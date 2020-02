Amazon a supprimé des milliers de livres de sa plateforme

La plateforme e-commerce Amazon a récemment décidé de supprimer des milliers de livres de votre catalogue. Livres sur les mouvements néonazis et pro-nazis. C’est un choix éthique pour certains et une censure pour d’autres.

De toute évidence, de nombreux utilisateurs sont d’accord avec la plate-forme, bien que d’autres souhaiteraient avoir la possibilité de choisir les titres à acheter, pour cette raison, il a également été question d’abus de pouvoir par un géant. Découvrons tous les détails.

Amazon ne vendra plus de livres pro-nazis

Le géant de Seattle a supprimé avant deux titres de David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan et a ensuite a également éliminé ceux du fondateur du parti nazi américain, George Lincoln Rockwell. The Ruling Elite: The Sionist Seizure of World Power, par Deanna Spingola, et A History of Central Banking and the Eslavement of Mankind, par Stephen Goodson ont également été annulés.

Ce sont des œuvres qui, honnêtement, seront très difficiles à manquer, un catalogue sans ces titres sera certainement un meilleur catalogue, même si tout le monde ne le pense pas. En fait, il y a ceux qui, devant cette nouvelle, se sont posé des questions, par exemple quel effet ce geste peut-il avoir? se demanda le New York Times. Depuis ses origines, la société Jeff Bezos a établi politique très spécifique: «nous voulons vendre tous les types de livres: les bons, les mauvais, les mauvais. Les lecteurs, avec leurs commentaires, feront ressortir la vérité ».

Selon les estimations du NYT, quelque chose a probablement changé, Amazon contrôle les deux tiers du marché du livre imprimé et numérique. C’est une sorte de bibliothèque qui a le pouvoir de choisir quels titres vendre et lesquels ne. Pour confirmer que c’était Deborah Caldwell-Stone, directeur de l’Office de la propriété intellectuelle de l’American Booksellers Association: “Amazon est, comme tous les détaillants, autorisé à décider et à évaluer le matériel qu’il propose. Malgré sa taille, il n’a aucune obligation de parrainer des mots et des discours qu’il ne considère pas acceptables. “