protéger non seulement les PC Windows et les ordinateurs Mac, mais également les appareils mobiles. Aujourd’hui, pour une seule journée, vous pouvez bénéficier d’une année complète de protection sur jusqu’à trois appareils pour seulement 16,99 $. Le logiciel antivirus McAfee est déjà d’une grande valeur à son prix normal de 80 $ par an, c’est donc vraiment une excellente affaire.

Voici les principaux détails de la page produit d’Amazon:

LOGICIEL ANTIVIRUS GAGNANT: Combat les logiciels malveillants, les pirates, les fraudeurs potentiels et plus encore pour protéger votre vie privée, votre identité et, bien sûr, vos appareils

NAVIGATION SÉCURISÉE: Attaques par étapes avant qu’elles ne se produisent avec des avertissements clairs de sites Web, liens et fichiers à risque

GESTIONNAIRE DE MOTS DE PASSE: Profitez d’un accès sécurisé et pratique à toutes vos connexions avec un gestionnaire de mots de passe basé sur un navigateur qui génère et mémorise des mots de passe sécurisés pour vous

TÉLÉCHARGEMENT INSTANTANÉ DU CODE: Code numérique qui vous sera envoyé par e-mail après l’achat. Accédez à McAfee.com/activate une fois que vous avez reçu l’e-mail et saisissez le code d’activation à 25 chiffres.

